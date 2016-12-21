Контрольно-кассовая техника компании «Атол» получила сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»

Контрольно-кассовая техника «Атол» сертифицирована фирмой «1С». Сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» был выдан следующим моделям контрольно-кассовой техники компании АТОЛ: «АТОЛ 25Ф», «АТОЛ 22Ф (АТОЛ FPrint 22ПТК)», «АТОЛ 55Ф», «АТОЛ 11Ф», «АТОЛ 30Ф» – с драйвером «АТОЛ: ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ)». Оборудование было представлено на сертификацию как подключаемое оборудование в категории «Контрольно-кассовая техника с передачей данных».

Перечисленные ККТ с драйвером поддерживаются конфигурациями, которые были разработаны на технологической платформе «1С: Предприятие 8.3» (32-бит) и используют подсистему «Библиотека подключаемого оборудования» (БПО) версии 2.0.1 и выше в режиме толстого и тонкого клиента. Помимо представленных на сертификацию фискальных регистраторов драйвер поддерживает работу со следующими моделями: АТОЛ 52Ф, АТОЛ 77Ф, АТОЛ 60Ф, АТОЛ 90Ф, АТОЛ 42ФС.

Подробнее о решениях компании «Атол», которые прошли сертификацию.

ККТ с передачей данных «АТОЛ 25Ф»

«АТОЛ 25Ф» рекомендован для предприятий с высокой и средней проходимости различных масштабов и сфер деятельности. Устройство позволяет осуществлять расчеты с покупателями на территории РФ в соответствии с действующим законодательством (ЕГАИС, 54-ФЗ новый порядок применения). «АТОЛ 25Ф» внесен в реестр ККТ на основании приказа Федеральной налоговой службы № ЕД-7-20/504@ от 23.09.2016.

ККТ с передачей данных «АТОЛ 30Ф»

«АТОЛ 30Ф» самая бюджетная модель на рынке, рекомендованная для предприятий всех сфер бизнеса с низкой пропускной способностью, ограниченным кассовым местом. Устройство позволяет осуществлять расчеты с покупателями на территории РФ в соответствии с действующим законодательством (ЕГАИС, 54-ФЗ новый порядок применения). «АТОЛ 30Ф» внесен в реестр ККТ на основании приказа Федеральной налоговой службы № ЕД-7-20/492@ от 15.09.2016.

ККТ с передачей данных «АТОЛ 55Ф»

«АТОЛ 55Ф» рекомендован для предприятий со средней проходимостью различных масштабов и сфер деятельности. Устройство позволяет осуществлять расчеты с покупателями на территории РФ в соответствии с действующим законодательством (ЕГАИС, 54-ФЗ новый порядок применения).«АТОЛ 55Ф» внесен в реестр ККТ на основании приказа Федеральной налоговой службы № ЕД-7-20/504@ от 23.09.2016.

ККТ с передачей данных «АТОЛ FPrint22ПТК»

«АТОЛ FPrint 22ПТК» рекомендован для предприятий со средней проходимостью различных масштабов и сфер деятельности. Устройство позволяет осуществлять расчеты с покупателями на территории РФ. «АТОЛ FPrint 22ПТК» внесен в государственный реестр ККТ на основании приказа Федеральной налоговой службы № ЕД-7-20/467@ от 31.08.2016.

ККТ с передачей данных «АТОЛ 11Ф»

«АТОЛ 11Ф» рекомендован для предприятий всех сфер бизнеса с низкой пропускной способностью, ограниченным кассовым местом (также возможно применение на предприятиях мобильной торговли).Устройство позволяет осуществлять расчеты с покупателями на территории РФ в соответствии с действующим законодательством (ЕГАИС, 54-ФЗ новый порядок применения).«АТОЛ 11Ф» внесен в реестр ККТ на основании приказа Федеральной налоговой службы № ЕД-7-20/492@ от 15.09.2016.

Драйвер «АТОЛ: Драйвер ККТ» версия, начиная с 8.12.хх с передачей данных в ОФД (54-ФЗ)

Драйвер подключаемого оборудования разработан с использованием технологии «1С:Предприятие. Технология создания внешних компонент» в соответствии с требованиями к разработке драйверов подключаемого оборудования «1С: Предприятие 8» версии 2.0.

Основными возможностями драйвера являются работа в соответствии с 54-ФЗ по форматам фискальных документов 1.0; указание модели фискального регистратора; установка параметров печати штрихкодов; настройка параметров подключения. В ближайшее время планируется сертификация моделей «АТОЛ 11Ф», «АТОЛ 30Ф».