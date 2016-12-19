Dell EMC и VMware представили гиперконвергентные системы VxRack SDDC на серверах PowerEdge

Dell EMC и VMware объявили о создании гиперконвергентных систем VxRack SDDC на базе серверных решений семейства PowerEdge. Как рассказали CNews в компании, создание семейства VxRail Appliance положило начало новому подходу к разработке продуктов, их выводу на рынок и продажам, сделав одной из самых быстрорастущий продуктовых линеек.

VxRail завоевывает рынок гиперконвергентных устройств благодаря совместным технологиям EMC, VMware и Dell в рамках Dell Technologies. Разработанное решение предложит заказчикам способ расширять рабочие среды VMware.

Для заказчиков, которые используют VMware как корпоративный стандарт, система VxRack SDDC на базе платформы Dell EMC PowerEdge и под управлением VMware Cloud Foundation представляет готовое решение под ключ для создания программно-определяемого ЦОД на базе стоечной гиперконвергентной инфраструктуры, которое упрощает переход к частному облаку.

Использование серверной платформы PowerEdge в решении VxRack SDDC является подтверждением стратегии, что Dell и EMC вместе стали лучше и сильнее. Программного-определяемая система хранения данных корпоративного класса VxRack SDDC требует высоконадежной, производительной и легко управляемой основы, которую могут обеспечить только серверы Dell PowerEdge.

VxRack SDDC под управлением VMware Cloud Foundation является решением для всей отрасли, так как представляет готовую гиперконвергентную SDDC-систему для VMware, созданную для работы одновременно с традиционными и облачными нагрузками практически в любой среде. VMware Cloud Foundation - это платформа программно-определяемого ЦОД. Благодаря встроенной интеграции лучшего в отрасли инфраструктурного ПО VMware (vSAN, vSphere и NSX) с VMware SDDC Manager для автоматизированного управления жизненным циклом, VMware Cloud Foundation значительно упрощает внедрение и работу с VMware SDDC. Благодаря VxRack SDDC заказчики получают возможность распределять сегменты инфраcтруктуры между потребителями, обеспечивая нужный уровень изоляции и безопасности. Как и в случае с VxRail Appliance заказчики могут продолжить работу с проверенными и надежными инструментами в рамках своей рабочей среды, например, vCenter Server и vRealize Suite.

В дополнение к интегрированному ПО VxRack SDDC поставляется как полный комплект с физической инфраструктурой, включая стойки с серверами, сетевое оборудование, средства физической безопасности и кабельные системы. VxRack SDDC допускает установку от 8 узлов и масштабирируется до максимальной конфигурации из 192 узлов, установленных в 8 стойках. Это позволяет заказчикам получить все преимущества от экономичности гипер-конвергентных систем – начать с минимальной конфигурации и увеличивать ее по мере роста бизнеса. VxRack SDDC обеспечивает управление всем жизненным циклом единого решения от Dell EMC, включая комплексное обслуживание и различные варианты поддержки для защиты инвестиций на пути модернизации ЦОД.

Единый подход невозможно применить ко всем клиентам. VxRail Appliance и VxRack SDDC представляют собой разные варианты готовых гиперконвергентных систем, на базе которых легко внедрять и расширять рабочие среды VMware - от ядра ЦОД до серверов на периферии.

«Самый обширный в отрасли портфель гиперконвергентных решений от Dell EMC сегодня претендует на звание лидера рынка благодаря активному спросу со стороны клиентов – что является доказательством эффективности нашей стратегии, и помогает нашим заказчикам в решении их ключевых проблем», – сказал Гил Шнерсон, вице президент, генеральный менеджер VxRail.