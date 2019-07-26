Обеспечьте безопасность и сохранность данных

Дарья Менг

ведущий аналитик ТИСА

В нашем мире информация играет очень важную роль, а с развитием технологий и увеличением методов распространения и передачи данных, их сохранность и конфиденциальность находится под угрозой.

Понятие «цифровизация» крепко укоренилось, как один из основополагающих терминов, характеризующих прогресс и готовность компаний внедрять постоянно изменяющиеся технологии современного мира. Немаловажным будет отметить, что основной целью преобразований является настройка процессов в гибком ключе, который приводит к отличным результатам и обеспечивает высокую прибыль.

Однако в процессе конвергенции новые бизнес-решения могут подвергаться оценке качества, а главное – встает вопрос безопасности внедрения и дальнейшего обеспечения эффективности.

При принятии решений о модернизации мы всегда ориентируемся на сохранность данных и текущих процессов, работу только с проверенными продуктами, которые будут не только соответствовать принципам цифровизации, но и обеспечивать должный уровень надежности.