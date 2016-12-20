«Альпари» внедрила обновленную архитектуру системы международной программы лояльности Alpari Cashback

«Альпари» объявила о внедрении обновленной архитектуры системы для международной программы лояльности Alpari Cashback. Как рассказали CNews в компании, на 20 декабря 2016 г. сумма выплат и компенсаций клиентам в рамках действующей программы Alpari Cashback превысила отметку $3,5 млн. Международная программа лояльности, запущенная в декабре 2014 г., позволяет самостоятельно управлять своими условиями работы на рынке Форекс, например, уменьшать комиссию, экономить на свопах, улучшать курс конвертации и многое другое.

На сегодняшний день бонусная программа Alpari Cashback охватывает клиентов «Альпари» в 150 странах мира — трейдеров, инвесторов, и управляющих, а свыше 43 тыс. из них уже успели сэкономить с помощью программы. По мнению клиентов и экспертов рынка, программа стала самой успешной и эффективной на рынке Форекс. За все время работы Alpari Cashback участникам предоставлено более 220 тыс. различных скидок.

Для эффективной и безотказной работы Alpari Cashback специалисты «Альпари» разработали и внедрили новую архитектуру системы. Это новая мультиязычная программная разработка крупнейшего российского форекс-дилера с применением передовых информационных технологий в области электронной коммерции. Внедрение нового решения позволило достичь высокой производительности при обработке огромных объёмов данных в режиме реального времени и обеспечить высокую точность расчетов.

По оценкам «Альпари», сегодня самыми популярными скидками у клиентов в разных странах мира являются компенсация спреда, компенсация комиссии на ECN-счетах и компенсация отрицательного свопа. Например, по компенсации спреда уже выплачено более $1,2 млн.

Обмен баллов на деньги стал доступен в рамках программы Alpari Cashback немного позже основных скидок, но трейдеры уже успели получить за баллы более $250 тыс. Сегодня уверенно растет популярность обмена баллов на деньги для торговли бинарными опционами.

Alpari Cashback уже принесла клиентам ощутимые результаты, они получили еще более привлекательные условия для торговли и инвестирования. Сегодня программа лояльности Альпари стала по-настоящему сопоставима по масштабу с аналогичными программами ведущих международных корпораций потребительского сегмента рынка. Alpari Cashback заслужила признание на международных рынках, компания продолжит ее развитие.