Lifepay представила сервис онлайн-фискализации для печати чеков по 54-ФЗ

Компания Lifepay, российский сервис в области мобильного эквайринга, запустила сервис онлайн-фискализации, позволяющий обрабатывать интернет-платежи и печатать чеки в соответствии с 54-ФЗ. Об этом CNews сообщили в Lifepay.

Если раньше интернет-магазины должны были иметь круглосуточного кассира, самостоятельно выбивающего фискальные чеки после проведения каждой транзакции и закрывающего смену, то теперь необходимость в нём отпала. Онлайн-касса подключается непосредственно к принтеру чеков, поэтому фискальный чек выбивается автоматически, а его электронная версия сразу же отправляется покупателю на указанный им электронный адрес или SMS-сообщением на номер мобильного телефона.

В случае отключения электричества или проблем с интернетом пользователь получит оповещение об ошибке, а сразу после нормализации ситуации все чеки пробьются. Вручную никаких дополнительных действий производить не нужно. Предусмотрен также алгоритм, позволяющий защитить от критичной для бизнеса проблемы — дублирования чеков. Смена будет закрыта автоматически через 24 часа, присутствие оператора при этом необязательно, рассказали в Lifepay.

По словам представителей компании, благодаря онлайн-фискализации стала возможной дистанционная печать чеков. Например, курьер принимает оплату при помощи мобильного терминала дома у клиента, а в это время чек печатается в офисе компании. «Таким образом, для нормального функционирования бизнеса предпринимателю достаточно одного принтера чеков, а не как раньше, по количеству торговых точек или сотрудников доставки», — подчеркнули в компании.

Программное обеспечение для онлайн-кассы доступно для скачивания в Google Play и App Store. Информация обо всех транзакциях в интернете, помимо сохранения в фискальном накопителе для налоговой, будет подтягиваться в личный кабинет Lifepay, где клиент сможет в динамике посмотреть, как развивается бизнес, какие стороны «провисают», и исправить недочёты.

Онлайн-касса, вне зависимости от того, как был принят платёж — через мобильный терминал или онлайн, записывает данные о транзакции в фискальный накопитель и передаёт их в ОФД, а затем в налоговую.

Сервис Lifepay позиционирует себя как «кассовое и платежное решение для всех точек продаж: от стационарных до мобильных»: в продуктовой линейке компании также есть торговый, мобильный, интернет и SMS-эквайринг.