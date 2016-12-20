Аналитики IDC назвали Hitachi Content Platform лидером в среде объектных хранилищ

Hitachi Data Systems, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., объявила о том, что платформа Hitachi Content Platform (HCP) вошла в категорию лидеров согласно отчета IDC, в котором представлены результаты оценки крупнейших мировых производителей объектных систем хранения за 2016 год «IDC MarketScape: Worldwide Object-based Storage 2016 Vendor Assessment». Как рассказали CNews в компании, в данном отчете аналитики назвали лидеров рынка, а также заявили, что в период с 2016 по 2020 год среднегодовой темп роста емкости объектных хранилищ составит 30,7%, а ее суммарный объем к 2020 г. достигнет 293,7 ЭБ.

Аналитики IDC оценили 12 наиболее известных производителей объектно-ориентированных систем хранения. В документах отчета сказано, что «на сегодняшний день решение HCP максимально точно соответствует целям, которые ставят перед собой внедряющие его организации. Бизнес использует данное решение для создания гибридных облачных инфраструктур и обеспечения мобильного доступа к данным для сотрудников, сохраняя при этом прозрачность процессов и контроль над цифровыми активами».

«Комплекс решений HDS не только обладает растущей экосистемой технологических партнеров, но и занимает уникальное положение на рыке объектно-ориентированных систем хранения, –– отметила Амита Потнис (Amita Potnis), руководитель исследований в области файловых и объектных систем хранения компании IDC, –– Платформа HCP от HDS установлена более чем у 1700 заказчиков. Она ориентирована на формирующиеся рынки –– к примеру, интернет вещей (IoT), системы Web 2.0 и средства аналитики –– и уверенно идет к успеху в этой сфере». Также Амита Потнис подчеркнула, что недавние инициативы HDS в области цифровой трансформации бизнеса подтверждают растущую конкурентоспособность решений компании. Она считает, что комплекс решений HCP является технологической разработкой будущего, способной справиться с ростом объемов данных и за приемлемую цену обеспечить масштабируемые характеристики производительности и емкости для поддержки рабочих нагрузок современного бизнеса.

Согласно отчета IDC MarketScape, «одной из сильных сторон HDS является экосистема продуктов, созданных компанией на основе решения HCP с использованием HCP Anywhere и Hitachi Data Ingestor. Постоянные усилия HDS, направленные на развитие своих решений, позволили не только сформировать отдельную экосистему продуктов, но и предложить заказчикам различные варианты конфигураций и возможностей распределения данных по уровням хранения. Возможность свободно комбинировать программные или аппаратные узлы доступа (узлы типа G) с экономичными узлами хранения (узлы типа S), а также размещать данные на уровне общедоступного облака имеет огромное значение для точной настройки решений в соответствии с потребностями конечных пользователей. Приобретение компании Pentaho, разработчика программных средств бизнес-анализа, позволит HDS выйти на новые формирующиеся рынки: рынок решений для Интернета вещей, систем аналитики и социальных инноваций».

«Программное обеспечение Hitachi Content Platform служит катализатором преобразования бизнеса с помощью цифровых технологий, – отметил Петер Сьоберг (Peter Sjoberg), технический директор Hitachi Data Systems по облачным и мобильным технологиям. – Это не просто объектное хранилище, это интегрированный комплекс объектных систем хранения, облачных файловых шлюзов и средств совместной работы для конечных пользователей. Благодаря такому набору функций компании, использующие HCP, получают контроль над данными и извлекают из них преимущества для бизнеса в огромных масштабах. Решение также помогает добиться необходимых нормативно-правовых соответствий, позволяет создавать частные, общедоступные и гибридные облачные инфраструктуры и поддерживает технологии IoT, Web 2.0 и проекты по аналитике больших данных».