YouDrive распознает документы и банковские карты с помощью Smart Engines

Smart Engines объявила о внедрении технологии Smart IDReader для распознавания документов, удостоверяющих личность, и банковских карт в мобильном приложении оператора каршеринга YouDrive. Как рассказали CNews в компании, пользователи YouDrive могут распознавать данные паспорта РФ и всех видов водительских удостоверений. При регистрации в приложении достаточно показать документы камере телефона на 1-3 секунды, в течение которых Smart IDReader распознает всю необходимую информацию. После этого данные автоматически вносятся в соответствующие поля регистрационной формы.

Для привязки карты к аккаунту при регистрации в приложении пользователям YouDrive предлагается сканировать данные банковской карты камерой смартфона. Функционал решения компании Smart Engines позволяет при различном освещении распознавать номер, срок действия и имя владельца на всех типах банковских карт. Ключевым отличием является возможность распознавания неэмбоссированных карт, которые получили широкое распространение в России и не поддерживаются западными системами распознавания.

«Для доступа к сервису каршеринга YouDrive пользователям достаточно только мобильного телефона. Дистанционное оказание услуг становится естественным, а для некоторых бизнесов и единственным, каналом продаж. Наши технологии оптического распознавания ориентированы на развитие принципов самообслуживания в мобильных приложениях сегмента b2c», - отметил генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.

Распознавание в мобильных приложениях с помощью Smart IDReader осуществляется в видеопотоке в режиме реального времени. При этом изображения не отправляются на сервер, так как все вычисления проводятся на самом устройстве.

Андрей Куприков, технического директора YouDrive, отметил: «Развивая проект, мы находимся в постоянном поиске новых решений, которые сделают наш сервис более удобным для пользователя. Технологии распознавания документов с помощью камеры телефона от Smart Engines это тот случай, когда инновации не только удивляют, но и приносят настоящую пользу людям».

Мобильное приложение YouDrive с функцией распознавания документов и банковских карт уже доступно для iOS. Обновленное приложение для Android будет доступно через несколько недель.