Softline реализовала SAM-проект для российского представительства компании «Бондюэль»

Softline объявила о реализации SAM-проекта для российского представительства компании «Бондюэль», в ходе которого была проведена масштабная сверка ПО Microsoft во всех подразделениях. Как рассказали CNews в компании, в результате заказчик получил информацию о текущем состоянии программных активов и рекомендации по выбору оптимальной схемы лицензирования.

Российское представительство компании «Бондюэль» имеет территориально-распределенную инфраструктуру: заводы в Краснодарском крае, офис в Москве. Все лицензии Microsoft приобретались каждым подразделением самостоятельно по программе Open License. ИТ-отдел уделяет пристальное внимание соблюдению авторских прав и лицензионных требований корпорации Microsoft. Но для полноценной оценки текущих контрактов на ПО и для выбора в дальнейшем более гибкой схемы лицензирования, руководителем ИТ-отдела принято решение провести проект SAM совместно с компанией Softline, которая обладает необходимой экспертизой и специализируется на услугах лицензионной сверки и внедрения инструментов инвентаризации. Кроме того, Softline – давний ИТ-партнер «Бондюэль-Кубань».

Эксперты Softline провели анализ ИТ-инфраструктуры в каждом подразделении организации и составили подробную схему использования всех имеющихся категорий ПО Microsoft. С помощью инструмента Microsoft Assessment and Planning Toolkit (MAP) было обследовано 7 серверов и 223 рабочих станций пользователей. Помимо базовой сверки всего ПО Microsoft, проект для «Бондюэль-Кубань» включал дополнительный блок по оценке кибербезопасности. SAM-cпециалисты Softline провели анализ серверной инфраструктуры и дали рекомендации по 20 основным критериям защиты от киберугроз.

В качестве дальнейшей схемы лицензирования заказчику предложено рассмотреть Microsoft Products and Services Agreement (MPSA). Она бессрочная и предусматривает создание нескольких учетных записей для закупок каждому территориально распределенному подразделению, что упростит приобретение лицензий в компании.

Заказчику было рекомендовано применять технологию виртуализации. Это позволит использовать имеющиеся серверные мощности более эффективно без дополнительного лицензирования. Специалисты Softline предложили оптимизировать использование Microsoft SQL Server за счет переноса базы 1С на платформу Microsoft Azure. Таким образом, заказчик получит возможность более эффективно использовать данный сервис, не приобретая дополнительного оборудования.

«Эксперты Softline проанализировали лицензионную чистоту настольных ОС, офисных приложений, серверных систем. Отчет, предоставленный по итогам проекта, послужит базой для дальнейшего развития инфраструктуры, управления ИТ-активами в российских подразделениях компании «Бондюэль», - отметила Татьяна Елисеева, ИТ-консультант департамента бизнес-консалтинга Softline.

«Инвентаризация программных активов, проведенная специалистами Softline, позволила точно установить объем используемого ПО, оценить текущее лицензионное состояние и получить рекомендации по оптимизации ИТ-инфраструктуры нашей организации. Соглашение MPSA в дальнейшем позволит каждому подразделению компании приобретать программные решения, исходя из профиля деятельности. При этом информация обо всех закупках ПО в организации будет доступна в личном кабинете администратора», - сказал Александр Фаризанов, руководитель отдела ИТ «Бондюэль-Кубань».

Группа «Бондюэль» открыла представительство в России в 1994 г., где стала осуществлять продажи консервированных и замороженных овощей для розничной торговли и ресторанов. На протяжении 20 лет компания «Бондюэль» является безоговорочным лидером российского рынка консервированных овощей. По данным розничного аудита, доля рынка в сегменте консервированных овощей составляет около 13% в денежном выражении, взвешенная дистрибуция по стране выросла до 93% — доказательство того, что продукция компании «Бондюэль» есть практически в каждой торговой точке.