Металлинвестбанк запустил электронный документооборот через «Контур.Диадок»
Металлинвестбанк запустил электронный документооборот через сервис «Контур.Диадок». Как результат, теперь пользователи «Диадока» смогут получить факторинговое финансирование от данного банка уже через три часа после отгрузки товара, сообщили CNews в компании «СКБ Контур».
Металлинвестбанк специализируется на факторинге качественной дебиторской задолженности, работает с клиентами со всей России. Чтобы получить финансирование при бумажном документообороте, им нужно было направить оригиналы документов в банк. Доставка могла занимать до двух недель, как следствие — кассовые разрывы. С электронным документооборотом (ЭДО) банк финансирует компании за два-три часа. «СКБ Контур» стал одним из операторов, к которым подключился Металлинвестбанк, чтобы привлечь к ЭДО как можно больше своих клиентов.
Банк пользуется системой «Факторинг-Клиент», которую он интегрировал с «Диадоком» средствами программного интерфейса API. В результате реализовано два важных бизнес-процесса. Первый — получение документов, которые сопровождают факторинговые поставки. Теперь пользователи могут войти в личный кабинет системы «Факторинг-Клиент» и из него через «Диадок» отправить заявку. Она автоматически попадает в факторинговую систему банка, и он выплачивает финансирование в течение двух часов.
«Электронный факторинг экономит время нашим клиентам, а главное — сводит к нулю время, которое занимала доставка документов до нас. Получение финансирования для клиента упрощается и сводится к нажатию двух кнопок, — пояснил Михаил Окунев, заместитель председателя правления, начальник банковского управления. — В свою очередь, нашим сотрудникам не нужно тратить время на ручную проверку документов, на их регистрацию в факторинговой системе и подписание».
Второй важный бизнес-процесс, реализованный в «Диадоке» — отправка клиентам закрывающих документов по услугам банка. Они получают их в день выставления, а значит, своевременно закрывают периоды и получают вычеты по НДС, указали в «СКБ Контур».