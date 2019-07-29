Компьютерное зрение: рынку предрекают бурный рост

Российские разработчики успешно конкурируют с компаниями из Китая, США и стран Евросоюза на отечественном рынке «компьютерного зрения». Игроки надеются, что, благодаря активному участию государства, в 2023 г. объем рынка в России будет измеряться в p38 млрд.

Прогноз

Сфера применения ИИ стремительно расширяется год от года. Одним из ведущих факторов этого процесса становится рынок компьютерного зрения, объем которого в России в текущем году составит p8,5 млрд, а уже к 2023 г. по прогнозам вырастет в пять раз, до p38 млрд. По итогам 2018 г. треть всей выручки на отечественном рынке досталась сегменту «Видеонаблюдение и безопасность».

Компьютерное зрение теперь навсегда

Главная задача компьютерного зрения – извлечение информации из изображений разного типа и ее обработка. Будь то фотографии или снимок магнитно-резонансного томографа. Сфера применения компьютерного зрения по сути безгранична: от распознавания текста до анализа спутниковых снимков и беспилотного управления автомобилем.

Полученная информация обрабатывается различными алгоритмами. Наиболее распространен алгоритм разделения изображения на части с последующей обработкой каждой полученной части в отдельности. Объем информации для обработки растет прямо пропорционально количеству частей, на которые программа сможет разбить картинку. Соответственно больший объем данных делает полученную в итоге информацию более достоверной.

Отечественные разработчики не в последних рядах на рынке компьютерного зрения. Например, команда компании N-Tech.Lab в 2015 г. разработала алгоритм FaceN, способный распознавать лица точнее человека. В декабре того же года алгоритм FaceN стал победителем чемпионата мира The MegaFace, опередив разработчиков Google и еще более ста команд, точнее всех распознав идентичные лица среди миллиона представленных.

Другая российская компания СИТИЛАБС – резидент «Сколково» – научила свои цифровые камеры фиксировать регистрационные номера автомобилей в момент их остановки на парковке: еще до того момента, как недобросовестный водитель прикроет номер «бумажкой» или поднимет багажник, чтобы его скрыть.

По мнению специалистов, в ближайшей перспективе компьютерное зрение будет наиболее востребовано: в робототехнике для промышленного производства; крупными компаниями, деятельность которых связана с интернетом, – поисковым системам и социальным сетям необходимо ежедневно обрабатывать, распознавать, идентифицировать миллиарды изображений; в медицинской отрасли, где с появлением современного оборудования появляется все больше изображений; индустрии развлечений (компьютерные игры, виртуальная реальность и т. д.).

Однако даже с бурным развитием этих отраслей первенство останется за сферой «Видеонаблюдение и безопасность».

Государство как драйвер

Во многом ведущую роль на рынке камерам видеонаблюдения и сопутствующему им софту обеспечивает государство, в интересах которого реализуются программы по распознаванию лиц, фиксации нарушений правил дорожного движения, мониторинга безопасности на улицах и т. д.

Главная задача компьютерного зрения – извлечение информации из изображений разного типа и ее обработка

Современные технические возможности позволяют не только осуществлять мониторинг дорожного движения, но и управлять им.

Информация с сети камер, расположенных не только вдоль дорожного полотна, но и на парковках города, передается в единый центр, где визуализируется в удобном формате, что вкупе позволяет уполномоченным органам власти в онлайн-режиме наблюдать за распределением транспорта как на дороге, так и на близлежащих парковках.

Очевидно, что в процессе решения задач распределения транспортного потока и фиксации нарушений важным фактором становится качество оборудования. Мировые лидеры в этой области – США, Китай и ряд стран Евросоюза, однако на российском рынке отечественные разработки успешно конкурируют с зарубежными аналогами.

Отечественный производитель

В сегменте «Видеонаблюдение и безопасность» на российском рынке преобладают отечественные производители, причем и в производстве оборудования, и в разработке софта.

АПК «Стрит Фалькон» разработана камера фото- и видеофиксации, способная фиксировать все истинные и мнимые нарушения, включая неправомерно припаркованные авто во втором ряду, на местах для инвалидов и такси. Всего система различает 13 составов правонарушений.

Многие компании предлагают комплексный продукт – готовые системы мониторинга дорожного пространства, которые включают оборудование и программное обеспечение.

Например, в компании «Фабрика информационных технологий» для разворачивания интеллектуальных транспортных систем города и региона используют мультифункциональную систему, состоящую из двух видов камер.

SOVA – система мониторинга припаркованного транспорта, разработанная в Сколково. Система формирует статистику о стоящих автомобилях; выявляет нарушения ПДД и благоустройства на остановках и стоянках – всего 25 видов нарушений; контролирует автомобили на платных городских парковках.

Камеры устанавливают на уличных опорах освещения и зданиях. По заданным алгоритмам камеры собирают фотоматериалы с геоданными обо всех стоящих автомобилях и объектах УДС в радиусе своего кругового обзора, а затем мгновенно передают их в IT-платформу мониторинга. IT-платформа преобразует полученную информацию в стандартные пакетные данные. Система окупается за год эксплуатации.

По словам Алексея Лебедева, менеджера по развитию компании «Горпарковки», парковочный интегратор с 2018 г. использует систему SOVA для оценки загруженности парковочного пространства. «Мы интегрируем сеть «умных» камер в нашу «Интеллектуальную парковочную систему» и получаем в режиме онлайн данные об автомобилях на платных парковках, – отмечает он. – Мы видим все свободные места, и эта информация отображается в мобильном приложении для автомобилистов. Фиксируя все припаркованные автомобили, система легко определяет 100 % нарушителей правил оплаты. Автопатрулями и инспекторами добиться этого было невозможно. Но, пожалуй, главный плюс «тотального контроля» парковок – это данные о загруженности за любой период времени и на их основе – подготовка предложений по корректировке стоимости парковки и других параметров, чтобы удерживать загруженность парковок на оптимальном уровне — до 85%».

ВЗОР – система мониторинга движущегося транспорта от «Городские технологии», входит в группу компаний ФИТ. Выявляет признаки нарушений ПДД, включая превышение скорости, проезд на красный свет, пересечение сплошной линии разметки и другие; всего 14 видов. Информацию в онлайн-режиме ВЗОР передает в уполномоченные органы.

Автоматически распознает все типы номеров более чем в 50 странах. Фиксирует нарушения правил в фото- и видеоформате при скорости автомобиля 5-250 км/ч. В реальном времени проверяет транспортные средства по внешним базам и архивам.

Компания «Технология распознавания» производит системы фото- и видеофиксации серии «АвтоУраган-ВСМ», собираемая информация которой синхронизирована по времени с сигналом ГЛОНАСС/GPS и обрабатывается на одном сервере, что исключает погрешность при определении скорости автомобиля и расширяет доказательную базу.

Резидент ИТ-парка Казани, компания «Автодория», сертифицировала и вывела на отечественный рынок решение по осуществлению контроля средней скорости движения транспортного потока.

Одноименная информационная система контроля за дорогами предназначена для измерения скорости транспортных средств посредством вычисления времени, затраченного на проезд транспортного средства между двумя стационарными регистраторами. Система «Автодория» включает в себя камеры-регистраторы, устанавливаемые вдоль дороги на расстоянии от 250 м до 10 км, и единый вычислительный центр, куда для обработки стекается вся полученная с регистраторов информация. При фиксации нарушения автоматически формируется постановление об административном проступке, с приложением в виде двух фотографий в обеих точках фиксации, географическими координатами и точным временем нарушения.

Антон Бейгул, руководитель департамента систем видеонаблюдения компании НАГ, видит тренд технологического развития камер на ближайшие пять лет в переносе умных алгоритмов распознавания от серверов в камеры. «Сейчас камеры передают поток изображений на мощные серверы, – поясняет он. – Для работы 20 камер нужен один дорогостоящий сервер. Когда умные камеры будут передавать только результат распознавания, то один средней мощности сервер сможет обслуживать 100 камер. В результате системы компьютерного зрения станут доступней, при этом снизятся нагрузки на каналы, повысится надежность передачи потока. Придем к тому, что видеорегистраторы в автомобилях будут будить водителей и оповещать о возможных событиях на дороге. Они уже сегодня умеют определять уставших или говорящих по телефону водителей».

Рост на фоне негативных факторов

Большинство прогнозов рассчитаны исходя из того, что тенденции развития рынка, наблюдаемые сегодня, сохранятся в ближайшие 4–5 лет, и планы, намеченные в рамках национальной программы «Цифровая экономика», будут реализованы.

По мнению некоторых аналитиков, даже при сохранении уровня финансирования со стороны государства препятствия для развития отечественного рынка могут возникнуть в других областях. Уже сейчас отмечается нехватка квалифицированных специалистов, слабые позиции смежных технологий – от микросхем до электромеханизмов, несовершенное законодательство и масса прочих проблем.

Однако в целом специалисты настроены оптимистично. Отечественные производители успешно развивают рынок, с каждым годом увеличивая свое присутствие, развивая технологии «компьютерного зрения» в сфере транспортной инфраструктуры, безопасности и т. д.