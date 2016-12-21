Представлен обновленный ноутбук-трансформер KREZ Ninja с Full HD-экраном

Компания KREZ, производитель потребительской электроники и компьютерных аксессуаров, представила обновленную модель ноутбука-трансформера KREZ Ninja. Теперь универсальный гаджет для работы и развлечений получил разрешение экрана Full HD и стал еще более тонким и лёгким, сообщили CNews в KREZ. К тому же, устройство доступно как в традиционной чёрной, так и в лакированной белой расцветке.

KREZ Ninja — это планшет и ноутбук в одном корпусе. Гаджет способен заменить рабочий компьютер в поездках и на переговорах: он работает на базе полноценной операционной системы Windows 10 и оборудован сенсорным экраном с диагональю 11,6 дюймов. В свободное время KREZ Ninja можно использовать для игр, чтения, интернет-серфинга, просмотра кино и работы с мультимедийными приложениями.

Главной особенностью новинки стал многофункциональный форм-фактор с откидной крышкой, которая поворачивается на 360⁰. Одно движение, и ноутбук превращается в планшет, консоль или удобный гаджет для презентаций. Модель весит чуть больше килограмма, а толщина корпуса не превышает 17 мм, рассказали в компании.

В основе устройства лежит 4-ядерный процессор Intel Atom x5 Cherry Trail с частотой 1,44 ГГц, которая может динамически увеличиваться до 1,84 ГГц, обеспечивая требуемое быстродействие при выполнении любых задач. KREZ Ninja располагает 2 ГБ оперативной памяти DDR3L, а для хранения файлов в этой модели предусмотрен 32-гигабайтный накопитель. При необходимости его объем можно увеличить за счет карты памяти microSD. Обновленная версия устройства получила 11,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 х 1080 точек (Full HD). Широкие углы обзора сделают совместную работу более комфортной.



Ноутбук-трансформер KREZ Ninja в новом имидже

Обновленный KREZ Ninja оснащен модулями Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) и Bluetooth 4.0. Аккумулятор емкостью 8000 мАч позволит гаджету проработать без подзарядки на протяжении рабочего дня. Также в KREZ отметили наличие встроенной веб-камеры с разрешением 0,3 МП и разъема mini HDMI, с помощью которого ноутбук можно подключить к телевизору, чтобы вывести изображение на большой экран.

Обновленный KREZ Ninja уже поступил в продажу по ориентировочной цене p14500. К официальному дистрибьютору KREZ в России, в компанию MICS, в ближайшее время поступит аналогичная модель KREZ Ninja с экраном 13,3 дюйма.