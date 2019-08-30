Три главных ИТ-тренда и пять важных тенденций для корпоративного сектора

Аналитическая компания Gartner выпустила очередной Hype Cycle для предприятий категории midsize enterprise по ее классификации. В эту категорию попадают практически все крупные российские предприятия, да и руководству остальных компаний будет полезно узнать, в какие технологические тенденции стоит вкладываться в ближайшее время.

По данным опроса Gartner CEO and Senior Business Executive Survey, примерно 68% ИТ-директоров компаний «среднего размера» ожидают в 2019 г. увеличения инвестиций в информационные технологии по сравнению с 2018-м. Им важно понять, какие из них способны в наибольшей мере повлиять на развитие бизнеса. В отчете выделены три тенденции, на которые ИТ-директорам стоит обратить особое внимание.

Во-первых, это «информационно-ориентированная культура»: использование при постановке задач и решении вопросов опоры на данные и полученные на их основе аналитические сведения, что требует внедрения широкого спектра соответствующих средств, включая решения для рядовых пользователей («гражданских» исследователей в терминах Gartner), дополненной и производственной аналитики, и т. д.

Вторая тенденция – «обеспечение безопасности с учетом рисков»: применение наиболее практичных, экономически эффективных методов для защиты элементов инфраструктуры, подверженных наибольшему риску, что позволяет отказаться от чрезмерных затрат на средства безопасности «в целом».

И, наконец, создание «инфраструктуры как коммунальной услуги» – внедрение простых в управлении программно-определяемых решений для распределенных рабочих нагрузок, как локальных, так и облачных.

Hype Cycle для предприятий средних размеров

Источник: Gartner, 2019 г.

«Особые точки» на Hype Cycle

Как отмечено в исследовании, в этот раз среди четырех десятков технологий, попавших на «кривую хайпа», необычно высокая доля тех, которые обещают быструю и высокую окупаемость. И Gartner советует ИТ-директорам фокусироваться именно на их внедрении. Вот тенденции, которые, как полагают аналитики, окажут наиболее существенное воздействие на ИТ-развитие предприятий.

«Гражданские» разработчики

«Гражданский» разработчик – это сотрудник, который самостоятельно создает новые бизнес-приложения для решения служебных задач при помощи сред разработки, разрешенных (или по крайней мере не запрещенных) корпоративной службой ИТ или бизнес-подразделениями.

ИТ-службы часто не успевают за потребностями бизнес-подразделений. С развитием облачных решений и систем создания приложений с минимальным объемом кодирования сотрудники бизнес-структур получили возможность заниматься разработкой без участия службы ИТ. Как считают в Gartner, ИТ-руководителям не следует добиваться запрета такой деятельности, а, напротив, заботиться о подготовке квалифицированных «гражданских» разработчиков.

Разработку силами конечного пользователя стоит поддерживать, считают в Gartner, но для нее нужно установить четкие границы в соответствии с требованиями ИТ и бизнеса, предложив исполнителям проверенные платформы разработки. И не стоит забывать о принципе «доверяй, но проверяй»: позаботьтесь о том, чтобы «гражданские» разработчики действовали под надзором службы ИТ.

Дополненная аналитика

Опираясь на машинное обучение, средства дополненной аналитики позволяют автоматизировать подготовку и исследование данных, поиск и распространение аналитических сведений, разработку моделей машинного обучения. Средства дополненной аналитики доступны для освоения широкому кругу бизнес-пользователей и «гражданских» исследователей данных.

С ростом объемов и уровня сложности данных добывать аналитические сведения из них вручную становится все труднее – не хватает времени на изучение всех вероятных закономерностей и даже на то, чтобы оценить, какая информация может относиться к делу и быть полезной. Следствием может быть пропуск важных данных или заострение внимания на неверных сведениях.

С ростом объемов и уровня сложности данных добывать аналитические сведения из них вручную становится все труднее

Со временем инструменты дополненной аналитики станут одним из ключевых компонентов аналитических платформ, а сведения, предоставленные такими средствами, будут активно использоваться в корпоративных приложениях для самых разных отраслей. С развитием соответствующих технологий их станут лучше воспринимать, вырастет численность «гражданских» исследователей данных. В Gartner прогнозируют, что к 2020 г. благодаря автоматизации задач анализа данных такие исследователи начнут выполнять больший объем сложной аналитической работы, чем профессионалы соответствующей квалификации.

«Гражданская» аналитика

«Гражданская» аналитика (citizen data science) – новое направление, в которое входят средства и методы, позволяющие пользователям, не обладающим обширными навыками в области data science, решать сложные задачи по извлечению аналитических сведений из данных.

Традиционно для таких задач требовались дорогостоящие, дефицитные специалисты с большим опытом работы. Но с развитием средств аналитики планка необходимых навыков снизилась. Такие средства не только помогают бизнес-пользователям провести анализ, но и сами в автоматическом режиме обнаруживают и предоставляют полезные сведения. Специалисты Gartner рекомендуют составить должностную инструкцию «гражданского» исследователя данных, которая четко определяет роль такого специалиста в рамках аналитического отдела. Он должен пройти соответствующее обучение, а в его обязанности должны входить управление данными (Data Governance) и их ответственное использование. Как полагают в Gartner, «Гражданская» наука о данных станет основой аналитики следующего поколения и не только позволит восполнить нехватку специалистов соответствующего профиля, но даст возможность профессионалам уделять больше внимания самым сложным задачам.

Микродатацентры

Микродатацентр может быть модульным или контейнерным. Он занимает меньшую площадь, чем типичная серверная комната, – обычно ему нужно места не больше, чем одной-двум стойкам оборудования. Как правило, такое решение содержит все необходимые системы для выполнения конкретной задачи, рассчитан на автономную работу и управляется из крупного центра обработки данных.

Микродатацентры обычно используются, когда нужно обеспечить минимальные задержки при передаче данных или когда компактное решение необходимо в соответствии со спецификой объекта. Поскольку такие ЦОД можно установить практически где угодно, их популярность растет вместе с повышением интереса к интернету вещей и граничным вычислениям.

Решения для бизнеса на основе интернета вещей

Эти решения, как указывают в Gartner, обладают высоким потенциалом с точки зрения преобразования бизнеса, но до их широкого применения пройдет еще пять-десять лет. Сейчас проекты внедрения ИВ имеют ограниченный масштаб, а польза, которую они способны принести, осознается не всеми. Но со временем их влияние на бизнес вырастет – по мере улучшения взаимодействия ИВ-решений с другими бизнес-системами. Уже сейчас стоит приступать к оценке возможностей таких систем для бизнеса и вкладываться в первые проекты с расчетом на их дальнейшую интеграцию в корпоративный ИТ-ландшафт.