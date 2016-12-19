Kaspersky Software Updater устранит уязвимости в программах

«Лаборатория Касперского» объявила о выпуске бесплатной программы для компьютеров под управлением Windows — Kaspersky Software Updater. Как рассказали CNews в компании, программа позволяет обновлять установленное на устройстве ПО. Таким образом продукт устраняет потенциальные «дыры» в безопасности до того, как ими воспользуются киберпреступники.

Всегда существует вероятность того, что в программном коде присутствуют непредвиденные ошибки. Некоторые из них позволяют использовать программу не по назначению: такие ошибки принято называть уязвимостями. Чем популярнее приложение, тем активнее преступники ищут в нем уязвимости, с помощью которых вредоносная программа может незаметно проникнуть на устройство.

Разработчики программ относятся к этому серьезно и регулярно закрывают найденные бреши, выпуская свежие версии своих приложений. Однако не у всех пользователей хватает времени на то, чтобы систематически проверять наличие обновлений и устанавливать их. К тому же на современном компьютере обычно установлено столько программ, что проверка каждой по отдельности становится непосильной задачей.

Заботясь об удобстве и безопасности пользователей, «Лаборатория Касперского» разработала Kaspersky Software Updater. Этот инструмент прошел проверку на 800 тыс. пользователей в виде бета-версии, и сегодня компания представляет программу официально.

Решение «Лаборатории Касперского» сканирует устройство в поисках популярных программ, нуждающихся в обновлении, и предоставляет владельцу отчет о них. По желанию пользователя, Kaspersky Software Updater может самостоятельно загрузить свежие программы с сайтов производителей и единовременно заменить устаревшие версии.

«Наша основная задача — повысить уровень безопасности пользователей от киберугроз, — сказал Вячеслав Закоржевский, руководитель отдела антивирусных исследований «Лаборатории Касперского». — Уязвимости в программном обеспечении сегодня — одна из ключевых проблем, так как они позволяют преступнику незаметно получить контроль над чужим ПК. Мы уверены, что лучше предотвращать угрозу, чем бороться с ее последствиями, поэтому призываем всех пользователей регулярно обновлять операционную систему и установленные приложения».

Kaspersky Software Updater доступен на многих языках, включая русский, на сайте free.kaspersky.com/ru или в составе Kaspersky Security Scan — приложения для проверки ПК под управлением Windows на заражение вредоносными программами и наличие опасных настроек.