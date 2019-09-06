Гендиректор «Россети Центр» в интервью CNews: Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Программа цифровой трансформации, активно проходящая во всех отраслях промышленности, как нельзя более необходима в энергетике. Здесь планируют полностью модернизировать инфраструктуру управления электросетями и ориентируются на значительное повышение эффективности — только по итогам первого этапа программы планируется 30-процентное улучшение общих показателей и двукратное уменьшение сроков ликвидации аварий. Ожидается, что по итогам проекта уровень потерь снизится с 10,6% до 7%, и экономия составит p5 млрд. О ходе реализации программы цифровизации электросетевого комплекса в центральной России и Приволжье CNews побеседовал с Игорем Маковским, генеральным директором «Россети Центр».

CNews: На каком этапе находится процесс цифровой трансформации в энергетике? Каковы здесь ближайшие зоны развития?

Игорь Маковский: Концепция цифровой трансформации, рассчитанная до 2030 года, была утверждена в декабре прошлого года советом директоров «Россетей» под руководством министра энергетики Александра Новака. Это стало естественной реакцией на сформировавшийся у граждан запрос на повышение качества работы инфраструктурных компаний.

Ожидания потребителей очень четко сформулированы — прежде всего, это повышение качества электроснабжения, сокращение сроков восстановления и количества отключений, введение экономически обоснованного тарифа на услуги электроснабжения. Именно в этой логике будет идти процесс цифровой трансформации в отрасли. Отмечу, что еще до того, как идея построения в России цифровой экономики была оформлена в национальный проект и зафиксирована решениями руководства страны, вектор развития электроэнергетики был скорректирован в пользу приоритетного внедрения современных технологий.

Конечно, эта работа началась не вчера, значительная часть сетей уже автоматизирована, но именно сейчас в отрасли назрела необходимость в масштабной и комплексной трансформации. Это связано и с необходимостью соответствовать современным экономическим и технологическим реалиям, и с такими естественными причинами, как достижение электросетевой инфраструктурой, большая часть которой создавалась еще в советские времена, значительной степени износа. Это самым серьезным образом касается и энергокомплекса «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Цифровая трансформация невозможна и без изменения в сознании и квалификации работников, применения новых, более высоких требований к конкретным специальностям, обучения персонала необходимым для этого компетенциям. В этом направлений мы тоже активно двигаемся.

CNews: А почему такие сроки стратегии? Нацпрограмма «Цифровая экономика» рассчитана до 2024 года, а ваша концепция — до 2030.

Игорь Маковский: Именно до 2024 года рассчитан первый, ключевой этап цифровой трансформации, в рамках которого нам предстоит сформировать инфраструктурный «цифровой базис», определить, какие эффекты будут достигнуты в результате, сколько будет стоить весь процесс и как будут возвращаться инвестиции. В рамках первого этапа мы в промышленном масштабе внедрим действующие технологии, формирующие аппаратную и информационную основу для «цифровой» энергетики, запустим цифровизацию производственных процессов и определим перспективные технологии для последующего пилотного внедрения. Большая работа также предстоит в части развития интерактивных клиентских сервисов, «диджитализации» всей логики бизнес-, корпоративного и, производственного процессов.

CNews: Ваша дорожная карта поделена по годам?

Игорь Маковский: Совершенно верно. Более того, тайминг первого этапа разбит по месяцам. В этот период мы планируем создать 30 цифровых районов электрических сетей, 29 центров управления сетями, довести уровень интеллектуального учета электроэнергии до 20%, реконструировать и в результате укрупнить районы электрических сетей, перейти повсеместно с трехуровневой на двухуровневую систему операционного управления. Дальнейшие цели — полномасштабная цифровизация на уровне филиалов. К примеру, первые единые центры управления сетями появятся уже в конце 2019 года в первых семи регионах: Тула, Белгород, Воронеж, Брянск, Курск, Удмуртия, Марий Эл.

Игорь Маковский: Необходимость в масштабной и комплексной трансформации связана и с необходимостью соответствовать современным экономическим и технологическим реалиям, и с достижением электросетевой инфраструктурой, большая часть которой создавалась еще в советские времена, значительной степени износа.

Причем, Белгород станет «вторым Калининградом» (известным высоким уровнем цифровизации электросетей) или, возможно, к концу года даже превзойдет Калининград по оснащению новыми технологиями. Как можно увидеть, несмотря на дальний горизонт 2030 года, значительную часть мероприятий дорожной карты мы реализуем уже сейчас.

CNews: Расскажите подробнее о планируемых проектах.

Игорь Маковский: 2019 год — «начало пути». На него приходится 10–15% общего объема инвестиций и запланированных мероприятий. В первом квартале текущего года мы разработали и утвердили программу цифровой трансформации, скорректировали инвестиционную программу, сформировали бизнес-план и приступили к корпоративным процедурам. На сегодняшний день этап проектирования завершен по четырем основным направлениям.

Первое направление — это создание в 18 наших регионах единых центров управления сетями (ЕЦУС), где будет внедрена автоматизированная система оперативно-технологического координирования. Оно подразумевает коренную модернизацию всей системы диспетчерского управления: 28 центров, которые будут расположены на уровне филиалов и в городах с населением более 200 тысяч человек, придут на смену 534 диспетчерским пунктам. Первый центр мы открываем в Ижевске уже в сентябре. Мы его создали всего за полгода.

Второе направление — комплексная распределенная автоматизация, в ходе которой на распределительной сети 6-10 кВ будут установлены интеллектуальные коммутационные аппараты, а все управление сетями будет осуществляться через ЕЦУС. Система автономно, без участия человека, будет определять и изолировать место повреждения, переводить энергоснабжение потребителей на резервные линии и оповещать бригады энергетиков, которые тут же будут выезжать к месту аварии. После восстановления электроснабжения автоматика снова переведет линию в нормальный режим работы. В Калининграде похожий проект позволил сократить сроки ликвидации аварий с 5 часов до 1 часа, время локализации поврежденного участка с 1 часа до 1 минуты. Необходимо упомянуть и о и беспилотниках, которые мы также будем использовать для мониторинга линий электропередачи, в особенности в труднодоступных местах.

Игорь Маковский: Даже внедряемая у нас автоматизированная система управления SCADA – отечественной разработки, более того, она будет переписываться на операционную систему Linux под задачу, которую мы ставим. Это будет решение на базе открытой ОС

Третье направление — это комплексная система смарт-система энергомониторинга. Она контролирует процесс передачи электроэнергии, показывает ее наличие либо отсутствие на конкретном участке сети, а в случае отключения сигнализирует о месте и масштабах проблемы.

Четвертое направление — цифровые подстанции. Кроме этого, есть дополнительные решения — цифровой электромонтер, центр обслуживания потребителей, терминал самообслуживания, накопители электроэнергии, мобильные приложения и другие интересные проекты.

CNews: На каких решениях строится эта программа? Какую долю составляет российское программное обеспечение, какова доля западного?

Игорь Маковский: Задачи реализуются преимущественно с использованием отечественных технологий и решений, но, безусловно, с изучением всего мирового опыта. Мы приобретаем оборудование, приборы и комплектующие российского производителя. Сотрудничаем с госкорпорацией «Ростех». В ряде проектов они даже участвуют в разработке программного обеспечения, начали заниматься приборами интеллектуального учета. Сейчас мы рассматриваем в партнерстве с «Ростехом» разработку очень качественного первичного оборудования: ячеек, выключателей. Работаем и с многими другими российскими предприятиями. Даже внедряемая у нас автоматизированная система управления SCADA — отечественной разработки, более того, она будет переписываться на операционную систему Linux под задачу, которую мы ставим. Это будет решение на базе открытой ОС, что позволит нам достичь поставленных целей и обеспечить кибербезопасность.

CNews: Каково на сегодняшний день покрытие «умными» счетчиками и какое планируется в будущем?

Игорь Маковский: Для системы энергомониторинга требуется 3,3 миллиона приборов интеллектуального учета. Это колоссальный объем — сегодня у нас такого оборудования чуть больше 300 тысяч единиц, то есть менее 10%. Но стоит задача — к 2024 году довести этот показатель до 30%, а к 2030 — до 100%.

CNews: Как повлияет цифровизация сетей на бесперебойность электроснабжения?

Игорь Маковский: В числе основных ожидаемых эффектов цифровой трансформации уже в рамках первого этапа — не менее чем 50-процентное улучшение показателей, касающихся частоты и перерывов в электроснабжении. А также двукратное снижение сроков ликвидации аварий. Я приводил пример Калининграда – время реакции сократилось с 5 часов до 1 часа. У нас данный параметр сегодня составляет в среднем 3 часа, но планируем снизить его менее чем до 2 часов. Реализации этих задач будет способствовать и запланированное нами 30-процентное снижение операционных затрат.

Еще один важный фактор качества электроснабжения — потери в сети. Сегодня они составляют у нас примерно 10,6%, но стоит амбициозная и в то же время вполне реализуемая задача, довести потери до уровня 7%. Отмечу, что снижение потерь — это еще и серьезный ресурс для возврата инвестиций. В нашем случае их сокращение с нынешнего уровня на 1% дает экономический эффект в p1,5 миллиарда, а до планируемых 7% — в p5 миллиардов. Это даже больше, чем наша прибыль.