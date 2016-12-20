Бесконтактные технологии Росреестра набирают популярность

За одиннадцать месяцев 2016 года в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии («Росреестр») через интернет было подано более 318 тыс. заявлений о регистрации прав. Как рассказали CNews в ведомстве, в текущем году среднемесячный прирост заявлений о регистрации прав в электронном виде составил 27%. Использование электронных услуг «Росреестра» исключает необходимость личного посещения ведомства, что минимизирует коррупционные риски.

За 11 месяцев 2016 г. наибольшее количество заявлений на регистрацию прав в электронном виде направлено в Республике Татарстан (18,9 тыс.), Московской области (18,7 тыс.), Челябинской области (15,4 тыс.) и Республике Башкортостан (15,1 тыс.).

В целом за 11 месяцев 2016 г. «Росреестр» оказал в электронном виде 45,9 млн услуг по регистрации прав, кадастровому учету, выдаче сведений из ЕГРП и ГКН. Доля электронных услуг «Росреестра» по итогам 11 месяцев 2016 г. составила 70,4%. Наиболее востребованы в электронном виде сведения из ЕГРП. За отчетный период доля запросов на их получение составила 72% от всех заявлений на предоставление услуг «Росреестра», поданных через интернет.

Нормативная база, регламентирующая порядок оказания электронных услуг «Росреестра», а также определяющая их развитие в долгосрочной перспективе, разработана Минэкономразвития России. Для удобства граждан и бизнеса на сайте «Росреестра» размещено 30 электронных сервисов, с помощью которых можно напрямую обратиться в ведомство, получить государственную услугу, записаться на прием и узнать подробную информацию о своем объекте недвижимости. За 11 месяцев 2016 г. к электронным сервисам «Росреестра» обратилось более 13 млн пользователей, что почти в два раза больше аналогичного показателя прошлого года (7 млн).

«Росреестр» начал принимать документы на государственную регистрацию прав в электронном виде с 1 июня 2015 г. на всей территории Российской Федерации. В настоящее время все наиболее востребованные услуги ведомства доступны в электронном виде – регистрация прав, кадастровый учет, выдача сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН).