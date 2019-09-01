Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Цифровая трансформация подсказала компаниям по всему миру способ снижения рисков для кибербезопасности в виде переноса электронной почты в облака. Но, как оказалось, этот способ уязвим к самым традиционными атаками, вроде фишинга, который остается наиболее популярным способом проникновения внутрь корпоративного периметра.

Хакеры продолжают атаковать почту

Электронная почта остается одним из главных векторов атак киберпреступников. Об этом говорят данные практически всех серьезных отраслевых исследований. Например, аналитики Verizon в своем отчете по итогам 2018 г. указывают на то, что 94% вредоносных программ попадали внутрь корпораций именно посредством электронной почты. Что немаловажно, значительная часть атак направлена на малый бизнес, речь идет о 47% случаев взлома.

Основным способом атак при этом остается фишинг — он использовался в 32% случаев, чаще, чем любые другие инструменты взлома. Из этого можно сделать вывод, что фишинг остается ключевым инструментом в арсенале киберпреступников. При этом они не ограничиваются только зараженными вложениями и используют такой старый и проверенный метод, как вредоносные ссылки.

«Руководители компаний, с которыми я часто сталкиваюсь, рассказывают о своих стратегических инициативах в области бизнеса и обеспечении информационной безопасности. Говоря о наших продуктах, они проявляют интерес к SD-WAN, к сегментации или другим ИБ-продуктам. Без сомнения, это важные и горячие темы, но я всегда стараюсь выделить немного времени на разговор о безопасности электронной почты», — рассказывает Михаил Родионов, глава представительства Fortinet в России и Казахстане.

Эксперты компании отмечают, что лаборатория FortiGuard Labs регулярно обнаруживает следы проведения массивных фишинговых кампаний. Одна из последних крупных историй, попавших в поле зрения экспертов Fortinet — появление новой версии вредоноса Hawkeye. Это приложение для кражи паролей и данных учетных записей пользователей распространяется по электронной почте в виде документов MS Word, Excel, PowerPoint и RTF.

Впрочем, эксперты предупреждают, что риск представляют не только вредоносные файлы или ссылки в электронных письмах. По данным Федерального бюро расследований (ФБР) США, схема BEC (Business Email Compromise — мошенничество в рамках корпоративной или псевдокорпоративной переписки) привела к серьезным финансовым потерям в американских компаниях, госсекторе и неправительственных организациях. Речь идет о $3,3 млрд в разрезе последних двух лет. А министерство юстиции США недавно подало иск против киберпреступника, который предположительно похитил $100 млн с помощью BEC-технологий.

Облака не помогут победить киберпреступников

Одна из важных рыночных тенденций, которая стала контекстом к повышению опасности e-mail-атак, — цифровая трансформация и связанный с ней постепенный перенос почтовых серверов в облака. «Это имеет смысл, учитывая зрелость систем электронной почты и растущее внимание ИТ-специалистов к другим важным аспектам цифровой трансформации. Однако аутсорсинговая инфраструктура электронной почты не обязательно означает, что вы должны отдать на аутсорсинг и защиту электронной почты. Это очень важный вопрос для каждой компании», — уточняет Михаил Родионов.

Электронная почта остается одним из главных векторов атак киберпреступников

В связи с этим аналитики рекомендуют бизнесу принципиально пересмотреть всю свою ИБ-архитектуру. В недавнем исследовании даже эксперты Gartner («Руководство по рынку средств защиты электронной почты») отметили, что «лидеры в области обеспечения безопасности и управлению рисками (SRM) должны пересмотреть саму архитектуру e-mail-безопасности в свете актуальных угроз, таких как сложные вредоносные программы и ссылки, кражи учетных записей с помощью фишинга и BEC-технологий».

Какими же должны быть основные критерии выбора продуктов для защиты электронной почты? Специалисты Gartner отмечают несколько основных положений. Для защиты от продвинутых угроз, в основе которых лежит пересылка файлов с вредоносным содержимым эксперты предлагают использовать сетевые песочницы и службы обезвреживания и реконструкции содержимого (CDR). В частности, речь может идти об облачной песочнице FortiSandbox Cloud. Это решение обеспечивает такую же высокую скорость обнаружения угрозы и автоматического реагирования, как и физические аналоги, только в облаке. При этом в сочетании с FortiGate песочница дает практически неограниченную гибкость при любом сценарии развертывания: это может быть как распределенное предприятие, так и ЦОД или любая другая среда.

CDR-служба в режиме реального времени извлекает активное содержимое файлов и создает неструктурированные очищенные файлы. Любое активное содержимое рассматривается службой как подозрительное (а значит потенциально вредоносное) и удаляется. Служба способна обрабатывать все входящие в периметр организации файлы, а конкретные параметры ее работы настраиваются политиками межсетевого экрана.

Для защиты от угроз, связанных с зараженными ссылками, Gartner рекомендует воспользоваться моделями перезаписи URL, отслеживания перехода по ссылкам и изоляции содержимого веб-страниц, за что в FortiGuard отвечает отдельный сервис.

Для защиты от мошенников и киберпреступников, использующих методы социальной инженерии, подойдут программы обнаружения спуфинга, проверки подлинности доменов и обнаружения аномалий в конкретном домене или в схожих с ним.

Эти рекомендации ведущих аналитиков прямо указывают на то, что облачная почта не является панацеей от традиционных киберугроз. Компаниям придется пересматривать свои подходы к обеспечению безопасности функционирования электронной почты, и эту задачу многие эксперты по всему миру считают одной из наиболее приоритетных.