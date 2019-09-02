Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г.

Изменения в федеральном законодательстве затронули такие сферы, как: инвестиционные платформы, административные правонарушения, сведения, относящиеся к государственной тайне, эксплуатация государственных информационных систем и др. На региональном уровне новые законодательные акты касаются информационной политики субъектов РФ.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Президент РФ подписал закон о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ. Через платформы можно предоставлять займы, приобретать ценные бумаги и утилитарные цифровые права. Ценные бумаги при инвестировании могут размещаться только путем закрытой подписки. Предусмотрена такая разновидность ценных бумаг, как цифровое свидетельство.

Оператором платформы будет хозяйственное общество, включенное Банком России в специальный реестр. С лицом, привлекающим инвестиции, оператор будет заключать договор об оказании услуг по привлечению инвестиций, с инвестором — договор об оказании услуг по содействию в инвестировании. Между собой стороны заключают через платформу договор инвестирования. Оператор обязан устанавливать участников договора. Для этого он вправе использовать ЕСИА.

Инвесторами могут быть граждане и организации. К платформе можно подключиться через мобильное приложение. Ограничена общая сумма инвестиций, привлеченных одним лицом на всех платформах. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 г.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 314-ФЗ «О внесении изменения в статью 20.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение правил разработки, производства, хранения, продажи, приобретения, ввоза, вывоза, сертификации, регистрации и учета специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации.

Внесенной поправкой установлено, что под указанными средствами понимаются те, что названы в УК РФ. Следует отметить, что к ним не относятся находящиеся в свободном обороте приборы и устройства, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации или геолокации. Органы управления данным функционалом расположены на них открыто.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 308-ФЗ «О внесении изменения в статью 138.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»

Президент РФ уточнил понятие спецсредств, предназначенных для негласного получения информации. Это приборы, устройства и ПО, которые специально для этого созданы. В эту категорию не попадают находящиеся в свободном обороте приборы и устройства, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации или геолокации. Органы управления указанным функционалом расположены на них открыто и за покупку таких гаджетов граждан больше не привлекут к ответственности. Но если какому-то прибору были намеренно приданы новые свойства для тайного получения информации, которых он не имел изначально, то такое средство становится запрещенной продукцией.

Указ Президента РФ от 8 августа 2019 г. N 372 «О внесении изменения в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. N 1203»

Президент РФ наделил СВР России полномочием распоряжаться засекреченными сведениями о достижениях науки и техники, технологиях, которые могут быть использованы в создании принципиально новых изделий и технологических процессов в различных отраслях экономики. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства РФ от 17 августа 2019 г. N 1067 «О единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства)»

Правительство определило, как должна работать единая информсистема в сфере развития добровольчества (волонтерства). Данный ресурс формирует и ведет Росмолодежь. Организаторы и участники добровольческой (волонтерской) деятельности вправе передавать в систему сведения о себе, включая информацию: о количестве затраченных на эту деятельность часов; о компетенции добровольцев (волонтеров) и полученном ими опыте; о видах осуществляемой деятельности. У волонтеров появятся личные электронные книжки.

Система позволит вести учет потребностей добровольцев (волонтеров) и отслеживать их достижения. Будет создана база данных обучающих материалов и специализированных программ. Закреплены требования к технологическим и лингвистическим средствам системы, а также правила ее взаимодействия с другими информресурсами.

Постановление Правительства РФ от 7 августа 2019 г. N 1026 «О применении пункта 19.1 требований к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»

Госинформсистемы должны отвечать требованиям о защите информации, включая наличие действующего аттестата соответствия таким требованиям. Норму о запрете эксплуатации ГИС при несоблюдении данного условия решено приостановить до 1 июля 2020 г. До этой даты ФОИВ должны получить названные аттестаты для своих госинформсистем.

Постановление Правительства РФ от 5 августа 2019 г. N 1024 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу «Первый канал» на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей»

АО «Первый канал» выделяется субсидия на производство и приобретение программного продукта, наполнение им телеэфира и доведение его до телезрителей. Правительство РФ установило: условия финансирования; виды субсидируемых расходов; требования к получателю средств.

Приказ Министерства юстиции РФ от 6 августа 2019 г. N 170 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников федерального бюджетного учреждения «Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации» по виду экономической деятельности «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов»

Минюст пересмотрел примерное положение об оплате труда работников Научного центра правовой информации при Министерстве по виду экономической деятельности «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов». Заново определены: минимальные размеры окладов по должностям; порядок и условия установления стимулирующих и компенсационных выплат; правила оказания материальной помощи; условия оплаты труда директора, его заместителей и главного бухгалтера.

Приказ Министерства юстиции РФ от 6 августа 2019 г. N 168 «О внесении изменений в приказ Минюста России от 17 апреля 2014 г. N 79 «Об утверждении Перечня должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих (работников), а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Минюста России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»

Сведения о доходах отдельных сотрудников системы Минюста размещаются на официальном сайте ведомства. Уточнен перечень таких лиц. В частности, теперь это также касается помощника Министра.

Информация Министерства науки и высшего образования РФ от 22 августа 2019 г. «Состоялась презентация модели Суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»

На портале госуслуг планируется запустить суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Он включает в себя подачу документов для поступления, дистанционное прохождение вступительных испытаний, онлайн-апелляции, мониторинг позиционирования поданных заявлений.

Функциональные блоки суперсервиса будут внедряться поэтапно с 2020 по 2022 гг. Пилотный запуск запланирован уже на приемную кампанию 2020/2021 учебного года. Вузы-участники будут определены до конца 2019 г. В дальнейшем суперсервис также будет давать абитуриентам информацию о рынке труда и статистику востребованности профессий.

Региональное законодательство

Постановление Правительства Московской области от 19 августа 2019 г. N 524/26 «О внесении изменений в Порядок осуществления компенсации имущества, подлежащего сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) линейных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, финансирование которых осуществляется за счет средств Дорожного фонда Московской области, собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта»

Изменения коснулись порядка осуществления компенсации имущества, подлежащего сносу и восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) линейных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, финансирование которых осуществляется за счет средств Дорожного фонда Московской области собственникам инженерных сетей и сооружений. Теперь при выполнении работ по сносу и (или) восстановлению имущества собственником имущества собственными силами компенсация не включает в себя расходы на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости. Данное изменение также учтено в содержании соглашения о предоставлении компенсации, установленного Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 12 августа 2019 г. N 374-п «О распределении в 2019 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»

Утверждено распределение в 2019 г. субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки: Александровское сельское поселение Жирновского муниципального района — p48280,9; Верхнедобринское сельское поселение Жирновского муниципального района — p48280,9; Нижнедобринское сельское поселение Жирновского муниципального района — p48280,9; Ольховский муниципальный район — p92709,1; Киреевское сельское поселение Ольховского муниципального района — p26071,7; Липовское сельское поселение Ольховского муниципального района — p8497,4; Солодчинское сельское поселение Ольховского муниципального района — p2414,1. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Решение Избирательной комиссии Санкт-Петербурга от 13 августа 2019 г. N 131-4 «Об утверждении порядка применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения, трансляции изображения в сети Интернет, а также хранения соответствующих видеозаписей при проведении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года»

Для обеспечения дополнительных гарантий открытости и гласности в деятельности избирательных комиссий при проведении 8 сентября 2019 г. выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга — губернатора Санкт-Петербурга организуется и ведется видеонаблюдение. Изображение непрерывно транслируется в интернете. Полученные с помощью видеокамер видеозаписи хранятся не менее года со дня официального опубликования результатов выборов; определен порядок организации доступа к записям. Функции технического оператора исполняет СПб ГУП «Автоматическая телефонная станция Смольного».

Приведена примерная схема установки видеокамер. Прописан порядок их использования, подготовлена соответствующая инструкция. Средства видеонаблюдения не применяются в помещениях для голосования, находящихся на избирательных участках, образованных в больницах и других организациях здравоохранения, которые имеют стационарные отделения, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, других местах временного пребывания, воинских частях, а также на избирательных участках, образованных за пределами территории Санкт-Петербурга.

Постановление Правительства Республики Мордовия от 16 августа 2019 г. N 342 «Об утверждении Положения о проектировании, разработке, внедрении, эксплуатации и выводе из эксплуатации автоматизированных информационных систем исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия на основе жизненного цикла»

Документ разработан в целях осуществления в исполнительных органах государственной власти Республики Мордовия единого подхода в вопросах создания, внедрения, модернизации, эксплуатации, сопровождения и вывода из эксплуатации автоматизированных информационных систем (АИС).

Положением определяются структура жизненного цикла АИС, стадии и мероприятия жизненного цикла АИС, состав основных участников, ответственные исполнители и стороны, согласующие и утверждающие результаты выполнения мероприятий жизненного цикла АИС. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Самарской области от 8 августа 2019 г. N 547 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 681 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014-2021 годы»

Для некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, предоставляются субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по организации работы линий телефонной связи и операторское обслуживание по вопросам перехода на ЦТВ. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приказ Министерства цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея от 15 августа 2019 г. N 102-П «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Министерства цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея»

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (их проектов) в Министерстве цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея в целом остается прежним. Необходимость подготовки нового документа обусловлена структурными переменами в системе органов исполнительной власти региона (взамен Управления информатизации Республики Адыгея было образовано Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий). В этом органе власти антикоррупционная экспертиза проектов НПА проводится при их разработке. Выполняется в течение 5 рабочих дней непосредственно перед представлением этих документов на подпись министру. Исполняет эту функцию наделенный соответствующими полномочиями ведущий специалист-эксперт. Методика проведения антикоррупционной экспертизы определена правительством РФ. Выявленные коррупциогенные факторы отражаются в соответствующем заключении и подлежат устранению на стадии доработки проекта НПА.

Антикоррупционная экспертиза принятых НПА проводится при мониторинге их применения (осуществляется тем же должностным лицом). Принятый ранее по этому вопросу приказ объявлен утратившим силу. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 19 августа 2019 г. N 502 «О внесении изменения в Положение о Государственном комитете Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»

Установлено, что Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» также осуществляет контроль в республиканских органах исполнительной власти и подведомственных им организациях за выполнением требований по технической защите информации, не отнесенной к государственной тайне и подлежащей защите в соответствии с законодательством РФ и Республики Башкортостан.

Распоряжение Департамента информатизации Тюменской области от 16 августа 2019 г. N 19-р «О государственной информационной системе Тюменской области «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Тюменской области»

Система создается в целях информационного обеспечения гражданской службы Тюменской области и оптимизации работы кадровых служб органов государственной власти Тюменской области, повышения эффективности работы кадровых служб органов государственной власти Тюменской области, автоматизированного выполнения технологических процессов сбора, накопления и обработки информации о государственных гражданских служащих Тюменской области.

Система предназначена для решения следующих задач: анализ качества и количества кадрового состава государственной гражданской службы Тюменской области; минимизация объема представляемой информации на бумажном носителе; осуществление передачи и обновления данных в онлайн-режиме; получение, обработка и доставка информации, введенной пользователями системы, с обеспечением фиксации времени введения, передачи, целостности и подлинности введенных данных, указания их авторства и возможности представления сведений, позволяющих проследить историю движения данных; обеспечение безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными законодательством РФ; хранение информации, введенной пользователями системы, на серверах базы данных системы.

Система обеспечивает: ведение единой базы данных о государственных гражданских служащих Тюменской области; формирование аналитической и статистической информации о кадровом составе государственных органов Тюменской области; ведение кадровой работы органами государственной власти Тюменской области.

Распоряжение Департамента информатизации Тюменской области от 16 августа 2019 г. N 11-р «О вводе в опытную эксплуатацию информационной системы «Внутренний портал исполнительных органов государственной власти Тюменской области»

Целью создания и функционирования системы является объединение работников исполнительных органов государственной власти Тюменской области в единое информационно-коммуникационное пространство —Внутренний портал исполнительных органов государственной власти Тюменской области, с целью оперативного обсуждения профессиональных вопросов, размещения образцов документов, обмена опытом и идеями вне публичных социальных сетей.

Основными задачами, возлагаемыми на систему, являются: повышение качества межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тюменской области; обмен опытом работников исполнительных органов государственной власти Тюменской области; ускорение процесса адаптации новых работников исполнительных органов государственной власти Тюменской области.

Функции системы: предоставление среды профессионального общения работников исполнительных органов государственной власти Тюменской области, в том числе формирование сообществ и мероприятий по профессиональным темам; предоставление справочной информации о функциях подразделений и работниках исполнительных органов государственной власти Тюменской области; предоставление возможности проверки работником исполнительных органов государственной власти Тюменской области контрагентов (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) на благонадежность; предоставление работникам исполнительных органов государственной власти Тюменской области данных по зарплатным листкам за отчетный месяц.

Приказ Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 13 августа 2019 г. N 53-245/19-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача электронного социального проездного билета на основе использования электронного носителя»

Указаны категории граждан, имеющие право на получение электронного социального проездного билета на основе использования электронного носителя. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Административные процедуры выполняются учреждениями, подведомственными министерству.

Для получения электронного социального проездного билета гражданин или его представитель обращается в расположенное по месту жительства (месту пребывания) гражданина учреждение с заявлением и приложением пакета документов.

Учреждение на основании заявления и документов, не позднее чем через 20 рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя, принимает решение о выдаче электронного социального проездного билета либо об отказе в выдаче электронного социального проездного билета.

Выдача электронного социального проездного билета осуществляется в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о выдаче электронного социального проездного билета. Приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 г.

Приказ Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики от 21 августа 2019 г. N 195-П «О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики от 20.05.2019 N 124-П «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Запись на прием к врачу в электронном виде»

Пересмотрены основания для начала процедуры досудебного обжалования. Уточнено, что заявитель может обратиться с жалобой в случае требования не только документов, но и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено НПА РФ и КБР.

Постановление Правительства Республики Бурятия от 20 августа 2019 г. N 457 «О государственной информационной системе «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции Республики Бурятия»

В целях обеспечения автоматизации процессов ведения реестров и электронных дел в области лицензирования, а также снижение административных барьеров в ходе взаимодействия с лицензиатами (соискателями лицензии) в Республике внедряется государственная информационная система «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции Республики Бурятия».

Собственником государственной информационной системы является Республика Бурятия, оператором Системы и оператором персональных данных — Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Новгородской области от 20 августа 2019 г. N 332 «Об утверждении Положения о региональной информационной системе агропромышленного комплекса»

Региональная информационная система агропромышленного комплекса (РИС АПК) предназначена для сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о землях сельскохозяйственного назначения.

Задачами использования РИС АПК являются: информационное обеспечение государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения; предотвращение выбытия земель сельскохозяйственного назначения из оборота; получение актуальной и достоверной информации о состоянии земель сельскохозяйственного назначения, а также сведений о фактическом использовании таких земель; определение инвестиционно привлекательных земель сельскохозяйственного назначения; информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих решений. Определен порядок организации функционирования и использования информационной системы.

Постановление Правительства Самарской области от 7 августа 2019 г. N 540 «О государственной информационной системе Самарской области «Цифровой спорт»

Заказчиком создания и развития Системы является департамент информационных технологий и связи Самарской области. Министерство спорта Самарской области выступает оператором Системы, осуществляет организационное и методическое руководство деятельностью по ее применению. Система предназначена для сбора информации о физкультурно-спортивных организациях, включая их адреса, график работы, штат сотрудников; данных о спортивных объектах и их состоянии; новостей об официальных соревнованиях и их результатах; информации о составе сборных. Подать заявку на присвоение спортивного разряда или квалификации судей можно будет в электронном виде. Использование Системы осуществляется пользователями на безвозмездной основе. Порядок работы в Системе определяется регламентом, разрабатываемым и утверждаемым министерством. Ввод Системы в эксплуатацию планируется не позже 31 декабря 2020 г. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Распоряжение Администрации Смоленской области от 16 августа 2019 г. N 1386-р/адм «О вводе в эксплуатацию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Смоленской области»

С 1 декабря 2019 г. в Смоленской области вводится в эксплуатацию государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). Оператором ГИСОГД является Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Постановление администрации Тамбовской области от 8 августа 2019 г. N 903 «О государственной информационной системе Тамбовской области обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

Организован комплекс мер, обеспечивающий ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах и сообщениях о происшествиях. Создана Государственная информационная система Тамбовской области обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (ГИС). Определены цели и задачи ГИС. Установлены участники информационного взаимодействия в ГИС. Финансирование ГИС осуществляется за счет бюджета Тамбовской области. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его первого официального опубликования.

Постановление Правительства Пермского края от 7 августа 2019 г. N 546-п «О внесении изменений в государственную программу Пермского края «Развитие информационного общества», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 25 сентября 2013 г. N 1270-п»

Уточнены цели, задачи, ожидаемые результаты реализации программы, а также перечень ее участников. Объемы финансирования программы уменьшены на p4 800 тыс. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования.

Постановление Администрации Смоленской области от 7 августа 2019 г. N 460 «О внесении изменений в областную государственную программу «Информационное общество Смоленской области»

На p1452 тыс. уменьшено финансирование госпрограммы «Информационное общество Смоленской области» и составляет теперь p3 397 165,1 тыс. В частности, пересмотрено финансирование мероприятия по созданию, внедрению, развитию информационных систем органов исполнительной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, их структурных подразделений и подведомственных учреждений.

Приказ Комитета информационных технологий Волгоградской области от 23 августа 2019 г. N 144-о/д «Об утверждении Порядка согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за государственными бюджетными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет комитет информационных технологий Волгоградской области, либо приобретенным ими за счет средств, выделенных комитетом информационных технологий Волгоградской области на приобретение такого имущества»

Распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за учреждением, либо приобретенным им за счет средств, выделенных комитетом на приобретение такого имущества, осуществляется учреждением следующими способами, подлежащими обязательному согласованию с комитетом: путем заключения учреждением договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении особо ценного движимого имущества в соответствии с гражданским законодательством РФ; путем списания особо ценного движимого имущества учреждения, не подлежащего дальнейшей эксплуатации в связи с полной или частичной утраты потребительских свойств, либо выбытием из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или уничтожения; путем передачи особо ценного движимого имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения, в оперативное управление другим органам государственной власти Волгоградской области, государственным учреждениям Волгоградской области, в оперативное управление и в хозяйственное ведение другим государственным унитарным предприятиям Волгоградской области; иными способами распоряжения особо ценным имуществом, предусмотренными действующим законодательством.

Решение о согласовании комитетом распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за учреждением, либо приобретенным за счет средств, выделенных комитетом на приобретение такого имущества или мотивированном отказе в таком согласовании, принимается комитетом в течение 30 календарных дней со дня поступления документов. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Приказ Комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области от 22 августа 2019 г. N 19 «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Волгоградской области, на проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Волгоградской области»

Состав комиссии формируется из представителей органов исполнительной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления Волгоградской области, Общественной палаты Волгоградской области, коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих благотворительную деятельность, некоммерческих организаций, редакций средств массовой информации, учредителями которых не являются органы государственной власти и органы местного самоуправления Волгоградской области, образовательных, научных организаций. Число членов комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 5 человек.

Комиссия имеет право запрашивать в установленном порядке от органов государственной власти и местного самоуправления Волгоградской области, коммерческих организаций, осуществляющих благотворительную деятельность, некоммерческих организаций, редакций средств массовой информации, образовательных, научных и других организаций информацию, необходимую для работы комиссии.

Основной формой деятельности комиссии является заседание. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Приказ Комитета информационно-аналитического обеспечения и протокола Губернатора Ленинградской области от 21 августа 2019 г. N 3/19 «Об организации ведения личного приема в Комитете информационно-аналитического обеспечения и протокола Губернатора Ленинградской области»

В Комитете информационно-аналитического обеспечения и протокола Губернатора Ленинградской области личный прием граждан и уполномоченных представителей организаций проводит председатель Комитета, а в его отсутствие — вице-председатель Комитета, одновременно по должности являющийся начальником управления протокола Губернатора Ленобласти.

График приема утверждается ежемесячно и размещается в интернете на странице комитета на официальном интернет-портале администрации области. Обязательна предварительная запись. Ее ведение и решение других организационных вопросов поручены главному специалисту комитета.

Прибывшему на личный прием гражданину потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность. Краткое содержание данного гражданину во время личного приема ответа заносится в карточку личного приема, которая подлежит хранению в установленном порядке.

Приказ Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 21 августа 2019 г. N 22 «Об утверждении видов информации, рекомендуемой к размещению в региональной государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, с разделением по поставщикам информации»

Согласно приказу поставщиками информации для региональной ГИС ЖКХ являются: поставщики ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг в многоквартирные дома, жилые дома; региональный оператор капремонта; управляющие многоквартирными домами на основании договора управления МКД, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами и иными специализированными потребкооперативами, осуществляющими управление МКД; региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами; орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление муниципального жилищного контроля либо наделенный областным законом отдельными полномочиями по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юрлиц или ИП, осуществляющих деятельность по управлению МКД на основании лицензии. Для каждого из них рекомендован свой перечень информации, которую им предлагается разместить в региональной ГИС ЖКХ.

Приказ Комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области от 16 августа 2019 г. N 17 «Об утверждении Порядка проведения правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области»

Определена последовательность процедур при проведении отделом правового и кадрового обеспечения комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов комитета по делам территориальных образований, внутренней информационной политики Волгоградской области, разработчиками которых являются структурные подразделения комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.

В ходе проведения правовой экспертизы проекта НПА комитета устанавливаются: соответствие проекта НПА комитета законодательству РФ и Волгоградской области, требованиям юридической техники; обоснованность внесения проектом НПА комитета изменений в ранее принятые нормативные правовые акты комитета и признания правовых актов комитета утратившими силу; необходимость официального опубликования.

Одновременно с правовой экспертизой отдел правового и кадрового обеспечения проводит антикоррупционную экспертизу проекта НПА комитета в порядке, установленном постановлением Губернатора Волгоградской области. В случае выявления несоответствия проекта НПА комитета действующему законодательству, требованиям юридической техники отдел правового и кадрового обеспечения возвращает его разработчику для доработки с приложением в необходимых случаях письменного заключения.

Срок работы отдела правового и кадрового обеспечения с проектом НПА комитета составляет семь рабочих дней со дня его поступления. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 14 августа 2019 г. N 9804-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества в Магнитогорском городском округе» (не вступило в силу)

Принятая Программа позволит обеспечить эффективное функционирование администрации города как органа местного самоуправления при решении вопросов местного значения, а также улучшить качество жизни населения в Магнитогорском ГО за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Срок реализации программы — 2020-2030 гг. Объем финансирования составит p11730,00 тыс. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г. и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.

Постановление Правительства Калининградской области от 2 августа 2019 г. N 509 «Об утверждении положения о региональном портале пространственных данных Калининградской области»

Региональный портал является государственной информационной системой Калининградской области, предназначенной для сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и отображения пространственных данных, и включает в себя аналитическую информацию, справочную информацию и инфографику. Оператором регионального портала является государственное автономное учреждение Калининградской области «Центр цифровых технологий». Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Оренбургской области от 14 августа 2019 г. N 637-п «О создании центров цифрового образования детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»

Центры цифрового образования детей «IT-куб» создадут на базе ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж» и Гайского филиала ГАПОУ «Орский индустриальный колледж» Оренбургской области образовательными организациями. Региональным координатором, обеспечивающим создание и функционирование центров назначено министерство образования Оренбургской области. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 августа 2019 г. N 735-р

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды позволит населению Чувашской Республики получить качественное образование с использованием современных информационных технологий.

Реализация мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях направлена на обеспечение единого подхода к определению механизма функционирования, созданию и развитию на территории республики образовательной среды с целью устранения препятствий для эффективной реализации образовательных программ и услуг с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в условиях цифровой трансформации образования, а также для автоматизации и повышения эффективности организационно-управленческих процессов в образовательных организациях.

Приводится план мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в ЧР. Назначены ответственные исполнители. Установлены сроки.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 августа 2019 г. N 338 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии»

Объем финансирования госпрограммы «Цифровое общество Чувашии» увеличен на p20268 тыс. Подпрограмма «Развитие информационных технологий» дополнена мероприятием по поддержке региональных проектов в сфере информационных технологий. Кроме того, в подпрограмму «Информационная инфраструктура» включено мероприятие по развитию инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных. Постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Постановление Министерства транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области от 13 августа 2019 г. N 4 «Об утверждении Порядка ведения реестра парковок общего пользования»

Реестры парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Новгородской области, ведет министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области, парковок, расположенных на автомобильных дорогах местного значения, — органы местного самоуправления муниципальных образований Новгородской области.

Реестры парковок ведутся в электронной форме и размещаются на официальных сайтах уполномоченных органов. Включение в реестр парковок, изменение сведений о парковке, включенной в реестр, исключение парковки из реестра в связи с ликвидацией производятся уполномоченными органами по заявлению владельца парковки.

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