Умные данные

В эпоху всепроникающей компьютеризации и цифровизации количество доступных нам данных продолжает увеличиваться с огромной скоростью. По экспертным оценкам аналитиков, к 2020 г. на долю каждого человека на Земле в среднем будет приходиться примерно 1,5 ГБ новых генерируемых данных в день. Поэтому сейчас уже недостаточно просто собирать большие данные (big data) – необходимо уметь систематизированно и интеллектуально обрабатывать их, отфильтровывать их шум и оставлять только полезную целевую информацию, называемую умными данными (smart data), которые можно эффективно использовать в разных областях бизнеса, коммерции, науки и техники, везде, где необходимо быстро, эффективно и целенаправленно собирать и обрабатывать данные, – для разработки проектов, обоснования и принятия управленческих решений, прогнозирования тех или иных событий, создания систем ИИ, ИНС и др. Отметим, что само понятие умных данных еще не окончательно установилось.

Технология умных данных, применяемая в коммерции, предусматривает анализ при помощи интеллектуальных алгоритмов и разделение больших данных на сегменты целевой аудитории по основным параметрам: по возрасту, полу, социальному положению и т. д. Это делается для решения основной задачи маркетинга и таргетинга, или таргетирования (targeting) – собрать через интернет как можно больше информации о пользователях, потенциальных потребителях, выполнить кластеризацию клиентской базы, сформировать оценочные рейтинги клиентов, чтобы целенаправленно предложить им именно те товары, информацию или услуги, которые они ищут в данный момент. В интернете сбор информации о пользователях, посещающих веб-сайты, об их поведении, уровнях дохода, запросах для создания профилей пользователей и рассылки персонализированных рекламных объявлений и контента согласно интересам и предпочтениям каждого пользователя осуществляется при помощи специальных целевых, рекламных куки-файлов (targeting cookies, targeting/advertising cookies). При этом самым эффективным и многообещающим сегодня считается подход, полагающийся на поведение потенциального клиента (поведенческий таргетинг).

Умные данные, полученные в результате обработки этих куки-файлов, используют такие известные компании, как Google, Amazon, Gravity, LinkedIn и др. Эти данные передаются, например, в систему динамического креатива (Dynamic Creative, рекламную платформу Google для онлайновых розничных торговцев), которая автоматически генерирует наиболее релевантные рекламные объявления и показывает их пользователям, причем все это происходит в режиме реального времени. Динамический креатив является визуальным способом воздействия на потенциального покупателя благодаря полной оптимизации, персонализации рекламы в интернете.

Почему это важно для бизнеса?

Объем умных данных и их использование будут стремительно расти, появляются платформы для работы с ними, поскольку эти технологии открывают новые возможности практически для любого бизнес-процесса, связанного с обработкой данных, особенно в рамках ЦЭ и интернета вещей.