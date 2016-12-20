Типография GoldenGate установила ЦПМ от Ricoh

ГК «Терра Принт», российский поставщик печатной техники и решений для документооборота, завершила проект по модернизации цифрового производства в типографии Санкт-Петербурга Golden Gate. Новая установленная система Ricoh Pro C7100X позволила компании расширить ассортимент предлагаемых услуг и повысить качество печати, сообщили CNews в Ricoh.

Типография Golden Gate предоставляет услуги офсетной, цифровой, широкоформатной и УФ-печати, производит рекламную продукцию и POS-материалы. Перед типографией встали две приоритетные задачи: расширить ассортимент предлагаемой продукции и в целом увеличить рентабельность бизнеса. Для этого требовалось расширение печатного парка.

Андрей Школьный, руководитель отдела цифровых решений ГК «Терра Принт», так прокомментировал выбор типографии Golden Gate: «При выборе новой цифровой печатной машины руководство Golden Gate принимало во внимание такие критерии, как высокое качество, широкий функционал, разумная стоимость оборудования и невысокая себестоимость печати. Типография изучила предложения на рынке оборудования для цифровой печати и отдала предпочтение Ricoh Pro C7100X. Устройство привлекло наличием пятой красочной секции и широкими возможностями — печать лаком и белой краской с быстрым переходом с цвета на цвет, печать баннеров до 330 х 700мм, вакуумная система подачи бумаги с поддержкой материалов от 52 до 360 г/м2».

Машина Ricoh Pro C7100X обеспечивает высокую скорость печати до 80/90 страниц в минуту (в зависимости от модификации), поддержку широчайшего спектра материалов от самокопирки до картона, дизайнерских и синтетических материалов, уверенно работает с конвертами и прозрачными материалами. Получаемое качество изображения сравнимо с офсетным, поэтому машину C7100X часто приобретают офсетные типографии для дополнения действующего производства. Разрешение печати составляет до 1200×4800 dpi.

«Мы ответственно подошли к выбору печатной машины и рассматривали разные устройства. Но, на наш взгляд, Ricoh оказалась лучшей в сегменте малых машин, так как имеет много преимуществ, которые мы не сумели найти у конкурентов. За пару месяцев использования машина показала себя стабильно, с ожидаемым качеством. Благодаря Ricoh теперь мы можем идти в ногу со временем, развивая свой бизнес», — рассказал Анатолий Дайледенок, директор типографии Golden Gate.

По отзыву заказчика, печатная система нового поколения Ricoh позволила типографии добавить в свое портфолио новые услуги и тем самым укрепить позиции на полиграфическом рынке.