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Признайтесь себе в своих проблемах

Лайфхаки

Владимир Свешников

генеральный директор компании Stafory

Для цифровой трансформации необходимо, в первую очередь, четко определить цели, понять какие проблемы внутри компании мы хотим решить, какие ресурсы компании это позволит сэкономить. Далее, уже в зависимости от этих целей, необходимо привлекать специалистов, экспертов в конкретной области для обсуждения гипотез, направленных на решение этих проблем. Каждую гипотезу стоит тщательно формулировать, особое внимание необходимо уделять ее критериям успешности. В целом при внедрении новых технологий компании нужно брать во внимание, что данная работа не может быть строго стандартизирована, в ней всегда остается много неизвестных, поэтому сотрудники и руководители должны быть готовы к изменениям условий проекта или гипотез, должны мыслить широко и стараться увидеть возможности применения там, где они порой не очевидны.

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