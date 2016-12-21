МГМСУ им. А.И. Евдокимова внедрил комплексную систему на базе «Парус»

«СовИнТех», партнер «Парус», внедрил автоматизированную систему управления финансово-хозяйственной деятельностью на базе «Парус – Бюджет 8» в одном из крупнейших образовательных учреждений Минздрава России — Московском государственном медико-стоматологическом университете имени А.И. Евдокимова. Как рассказали CNews в компании, с системой работает более 100 пользователей — сотрудников финансово-экономического управления, отдела материально-технического снабжения, договорного отдела, бухгалтерии, отдела кадров, общежитий, столовых и касс.

В рамках проекта автоматизации важно было обеспечить раздельный учет хозяйственных операций по направлениям деятельности МГМСУ им. А.И. Евдокимова, который осуществляет различные виды обучения и научно-исследовательской работы. В результате проекта в системе был реализован учет доходов и расходов в разрезе данных направлений, раздельный учет товарно-материальных ценностей, что позволяет контролировать складские остатки как по видам ТМЦ (хозяйственные товары, горюче-смазочные материалы, продукты питания и прочее), так и по видам деятельности.

Процесс формирования договоров также упростился за счет предварительной настройки необходимых шаблонов для всех видов договоров — на поставку товара, оказание услуг, платное обучение, повышение квалификации, проведение научно-исследовательских работ. В результате трудоемкость учета договоров и взаиморасчетов с поставщиками, заказчиками, студентами, персоналом снижена в несколько раз. Автоматизированы процессы планирования, распределения денежных средств, формирования ФОТ, статистической и аналитической отчетности. В системе ведется учет студентов, аспирантов, а в деканатах формируются приказы на начисление стипендий.

Созданная на платформе «Парус» система была интегрирована с внешними ресурсами — системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», «Сервисом медицинской отчетности», системами Пенсионного фонда, ФНС России, ФСС РФ, Казначейства России. Интеграция позволила существенно сократить сроки подготовки всех видов отчетности. В частности, ранее формирование баланса занимало 3–5 недель, а после внедрения системы — одну неделю.

Алексей Фролов, начальник отдела информационных технологий МГМСУ им. А.И. Евдокимова, отметил: «Мы построили процесс автоматизации на платформе «Парус», поскольку в данный программный продукт заложен весь необходимый функционал, который позволяет вести учет в рамках нормативов, применяемых к государственным бюджетным образовательным учреждениям. Кроме того, для нас имеет большое значение возможность тонкой настройки системы с учетом текущих изменений нормативной базы, специфики деятельности структурных подразделений университета и разных категорий сотрудников. Например, в основе процессов расчета заработной платы и управления кадрами в нашем учреждении лежат достаточно сложные алгоритмы, связанные с отраслевыми особенностями оплаты труда и большим штатом преподавателей, академиков, сотрудников — вместе со студентами их более 10 000 человек. Данные обо всех участниках образовательного процесса и их деятельности отражаются в системе. Понятно, что автоматизированная обработка такого объема информации возможна только на базе мощной платформы, отличающейся высокой масштабируемостью и быстродействием».