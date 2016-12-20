Directum и «Аладдин Р.Д.» подтвердили совместимость своих продуктов

Два российских разработчика — компания Directum, занимающаяся программным обеспечением в области электронного документооборота, и «Аладдин Р.Д.», производитель и поставщик средств, обеспечивающих информационную безопасность корпоративных систем — завершили тестовые испытания совместимости своих продуктов и продлили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили в Directum.

Сертификат технологического партнерства подтверждает корректность работы системы электронного документооборота Directum версии 5.3 с USB-токенами и смарт-картами линейки JaCarta. Они обеспечивают защиту СЭД и безопасность документооборота в течение всего жизненного цикла документов.

Сертификатом взаимной совместимости также подтверждается совместимость электронных ключей JaCarta и мобильного приложения Directum Solo версии 1.3.0.10 для операционной системы Android версии 4.0.3 и выше.