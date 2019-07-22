Подготовьте цифровой фундамент

Сергей Ерин

директор по развитию бизнеса облачных сервисов LanCloud

Цифровая трансформация предполагает внедрение современных ИТ с целью качественного преобразования бизнеса, автоматизации процессов, оптимизации затрат, повышения производительности труда, а также быстрого вывода на рынок новых продуктов и услуг. В теории цифровая трансформации должна сделать бизнес более прибыльным, более конкурентоспособным и более масштабируемым. Но на практике многие компании терпят неудачу, а цифровая трансформация не оправдывает ожидания. В итоге либо бизнес не становится более прибыльным, либо, того хуже, компании терпят убытки. Зачастую причина неудач кроется в неподготовленном цифровом фундаменте. Так, например, многие компании до сих пор используют устаревший подход к построению ИТ-инфраструктуры: собственное серверное оборудование, тендеры на закупку программного обеспечения и серверов, большие капитальные затраты и длительные сроки поставки и внедрения, устаревшие средства коммуникаций и совместной работы. В то время как процесс цифровой трансформации требует гибкого подхода, быстрого тестирования и внедрения новых технологий с минимальной стоимостью и рисками. А сделать это можно только в случае, если в компании был изначально правильно подготовлен цифровой фундамент.

Цифровой фундамент – это ваша ИТ-инфраструктура, на базе которой вы будете внедрять новые информационные технологии. И от того, насколько гибка, надежна и масштабируема ваша ИТ-инфраструктура, зависит то, насколько быстро и успешно вы будете идти по пути цифровой трансформации. Добиться всего этого можно при помощи облачных технологий. Именно поэтому подавляющее большинство трансформировавшихся компаний реализуют свои задачи именно в облаках.

Переход к использованию облачных технологий уже на самом первоначальном этапе позволит вашей компании оперативно запускать новые ИТ-сервисы без больших капиталовложений, тестировать новые технологии перед крупным внедрением, неограниченно масштабировать нагрузки, прозрачно оценивать операционные расходы. При этом облако нужно рассматривать не только в рамках IaaS-подхода, как замену собственного серверного оборудования, но и по максимуму использовать готовые сервисы PaaS и SaaS, что позволит уже на первых шагах значительно повысить вашу эффективность. Начните использовать готовые решения для оптимизации корпоративных коммуникаций, такие, как Microsoft Teams, которые значительно ускоряют и упрощают связь между сотрудниками и клиентами, объединяя функции мгновенных сообщений, чатов, видеоконференций, вебинаров и IP-телефонии в едином интерфейсе. Начните использовать средства для совместной работы и документооборота, такие, как Office 365. Если ваша бухгалтерия и продажи завязаны на «1С Предприятие», его тоже можно перенести в облако и использовать как готовый SaaS-сервис. Сейчас все эти сервисы доступны как из центров обработки данных Microsoft, так из ЦОД на территории России от различных партнеров компании, одним из которых является LanCloud.

Добившись максимальной эффективности в базовых ИТ-сервисах, можно спокойно переходить к следующим этапам цифровой трансформации.