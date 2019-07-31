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Оставляйте творческие задачи людям

Лайфхаки

Алексей Свердлов

директор департамента аналитических решений «КОРУС Консалтинг»

Все чаще встречаются новости о том, как искусственный интеллект создает музыкальное произведение, рисует отличную картину, пишет рассказ – в общем, успешно занимается творчеством. С одной стороны, это радует и говорит о том, как быстро развиваются инструменты ИИ. С другой, наверное, было бы правильно, если бы некоторые сферы нашей жизни остались в ведении только человека.

Наши решения на базе искусственного интеллекта и машинного обучения совсем из другой области. Они помогают компаниям точнее прогнозировать спрос на товары, оптимизировать промо-акции, эффективнее управлять ценообразованием и ассортиментом. Основная цель наших ИИ-инструментов – реализовать задачи эффективнее, чем это мог бы сделать человек, оставив ему время для анализа происходящего, принятия решений и творчества. Того творчества, которым может заниматься только сам человек.

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