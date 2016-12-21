Банк «Открытие» открывает школу тестирования ПО

Банк «Открытие» объявил о планах открытия школы тестирования программного обеспечения в Саратове на базе учебного центра OpenDev. Как рассказали CNews в банке, в программу включены теоретические и практические занятия по технике тестирования, тестовой документации, ведению отчетности. Учиться в школе смогут студенты, выпускники и начинающие IT-специалисты.

«Организация школы тестирования в Саратове важный шаг для банка «Открытие». Команда тестирования банка обладает современными знаниями в области информационных технологий, и готова делиться своими знаниями, обучать перспективных студентов и молодых IT-специалистов, вкладываться в будущее. Мы видим в этом залог стабильного развития нашей команды», - сказал директор департамента тестирования и контроля качества банка «Открытие» Михаил Брантов.

«Курс подготовки тестировщиков проводится на базе учебного центра OpenDev, где мы уже проводим обучение разработчиков для нашей команды. Совместный проект с банком «Открытие» позволяет нам предложить интересный курс еще большему кругу студентов», - отметил директор OpenDev Леонид Василенко

Занятия будут вести ведущие IT-специалисты банка «Открытие», обучение бесплатное и длится 2 месяца.