Axelot автоматизировал склад мототехники Formula7

Axelot объявил об успешном завершении проекта по автоматизации склада мототехники компании Formula7. Как рассказали CNews в компании, система «1С:WMS» успешно функционирует на складе мототехники, обеспечивая управление всеми этапами складского процесса.

Компания Formula7 занимается торговлей мототехникой для активного отдыха – снегоходами, квадроциклами, гидроциклами, мотовездеходами, родстерами, а также запчастями и аксессуарами к ним. В ассортиментной линейке представлена продукция ведущих мировых производителей. На новом складе компании, расположенном в Московской области, потребовалось внедрение системы автоматизации.

Для этих целей было выбрано зарекомендовавшее себя на российском рынке WMS программное решение «1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0», а внедрением системы занимались специалисты компании Axelot.

Технологические процессы на складе достаточно просты, поэтому реализация проекта не потребовала какой-либо доработки функционала внедряемой системы, а сам проект реализовывался по технологии стандартного внедрения. Были автоматизированы типовые складские операции: приемка, размещение, отбор и отгрузка товара. Также «1С:WMS» теперь управляет инвентаризацией и процессами перемещения товара.

Склад полностью автоматизирован, руководству компании доступна оперативная информация о работе склада, что играет большую роль для принятия взвешенных управленческих решений.