Единое хранилище документов – новый шаг в информатизации госуправления

В Ненецком автономном округе запущено в эксплуатацию Единое хранилище документов (ЕХД). Новая подсистема региональной информационной системы по предоставлению государственных и муниципальных услуг позволит повысить доступность госуслуг для всех граждан региона, в том числе жителей удаленных арктических населенных пунктов. Кроме того, система гарантирует безопасность данных – их предоставление даже сотрудникам госорганов определено рамками конкретной ситуации.



1 июля Ненецкий автономный округ одним из первых в России запустил в эксплуатацию Единое хранилище документов (ЕХД). Данная информационная система позволит всем жителям округа ускорить получение государственных и муниципальных услуг, а также значительно сократить количество визитов в органы власти и офисы МФЦ с бумажными документами. Как подчеркнул руководитель департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций округа Павел Окладников, нововведение особенно важно для региона, где в отдаленных арктических населенных пунктах проживает почти половина населения.

Внедрение ЕХД – закономерный шаг к развитию цифрового государственного управления в регионе и реализовано по поручению губернатора НАО Александра Цыбульского, который обозначил данное направление одним из приоритетных для заполярного региона. Партнерами проекта стали Администрация Ненецкого автономного округа, Ненецкий информационно-аналитический центр, МФЦ государственных и муниципальных услуг региона, а также разработчик системы – компания «Систематика Консалтинг».

Теперь при заполнении интерактивной формы заявления через региональный портал государственных и муниципальных услуг (РПГУ) на этапе предоставления документов заявителю предоставляется возможность выбрать документы из электронного единого хранилища документов. Также размещенные в ЕХД документы могут использоваться при подаче заявления на предоставление услуги заявителем в МФЦ, освобождая гражданина от предъявления необходимых оригиналов документов, так как их копии были ранее загружены в единое хранилище.

Единая цифровая платформа Севера



Сегодня в Ненецком автономном округе внедрена единая цифровая платформа предоставления госуслуг, объединяющая региональный портал государственных и муниципальных услуг (РПГУ) и МФЦ «Мои документы». В инфраструктуре системы электронного государственного управления бесшовно интегрированы различные каналы предоставления услуг, что позволило запустить дополнительный единый модуль – ЕХД.



Павел Окладников, руководитель департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО: Единое хранилище документов особенно важно для региона, где в отдаленных арктических населенных пунктах проживает почти половина населения

Эта подсистема предназначена для централизованного хранения в электронном виде личных документов заявителей и их использования при оказании госуслуг. Данные ЕХД сгруппированы по составу содержащихся в них сведений и могут иметь ограниченный срок использования. Важно, что они защищены от несанкционированного доступа, а набор доступных специалистам ведомств и органов власти документов зависит от конкретной ситуации. То есть, сотрудник определенной организации сможет увидеть только те документы, которые прикреплены к заявлению, а при приеме обращения сотрудником МФЦ отображаются только необходимые для предоставления услуги данные. При этом владелец документов может ознакомиться со всем перечнем, размещенным в хранилище в личном кабинете на РПГУ.

Пополнение базы ЕХД возможно двумя способами. Подавая документы в офисы МФЦ, жители НАО сразу могут дать согласие на внесение информации в электронное хранилище. Для этого оператор МФЦ сделает электронную копию документа и заверит своей ЭЦП. Кроме того, гражданин может целенаправленно обратиться в офисы МФЦ для размещения документов в ЕХД. Разместив документы в ЕХД, гражданин получит возможность подавать заявления на оказание услуг с РПГУ без необходимости личной явки для предъявления оригиналов документов с любого места, где есть доступ к сети Интернет и в любое удобное время.

Трансформация и оптимизация

Внедрение единого хранилища документов в Ненецком автономном округе позволило реализовать новые возможности для пользователей РПГУ. Теперь, подавая заявление электронно через РПГУ, граждане имеют возможность самостоятельно выбирать удобные для них время, место и способ получения результата оказанной государственной услуги. При этом, если указан «бумажный» вариант доставки сервиса, заявитель сразу может выбрать ближайший офис МФЦ. По готовности документа пользователю направляется соответствующее уведомление, для того чтобы он имел возможность выбрать дату и время посещения.



Сегодня в Ненецком автономном округе внедрена единая цифровая платформа предоставления госуслуг, объединяющая региональный портал государственных и муниципальных сервисов (РПГУ) и МФЦ «Мои документы»

Результат услуги передается в МФЦ в виде электронного документа, сотрудники офиса оформляют его бумажный экземпляр и выдают заявителю. И только если данные не могут быть переданы в виде электронного документа, они доставляются в МФЦ курьером. Как подчеркивают разработчики системы, такое взаимодействие снижает затраты на бумагу, расходные материалы и доставку корреспонденции, а также сокращает общее время оказания услуги. Кроме того, у жителей НАО есть возможность отследить из личного кабинета РПГУ все изменения по заявлению: статусы, комментарии сотрудников ведомств, участвующих в предоставлении услуги.

Подводя итоги внедрения ЕХД в Ненецком автономном округе, Павел Окладников отметил, что для эффективного использования хранилища потребовалось провести соответствующую настройку всех государственных и муниципальных услуг, предоставляемых как в электронном виде, так и в офисах многофункциональных центров. Благодаря наличию в составе платформы модуля «Конструктор услуг», услуга настраивается один раз, а затем автоматически публикуется во все подсистемы, входящие в состав платформы, при этом, используется встроенный визуальный редактор и для работы с конструктором не требуется знаний в области IT, что позволяет не только снизить затраты на настройку существующих услуг для работы с ЕХД, но и сопровождать, корректировать, и переводить новые услуги в электронный вид силами специалистов органов власти.

Внедрение ЕХД позволило сотрудникам органов власти по-другому посмотреть на процесс предоставления услуг. При переработке механизмов предоставления услуг была обнаружена необходимость оптимизации многих услуг, которая производится сотрудниками ведомств, предоставляющих услуги, параллельно с переходом на новые процессы. Внедрение нового типа взаимодействия заявителей с ведомствами, предоставляющими услуги, позволяет сократить количество документов, необходимых для предоставления услуг, а также сократить время приема граждан в МФЦ: форма заявления заполняется гражданином в электронном виде на РПГУ, а сотрудникам МФЦ, в свою очередь, остается лишь принять комплект документов, а затем выдать результат.

Происходящая с внедрением ЕХД трансформация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг направлена на создание дополнительных преимуществ использования механизма оказания и получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Вместе с тем Павел Окладников подчеркнул, что цифровая трансформация процессов, оптимизирующих работу по оказанию государственных и муниципальных услуг, будет продолжена, и внедрение ЕХД – только один из шагов. Уже сейчас ведется подготовка к переходу к реестровой модели оказания госуслуг. В перспективе в соответствующих информационных системах будут реализованы механизмы, способные на основе имеющихся данных предложить гражданину подать заявление на оказание услуги, которая могла бы быть ему интересна, предоставив предзаполненный черновик заявления.