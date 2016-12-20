Биометрическая система учета рабочего времени BioLink BioTime внесена в реестр отечественного ПО

Биометрическая система учета рабочего времени и контроля доступа BioTime включена Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с приказом главы Минкомсвязи России Николая Никифорова от 14 декабря № 253. Об этом CNews сообщили в компании BioLink Solutions, разработчике системы BioTime. Согласно постановлению Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 отечественные программные продукты, внесенные в упомянутый реестр, обладают приоритетом по сравнению с остальными разработками при закупках для государственных и муниципальных нужд.

«Система BioTime создана в России и полностью учитывает как отечественную практику управления персоналом, так и особенности соответствующих бизнес-процессов — например, нестандартные графики работы, перемещения персонала (скажем, продавцов в торговых сетях), аутсорсинг, различия в начислении зарплаты за трудовую деятельность в основное и сверхурочное время, ночные часы, выходные и праздники. Биометрический учет рабочего времени и контроль доступа BioTime уже используют более 7,5 тысяч компаний и 360 тысяч их сотрудников», — рассказал генеральный директор компании BioLink Solutions Константин Сорокин.

По словам разработчиков, систему BioTime отличает быстрая окупаемость (за 3-4 месяца). Учет рабочего времени полностью автоматизирован и поэтому точен, а его достоверность гарантируется уникальностью биометрических идентификаторов, которые в отличие от карты или PIN-кода невозможно передать другому человеку, чтобы он отмечал приход на работу и уход с нее за себя и коллег.

Обеспечивается полный цикл внедрения и сопровождения биометрических систем учета рабочего времени и контроля доступа — от установки программного и аппаратного обеспечения до интеграции с другими ИТ-решениями — кадровыми и управленческими в том числе. BioTime обладает сертификатом «1С:совместимо!»; для обмена с другими системами используется бесплатное открытое API.

В то же время, отсутствуют ограничения по числу сотрудников и удаленных филиалов, магазинов, ресторанов, структурных подразделений сетей розничной торговли и т.д. Во всех подразделениях биометрический учет рабочего времени и контроль доступа ведется централизованно, а регистрация сотрудников и сведений об их биометрических идентификаторах возможна на месте, без выезда в головной офис, подчеркнули в BioLink Solutions.

Доступен широкий выбор аппаратного обеспечения — оптических сканеров отпечатков пальцев BioTime U-Match и сетевых биометрических терминалов учета рабочего времени и контроля доступа BioTime FingerPass TM. Управление ими и мониторинг их функционирования осуществляются из единого командного центра.

Также предоставляется мобильное приложение учета рабочего времени для iOS и Android, которое доступно для бесплатного скачивания и в течение двух месяцев с момента активации может использоваться бесплатно.