Как оригинальные картриджи помогают экономить

Ни для кого не секрет, что основная часть затрат на печать приходится на покупку расходных материалов, и именно на них чаще всего пытаются сэкономить. Но так ли выгодно покупать неоригинальные картриджи? Чем может обернуться сиюминутная экономия в долгосрочной перспективе? Мы разобрались, в чем главные преимущества оригинальных картриджей, а главное – как их использование помогает сократить расходы на печать и обслуживание принтеров.



Век цифровых и информационных технологий в самом разгаре, но как в крупных компаниях, так и в малом бизнесе все еще актуален большой объем печати. Большинство компаний выбирают для работы лазерные устройства – они обеспечивают быструю печать и просты в обслуживании. Единственное, что требуется от пользователя для обеспечения стабильной работы принтера – это использование качественных расходных материалов.

Иногда покупка оригинальных расходников кажется невыгодной, особенно когда на рынке есть много дешевых альтернатив в виде совместимых аналогов. Производители «клонов» заявляют об их безопасности и надежности, но на практике все оказывается совсем иначе – неоригинальные расходники могут не только ухудшить качество печати, но и привести к неустранимой поломке принтера.

В 2017-2019 годах по заказу HP было проведено несколько исследований, которые выявили, в чем заключается опасность использования совместимых картриджей. Мы изучили полученные данные, чтобы дать ответ на главный вопрос – выгоднее ли использовать оригинальные картриджи по сравнению с доступными «клонами».

Меньше затрат на сервисное обслуживание

Согласно исследованию Market Strategies International, которое было проведено среди партнеров HP ServiceOne в 27 странах, компании, использующие совместимые картриджи, в 4 раза чаще обращаются в службу поддержки. В среднем, 1 из 3 пользователей сталкивается с неполадками в работе принтера из-за проблем, вызванных неоригинальными картриджами.

Таким образом, «клоны» способны привести к фатальной поломке принтера и сорвать весь рабочий процесс. Даже если неисправность возможно устранить, компании в любом случае придется потратить время на сервисное обслуживание. В итоге использование совместимых картриджей может привести к гораздо большим убыткам, чем экономия на их покупке. В то время как установка оригинальных расходных материалов поможет сократить расходы на сервисное обслуживание техники и сохранит рабочее время.

Меньше затрат на повторную печать

При больших объемах печати экономия на расходниках кажется особенно привлекательной: казалось бы, какая разница, какой картридж установить в принтер, он же не станет от этого хуже печатать. И это самое большое заблуждение – ведь до 70% качества зависит не от устройства печати, а именно от используемого картриджа.

В ходе исследования надежности лазерных картриджей для черно-белой печати, проведенного компанией SpencerLab по заказу HP в 2019 году, оригинальные картриджи HP сравнивались с моделями пяти других брендов, продаваемыми для принтеров HP Pro 400 M402 и МФУ M521dn. Устройства с «клонами» выдавали на 19% меньше отпечатков с приемлемым качеством печати – в среднем, 1 из 5 страниц требовала перепечатки.

Повторная печать приводит не только к трате бумаги, электроэнергии, ресурса принтера и чернил, но и к потере реального времени. Согласитесь, печатать одно и то же несколько раз – не самое рациональное занятие, особенно в условиях большого объема работы или дедлайна. Эксперты HP уверяют, что конструкция оригинальных картриджей для цветной и черно-белой печати гарантирует стабильное качество отпечатков – а значит, экономит ваше время и деньги.

Меньше затрат на покупку и замену картриджей

Согласно исследованию “2019 EMEA SpencerLab Monochrome Reliability Study”, многие неоригинальные картриджи выходят из строя во время эксплуатации или сразу после установки.

Оригинальные картриджи поставляются в фирменной упаковке производителя

Прибавим к этому сомнительное качество печати и невысокую надежность «клонов», которые обошлись по цене оригинала – и такая покупка перестанет казаться выгодной.

Ниже расход электроэнергии

В 2017 году компания Four Elements Consulting провела исследование, в ходе которого проанализировала энергопотребление принтеров HP на основе совместимых и оригинальных картриджей HP 80A и 83A. Устройства, работающие с неоригинальными расходными материалами, потребляли в среднем на 32% больше электроэнергии. В крупных офисах и компаниях, где задействовано сразу несколько печатных машин, такой перерасход может привести к большим тратам, увеличив счета за электричество почти на треть.

Проблема не кажется серьезной, если рассматривать ее в коротком промежутке времени. Но представьте, что принтеры работают на совместимых картриджах год или несколько лет – и все это время потребляют больше энергии, чем могли бы при условии использования оригинальных расходных материалов. Покупка картриджа производителя полностью себя окупит, в то время как совместимый аналог приведет к скрытым затратам и обойдется вам гораздо дороже первоначально сэкономленной суммы.

Оригинальные картриджи обходятся в среднем на 25% дешевле «клонов»

Что мы имеем в итоге? Предположим, неоригинальные картриджи можно купить вдвое дешевле, но какой в этом смысл, если половина из них сразу выйдет из строя, а другая половина не будет обеспечивать высокое качество печати и, более того, сможет стать причиной нестабильной работы принтера?

Согласно расчетам HP, «клоны», которые так привлекают низкой ценой, в долгосрочной перспективе обходятся минимум на 25% дороже оригинальных расходных материалов. Таким образом, сэкономив один раз, вы поставите под угрозу надежность устройств печати и весь рабочий процесс. В то же время, купив оригинальные картриджи, вы сможете быть уверены в стабильной работе принтера, сократите количество перепечаток и расход электроэнергии, а также сэкономите время на сервисном обслуживании устройства.