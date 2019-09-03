«Трансмашхолдинг» повышает прозрачность производства

Подрядчиком по проекту выступает «2050-Интегратор» в партнерстве с компанией «Цифра», разработчиком выбранного решения для мониторинга.

«2050-Интегратор» в партнерстве с компанией «Цифра» внедряет систему мониторинга производственного оборудования «Диспетчер» на заводах АО «Трансмашхолдинг». В поле проекта входят Новочеркасский электровозостроительный (НЭВЗ), Тверской вагоностроительный, Коломенский, Брянский машиностроительный заводы. Это лишь первая стадия комплексной программы цифровизации холдинга.

«2050-Интегратор» отвечает за реализацию проекта в целом. Это включает в себя организацию и управление проектом внедрения, разработку мероприятий для последующей оптимизации бизнес-процессов завода с учетом полученных от системы оперативных данных по загрузке оборудования, формирование требований по доработке системы. Также «2050-Интегратор» обеспечивает обучение сотрудников заводов по работе с внедренным решением и интеграцию системы в единое информационное пространство предприятия.

«Цифра» является поставщиком программно-аппаратного решения АИС «Диспетчер» и оказывает услуги по подключению станков к системе, а также ее настройке и отладке.

Первыми к мониторингу были подключены Новочеркасский электровозостроительный и Тверской вагоностроительный заводы. В настоящее время система мониторит работу 762 станков. Показатели эффективности (коэффициент загрузки) и производственные данные (время производства, простои), по предприятию в целом и с детализацией по подразделениям, станкам и работникам, поступают в реальном времени напрямую руководству, что положительно влияет на скорость и эффективность управленческих решений. Эффект от мониторинга достигается с параллельным внедрением других цифровых решений. В результате НЭВЗ увеличил загрузку оборудования и производительность труда, при этом сократив аварийные простои.

«Проект внедрения АИС «Диспетчер» на предприятиях «Трансмашхолдинга» — уникальный для «Цифры» как по своему масштабу, так и по специфике объектов мониторинга. К примеру, на Новочеркасском электровозостроительном заводе мы подключили более 420 единиц оборудования. Помимо станков различного типа, мы имели дело с новой для нас техникой — сушильными камерами. Участие в этом проекте позволило нам существенно расширить нашу экспертизу и вывести на принципиально новый уровень организацию работ при внедрениях такого масштаба», — рассказывает генеральный директор «Цифры» Игорь Богачев.

Терминал АИС «Диспетчер» на станке

Внедряемая в «Трансмашхолдинге» система «Диспетчер» — это существенно доработанная версия базового решения. Улучшения были сделаны в рамках внедрения на Новочеркасском электровозостроительном заводе, где есть своя специфика производственных процессов и большой парк оборудования разных типов. Последнее потребовало оптимизации кода для гарантии быстродействия системы. Но основные изменения были направлены на повышение юзабилити, производительности, гибкости и интегрируемости решения, а также на приведение его в соответствие с бизнес-логикой предприятия.

Во-первых, аналитика данных мониторинга АИС «Диспетчер» была приведена в соответствие требованиям «Трансмашхолдинга» к методике расчета показателей эффективности работы оборудования. «Совместно с коллегами из НЭВЗ мы произвели классификацию и стандартизацию перечня непроизводительных потерь времени работы оборудования. В результате система в автоматическом режиме считает коэффициент загрузки оборудования по принятым в холдинге стандартам и методикам», — отмечает генеральный директор «2050-Интегратор» Дмитрий Гиммельберг.

Во-вторых, был доработан интерфейс дашборда для оперативного мониторинга и контроля работы станочного парка в ситуационном аналитическом центре. В частности, добавлена возможность фильтрации отображаемых станков с группировкой по определенному признаку, например, по группе критичного оборудования. Это существенно повысило юзабилити системы и позволило учесть специфику технологических процессов на предприятии.

Детализированный дашборд АИС «Диспетчер» для САЦ

В-третьих, был разработан дашборд с верхнеуровневой аналитикой работы станочного парка всего завода для руководителей. В базовой версии решения верхний уровень оперативной, удобной и доступной аналитики отсутствовал. «Теперь это ценный источник объективной и прозрачной аналитики, а также инструмент контроля и управления для менеджмента завода, позволяющий оценить работу оборудования в целом по предприятию», — считает Дмитрий Гиммельберг.

На дашборд выведены ключевые показатели состояния станочного парка: общий ОЕЕ (общая эффективность оборудования) и в разрезе по цехам; количество станков в работе, в простое, и оффлайн; перечень событий за выбранный интервал времени; перечень станков в состоянии «технический простой» с группировкой по цехам.

Оперативный дашборд для САЦ и менеджмента НЭВЗ

В дополнение к этому были автоматизированы текущие отчеты и процессы аналитики по работе оборудования, действующие на предприятии, а также разработаны пользовательские отчеты. Один из таких отчетов применяется для еженедельного контроля работы заводского парка оборудования. Он содержит информацию обо всех подключенных к системе мониторинга станках с детализацией времени по состояниям в абсолютных (часах) и относительных (проценты) показателях с группировкой по цехам.

Сводный отчет о работе оборудования

Также предусмотрена возможность выгрузки из системы графика работы оборудования по сменам с детализацией времени начала и окончания, сводного отчета по простоям и так далее.

Наиболее значимыми для дальнейшей работы по построению единого информационного пространства предприятий являются нововведения в «Диспетчере», касающиеся интеграции с системами класса MES. В частности, реализован функционал мониторинга дополнительных параметров и оценки соответствия режимов технологическим картам и требованиям. При интеграции с MES это обеспечивает автоматический контроль соблюдения техпроцесса. В дополнение к этому, была добавлена возможность выгрузки сменно-суточного задания на станок из MES с последующим контролем его исполнения.

«Интеграция с системой планирования и управления производственными процессами — это важнейший этап внедрения системы мониторинга оборудования. Она позволяет осуществлять выдачу и контроль выполнения ССЗ, а главное — получать объективные данные о работе оборудования с учетом технологического процесса на станке. Кроме этого, станет доступной опция управления длительностью смен в АИС «Диспетчер» в случаях внесения оперативных изменений. Это повысит корректность расчета загрузки оборудования и качество информации для оптимизации технологического процесса», — объясняет Дмитрий Гиммельберг.

Развитие функционала системы мониторинга

В перспективе планируется расширение функционала системы: будет добавлена вибродиагностика и разработана математическая модель для предсказания отказов, что позволит перейти к предикативному техобслуживанию оборудования.