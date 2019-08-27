ИТ против дальнобойщиков: как повысить безопасность на дорогах

Весогабаритный контроль транспортных средств решает две ключевые задачи: предохраняет дороги от разрушения и создает безопасные условия для всех участников дорожного движения. Росавтодор подсчитал, что каждый третий грузовик нарушает нормативы по весу, а перегруз в среднем составляет около 30 %.

Между тем из-за перегруженных автомобилей растет число ДТП, поскольку во время экстренного торможения их тормозной путь длиннее безопасной нормы. Также есть риск, что у перегруженной фуры неожиданно выйдут из строя тормозная система, сцепление, шины или другие жизненно важные для транспортного средства элементы. По данным ГИБДД в прошлом полугодии произошло свыше 5,6 тыс. аварий с грузовиками, в результате несчастного случая погибли 892 человека, более 7 тыс. были ранены.

Автомобильные дороги, мосты и прочая дорожная инфраструктура строится с соблюдением ГОСТов, обозначающих предельную нагрузку на дорожное покрытие, и, конечно, они не выдерживают превышение нормативов в десятки раз. В результате ежегодный ущерб от износа дорожного полотна достигает нескольких триллионов рублей.

В октябре прошлого года в один день обрушились сразу два моста. В Амурской области рухнул пролет путепровода, соединяющего две части города Свободный, отчего движение по Транссибирской магистрали было прервано почти на двое суток. В Дубенском районе Республики Мордовия не выдержал железобетонный двухполосный мост. По обоим путепроводам в момент разрушения проезжали самосвалы, груженные песком с превышением нормативов. На федеральных трассах от грузовиков-разрушителей пострадали уже 20 мостов, восстановление каждого из них занимает 1,5–2 года.

Власти борются с нарушениями правил перевозки грузов административным способом и техническими средствами

В борьбе за соблюдение правил грузоперевозок власти сначала пошли проторенным путем – нарушителей стали наказывать рублем. Изменения в КоАП 2015 г. увеличили суммы штрафов, однако тут же появились обходные пути. По словам дальнобойщиков, подтвержденным расследованиями СМИ, сотрудники надзорных органов разработали целую систему «пропусков» и предупреждающих смс-рассылок. К тому же техническое оснащение пунктов весогабаритного контроля позволяет проводить выборочную проверку не более 10 % грузовых транспортных средств. По более пессимистической оценке проверка затрагивает до 5% грузовых автомобилей. В качестве противодействия злоупотреблениям и малой эффективности ручного контроля родилась инициатива Росавтодора – внедрение автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК).

АСВГК – часть национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Создание автоматической системы весогабаритного контроля продиктовано необходимостью побудить владельцев транспортных средств соблюдать действующие нормативы грузовых перевозок, поскольку от этого зависит сохранность дорог и безопасность миллионов участников дорожного движения.

Каждый третий грузовик нарушает нормативы по весу, а перегруз в среднем составляет около 30 %

АСВГК против контроля в ручном режиме. Преимущества и недостатки

До недавнего времени альтернативы сотруднику Ространснадзора или ГИБДД в деле весогабаритного контроля не было, впрочем, на большинстве дорог такая практика применяется по сей день. Сотрудник службы дорожного контроля останавливает потенциального нарушителя, проверяет документы и для подтверждения своего предположения о несоблюдении правил отправляет автомобиль взвешиваться и измерять габариты. Если нарушение подтверждается, а специального разрешения нет, оформляется протокол об административном правонарушении. Если все в порядке, грузовик может продолжить путь, но потраченное на проверку время перевозчику, конечно, не возмещается.

Выбор грузовика для проверки определяется либо наметанным глазом сотрудника надзорного органа, либо данными измерительных приборов – специальных рамок, установленных на дороге. Эти рамки измеряют вес и габариты транспортного средства и, обнаружив «отступника» от правил, предупреждают о нем пост ГИБДД, который находится за рамкой. Ошибок при таком подходе довольно много, кроме того, страдает безопасность дорожного движения, так как водители грузовиков пытаются превышением скорости наверстать потраченное на проверку время.

Автоматическая система весогабаритного контроля часть проблем уже решила. Технически АСВГК – это вшитая в дорожное полотно под рамкой контроля полоса датчиков. Проезжающий автомобиль создает давление шинами на эти датчики, в очень упрощенном виде, таким образом происходит взвешивание. Габариты транспорта оцениваются с помощью лазерных сканеров и камер цифрового зрения. Процедура выполняется в автоматическом режиме и остановки автомобиля не требует. Если данные измерения содержат нарушение действующих норм по габаритам, общей массе или нагрузке на ось, то система отправляет госномер автомобиля, его фотографию и метрологический штамп не на пост ГИБДД, как в случае ручного контроля весогабаритных параметров, а в единый информационный центр. Там транспортное средство идентифицируется, устанавливается его владелец, проверяется наличие разрешения, а в случае его отсутствия выписывается штраф. Поскольку АСВГК взвешивает и обмеряет автомобили прямо на дороге во время движения, то скорость основного потока не снижается, грузовики не теряют время в пути на остановки и при этом автоматика успевает проверить 100% большегрузных автомобилей из потока, а не их десятую часть в лучшем случае.

Однако АСВГК все еще не всесильна. Больше всего участников рынка грузоперевозок смущают пробелы в законодательном регулировании и качество измерений. Опасения перевозчиков вызваны тем, что за оборудование автоматических пунктов контроля берутся частные компании и, естественно, ждут, что их инвестиции окупятся. Ясно, что окупаться они будут за счет штрафов, поэтому транспортные компании предполагают, что может появиться соблазн эту окупаемость ускорить, особенно в отсутствие стандартизированных требований к устройству пунктов АСВГК.

Перевозчики указывают, что данные «умных» весов, во-первых, разнятся от пункта к пункту, а во-вторых, не сходятся с результатами взвешивания транспортного средства на стационарных весах. Кроме того, далеко не все автоматизированные пункты оборудованы информационными табло, показывающими результаты измерений водителям грузовиков.

Разработчик решений для «умного транспорта» «Фабрика информационных технологий» эти требования участников рынка грузовых перевозок учитывает и оборудует автоматические пункты весогабаритного контроля информационными табло, которые показывают водителю результаты оценки весогабаритов его транспортного средства.

Интеллектуальная начинка АСВГК использует алгоритмы для контроля качества взвешивания в период между обязательными поверками. По словам Олега Добронравова, руководителя проекта АСВГК компании «Фабрика информационных технологий», это фактически сводит к нулю риск ошибочного наказания грузоперевозчика по причине некорректной работы измерительного оборудования. Специальный программный модуль АСВГК круглосуточно анализирует данные измерений и при обнаружении отклонений автоматически извещает специалистов ответственных служб, которые, получив оповещение, оперативно восстанавливают нормальную работу системы. Модуль также позволяет прогнозировать неполадки и сверхнормативные погрешности в работе комплекса заранее, еще до появления фактических ошибок.

Получение разрешений на перевозку негабаритных и превышающих нормативы по массе грузов затрудняет работу грузоперевозчиков

Грузоперевозчики отговариваются тем, что при существующей системе выдачи разрешений на перевозку негабаритных и превышающих допустимые весовые параметры грузов они не могут нормально работать. Предельно допустимые значения габаритов и массы грузового автомобиля регламентируются «Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. N 272. Если транспортное средство не соответствует нормативам по габаритам и массе, ему нужно получить специальное разрешение на проезд. Для получения разрешения нужно оформить множество бумаг: заявление с указанием маршрута, характеристик груза, количества поездок и т.д. Если параметры транспортного средства вместе с грузом превышают предельные значения, ТС потребуется не только разрешение, но и согласование маршрута с другими ведомствами или разработка специального проекта. Срок рассмотрения документов и выдачи разрешения может доходить до 30 рабочих дней. Понятно, что грузоперевозчики всеми способами, как правило, незаконными, стараются сократить время на получение документов.

С введением автоматических систем весогабаритного контроля получение разрешений становится делом простым и быстрым

Разработанный в России программный продукт «Страж. АСВГК» сокращает срок согласования до одного дня. Весь процесс выдачи специального разрешения от получения документов от грузоперевозчика и расчета маршрута до согласования с ведомствами автоматизирован вплоть до печати разрешения прямо на бланке строгой отчетности, заверенного по всем правилам.

Модуль «Страж. АСВГК» не оставляет простора для злоупотреблений ни для одной из сторон – с автоматической системой нельзя «договориться», заявление не потеряется, так как процесс его обработки контролируется в режиме реального времени, а расчет размера причиняемого дорогам вреда и отслеживание оплаты соответствующих пошлин происходят в автоматическом режиме. Все выданные разрешения аккумулируются в единой базе данных, доступной как органам государственного контроля, так и перевозчикам.

Недобросовестные перевозчики в публичные дискуссии не вступают, а действуют незаконными методами

Какой бы умной ни была система автоматического контроля, она ничего не может противопоставить водителям, которые объезжают стационарные пункты окольными дорогами или закрывают ГРЗ. Но и на таких есть управа. Мобильными помощниками стационарных пунктов АСВГК стали их передвижные собратья. Передвижные пункты весового контроля (ППВК) представляют собой подкладные поосные весы, входящие в комплект специального сертифицированного оборудования, размещаемого на транспортном средстве, которое и делает эти посты мобильными.

Для водителя-уклониста встреча с передвижным пунктом весогабаритного контроля – это всегда неприятная неожиданность, ведь они могут ездить по любым дорогам. У передвижных пунктов АСВГК есть только одно существенное ограничение – площадки для мобильных весов должны быть аттестованы, так как для точного измерения транспортного средства требуется ровная поверхность.

Олег Добронравов рассказал, как автоматика справляется с нарушителями: «Камеры цифрового зрения создают цифровой след автомобиля. Объединив системы фотовидеофиксации на дорогах с весогабаритным контролем, мы получили средство борьбы с закрытыми номерами. Нейросети вычисляют машину, похожую на ту, что едет с закрытым номером, на тех участках, где она едет с открытым номером».

Программный модуль «ГРИФ» вычисляет систематических «уклонистов» и предоставляет специалистам Управления дорог данные об автомобилях-нарушителях: ГРЗ, маршруты движения, вес и габариты груза, пояснил он. На основании этих данных формируются рекомендации для проведения рейдов против «уклонистов».

На практике борьба с нарушителями ведется стратегическими и тактическими методами. Система автоматически составляет базу «уклонистов», определяет их излюбленные маршруты, а специалисты дорожной службы размещают на их пути ППВК. Органы контроля по рекомендациям системы устанавливают запрещающие знаки для провоза крупногабаритных грузов на не рассчитанных для тяжеловесов участках дороги, которыми пользуются «уклонисты» для объездов АСВГК.

Перспективы АСВГК в России

Проект федеральной сети АСВГК разработал Минтранс России совместно с грузоперевозчиками, отраслевыми ассоциациями и экспертами. Работа по установке АСВГК на российских дорогах ведется с 2016 г. 28 стационарных пунктов АСВГК на федеральных дорогах уже работают на территории Республик Бурятия, Карелия, Татарстан, в Краснодарском и Алтайском краях, Амурской, Архангельской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Орловской, Псковской, Тверской, Тульской областях. По плану государства к 2024 г. на федеральных дорогах должна быть развернута АСВГК из 387 рамок и еще около 4 сотен на дорогах регионального и межмуниципального значения в 75 регионах РФ. Планируется, что пункты АСВГК охватят все федеральные трассы из расчета один пункт АСВГК на каждые 100–150 километров, после чего автоматизированный контроль начнет экспансию на региональные дороги.

Первые автоматические пункты весогабаритного контроля в России появились в Вологодской области в 2012 г. Четыре года они работали в тестовом режиме, а с 2016 г. собирают штрафы. Регион назначили испытательным полигоном для новинки, поскольку по информации Росавтодора вологодчина была лидером по количеству нарушений правил перевозки грузов. По данным регулятора за первый год функционирования трех пунктов АСВГК количество нарушений в области снизилось с 40% до 4% от общего грузопотока, а общая сумма штрафов составила p175 млн.

Система автоматизированного весогабаритного контроля в Вологодской области – пилотный проект ГК «Автодор». АСВГК интегрирована в «Платон» – российскую систему взимания платы за эксплуатацию автомобильных дорог, работающую с 2015 г. Оператором «Платона» является компания ООО РТИТС (РТ- Инвест Транспортные Системы).

После того как АСВГК показала свою эффективность в Вологде, эксперимент решено было продолжить в Московской и Калининградской областях. Потребность Московской области составляет 50 стационарных постов и 24 мобильных комплекса, чтобы охватить основные трассы. Первый пункт установлен еще в 2014 г. в тестовом режиме, тогда же началась опытная эксплуатация автоматической системы выдачи спецразрешений. Уже в первые 10 месяцев автоматика выявила более 64 тыс. нарушений. По оценке Главного управления дорожного хозяйства Московской области с каждого пункта контроля Подмосковье может ежегодно получать штрафы за превышение весогабаритных параметров на p1,2 млрд.

Автоматическая система весогабаритного контроля введена и на трассах Калининградской области. В регионе установлены десять пунктов АСВГК. Дорожные весы и комплексы фото- и видеофиксации справляются с выявлением нарушителей без участия сотрудников Госавтоинспекции и Ространснадзора.

В 2019 г. власти субъектов РФ едва ли не еженедельно рапортуют о запуске пунктов АСВГК на своих территориях. Пока они работают в тестовом режиме, государство вместе с разработчкими программно-аппратного комплекса продолжает доводить систему до совершенства.

Во-первых, решено, что внедрять АСВГК на федеральных трассах будут поэтапно. Практика Калининградской области показала, что, как только появился первый пункт контроля, недобросовестные перевозчики стали объезжать его по другим трассам. Поэтому на первом этапе оборудование устанавливается в ключевых точках, затем по результатам анализа перераспределения трафика принимается решение об установке следующих постов.

Во-вторых, нарушителей весогабаритных параметров планируется информировать с помощью смс-уведомлений. Сейчас подобной «опции» нет.

В-третьих, будущая федеральная система автоматического весогабаритного контроля будет интегрирована с системой выдачи спецразрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Претендентов на строительство общероссийской сети АСВГК два – оператор системы «Платон» и Ростелеком.

АСВГК, как и «Платон», представляет собой набор конструктивных элементов – это стационарно установленное оборудование АПВГК, передвижные пункты и комплекс программных продуктов. Идея совместить рамки АСВГК с пунктами контроля «Платона» кажется привлекательной тем, что дополнить уже имеющееся оборудование «Платона» быстрее и дешевле, чем создавать систему заново. Тем не менее АСВГК должна быть гораздо «умнее» «Платона», а требования к программно-аппаратным решениям совместимыми, так как вероятнее всего участие в строительстве ключевого элемента «умных дорог» пожелают принять участие многие российские разработчики решений для умного транспорта.

На участие в создании АСВГК в России претендует и «Ростелеком». В заявке в Министерство транспорта телекоммуникационный гигант ссылается на опыт создания 47 пунктов АПВГК на региональных трассах в 11 субъектах РФ.

При всех текущих технических и правовых слабых местах АСВГК она уже стала магистральным направлением национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а ее доведение до ума – дело времени. За качественными техническими решениями дело не станет.