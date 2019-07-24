Искусство

Электронные, цифровые и компьютерные технологии всерьез и надолго проникли во все сферы жизни и деятельности человека, и искусство не является в этом отношении исключением – эти технологии начали широко применяться для выполнения различных творческих работ, для создания цифровых, компьютерных художественных произведений в таких традиционных областях искусства, как музыка, живопись, графика, а также стали основой для появления новых, новаторских видов искусства, например голографических.

Так, широкое распространение в академической и массовой культуре получила электронная музыка (electronic music) – музыка, созданная с использованием электромузыкальных инструментов и электронных, компьютерных, цифровых технологий, например синтезаторов звука. Правда, следует отметить, что аналоговая ламповая аудиоаппаратура обеспечивает, по мнению многих любителей музыки, гораздо более естественное качество звучания, особенно при использовании традиционного винила (vinyl, виниловых грампластинок), чем цифровая полупроводниковая аппаратура, и сейчас наблюдается рост интереса к старым технологиям.

Не менее широко распространена также цифровая живопись, графика, фотография – например, создание иллюстрации или картины по фотографии, по отсканированному рисунку или сразу на компьютере или планшете – с использованием компьютерных инструментов, аналогов таких традиционных объектов, как кисти разного типа, стилусы, краски, с имитацией разных видов и техник живописи, с возможностями создания спецэффектов и внесения исправлений в любое место картины в любое время. Такая гибкость цифровой живописи привлекает как любителей, так и профессиональных художников, позволяет реализовать практически любые творческие, новаторские идеи.

Важным направлением современного технологичного искусства является голография (holography), набор технологий для точной записи, воспроизведения и преобразования волновых полей оптического электромагнитного излучения, особый фотографический метод, в котором с помощью лазера регистрируются, а затем восстанавливаются изображения трехмерных объектов, в высшей степени похожие на реальные. Метод регистрации изображения, основанный на интерференции световых волн, предложенный в 1947 г. венгерским физиком Денешем Габором, он же ввел термин голограмма (hologram) и получил «за изобретение и развитие голографического принципа» Нобелевскую премию по физике в 1971 г.

Широкую популярность в искусстве и индустрии развлечений в последнее время приобрели световые шоу (Light Art Show), использующие принципы голографии, лазерные и другие оптические технологии. Удивительные, впечатляющие зрелища с объектами, фигурами из застывших и/или динамически меняющихся световых картин вызывают массу ярких ощущений и запоминаются надолго.

Кинематограф и телевидение в эпоху цифровизации невозможно представить себе без компьютерных специальных видеоэффектов, спецэффектов (special effect, SPFX, SFX, FX). Это технологии с применением комбинированных съемок, компьютерной графики и анимации (КГА), комбинированных систем дополненной реальности и виртуальной реальности (augmented reality/virtual reality, AR/VR), различных трюков, оптической иллюзии и др.

Говоря о современном искусстве, нельзя обойти вниманием дизайнерское искусство, направленное на создание продуктов и решений самых разных видов, но имеющих такие общие характеристики, как оригинальность, креативность, привлекательность, функциональность, эргономичность. В категорию дизайнерских входят многочисленные продукты и решения, как связанные с самой вычислительной техникой – от гаджетов и мобильных устройств до веб-сайтов, пользовательских интерфейсов и др., так и относящиеся к другим сферам цифровой экономики – производству, строительству, архитектуре, рекламе и многим другим.

Почему это важно для бизнеса?

Использование различных видов цифрового, электронного, компьютерного искусства может стать конкурентным преимуществом компании. Поскольку бизнес все больше уходит в интернет, то необходимо в первую очередь уделить внимание креативному дизайну сайтов компании, дизайну и эргономичности выпускаемой продукции. Основной проблемой здесь является дефицит квалифицированных кадров.