Насколько российские разработчики промышленного интернета отстают от зарубежных и как им помочь

Из чего состоит промышленный интернет

В распоряжении CNews оказался проект дорожной карты по развитию технологий промышленного интернета. Документ подготовлен «Национальным центром информатизации» (НЦИ, «дочка» «Ростеха») в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В документе промышленный интернет разделен на четыре уровня. Операционный уровень отвечает за операционные технологии, оснащенные контроллерами сбора данных и управления объектами и устройствами реального мира, используемыми в промышленном производстве. Также частями данного уровня являются локальные вычислительные ресурсы, промышленные компьютеры EDGE, взаимоувязанные вычислительные ресурсы на уровне ОС (FOG) и локальные средства связи.

На коммуникационном уровне осуществляется подключение локальных средств связи с глобальными сетями для организации передачи данных в информационные системы и приложения управления объектами.

Для поддержки отечественных решений для промышленного интернета разработан план мероприятий общей стоимостью более 100 млрд руб.

На уровне промышленных платформ различные информационные системы образуют цифровые платформы анализа и управления. Примерами могут служить управление объектами, анализ данных и предиктивная аналитика состояния объектов, приложения управления жизненным циклом производства продукции, системы управления бизнесом, финансовые системы, цифровые модели, тени и двойники и системы позиционирования персонала.

Четвертый уровень – это аппаратное обеспечение цифровых платформ. Он включает в себя серверное оборудование для физического хранения и операций с данными и электронно-компонентную базу.

Уровни технологической готовности

Для оценки готовности технологических компонентов промышленного интернета используются уровни от 1 до 9. Первый, начальный уровень означает, что для технологии лишь выявлены и опубликованы фундаментальные принципы. Второй уровень предполагает, что для технологии сформулированы технологическая концепция и возможные применения концепций для перспективных объектов.

На третьем уровне готовности для технологии даны аналитические и экспериментальные подтверждения по важнейшим функциональным возможностям или характеристикам выбранной концепции. На четвертом уровне у технологии компоненты или макеты проверены в лабораторных условиях.

На пятом уровне компоненты или макеты подсистем верифицированы в условиях, близких к реальным. Шестой уровень предполагает, что у технологии модель или прототип системы/подсистемы продемонстрированы в условиях, близких к реальным. На седьмом уровне прототип системы прошел демонстрацию в эксплуатационных условиях.

На восьмом уровне создана штатная система, которая освидетельствована посредством испытаний и демонстраций. Наконец, на девятом уровне продемонстрирована работа системы в условиях реальной эксплуатации и технология подготовлена к серийному производству.

Субтехнологии промышленного интернета: сенсорное оборудование и сети связи

Авторы документа подразделяют промышленный интернет на пять субтехнологий: сенсорное оборудование, сети связи, платформы промышленного интернета, вычислительная техника для функционирования платформ интернета вещей и средства визуализации и человеко-машинного взаимодействия.

В субтехнологию «Сенсорное оборудование» входят электронные устройства, автоматически, без участия или с минимальным участием человека генерирующие и передающие в системы телеметрии и телеуправления данные, и исполняющие команды этих систем. Они состоят из датчиков производственного оборудования и процессов, бионических датчиков, датчиков мониторинга готовой продукции.

Мировой рынок сенсорного оборудования составил в 2018 г. $16 млрд, в 2023 г. он вырастет до $21,6 млрд. Российский рынок в 2019 г. составит 20 млн устройств, к 2024 г. их число увеличится до 30–110 млн в зависимости от сценария развития.

Российские разработки в части сенсорного уровня находятся на пятом уровне готовности, который означает, что компоненты или макеты подсистем верифицированы в условиях, близких к реальным. Мировые технологии находятся на девятом уровне.

В России в данной сфере используются иностранные технологии, например, сенсорные системы Siemens (у компании есть опыт успешного взаимодействия с РЖД) и датчики производственного процесса и мониторинга готового оборудования Bosch.

Сравнение стадии готовности отечественных и зарубежных решений для каждого элемента технологической карты промышленного интернета



Субтехнология Технологическая компонента Отечественное решение Зарубежное решение Стадия ГОТОВНОсти (от 1 до 9) Сенсорное оборудование Датчики производственного оборудования и процессов Датчик газа 331 «Промышленная группа «Метран», Датчик температуры Кл1-1 НПК «РЭЛСИБ», Датчик давления dnip 331 «БД Сенсорс Рус», Датчик влажности и температуры ПВТ100 «Овен» Датчик газаHoneywell Sensingand ControlGMS10RVS,Датчиктемпературы BoschEurostar,Датчик давленияSiemens QBE,Индустриальныйдатчик Bosch CISS 5/9 Бионические датчики Нет массовых решений или разработки отсутствуют МАХ30101 High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor. MAX30205 Human Body Temperature Sensor, Бионические датчики Open Bionics -/9 Датчики мониторинга готовой продукции Счетчик импульсов СИ1 Р3Щ НПК «Теко» Датчик BosсhAMELI 4,0,Счетчик импульсовGespasa MGI-400 4/9 Аппаратное обеспечение датчиков производственного оборудования и процессов: комплексы разработки. прототипирования электроники/MEMS и средства тестирования для фабов. например. TSMC, UMC Продукция ПКК «Митандр», Продукция НПЦ «ЭЛВИС» (ограниченный ассортимент) Контроллер Siemens Synco 700. Контратер Bosch Rexroth EW4S00. Контроллер Siemens RVD Sigmagir 3/9 Аппаратное обеспечение бионических датчиков: комплексы разработки. прототнпнровдния электроники/MEMS и средства тестирования для фабов. Например, TSMC, UMC Нет массовых решений или разработки отсутствуют Контроллер Siemens Synco 700. Контратер Bosch Rexroth EW4S00. Контроллер Siemens RVD Sigmagir -/9 Аппаратное обеспечение датчиков мониторинга готовой продукции: комплексы разработки. прототнпнровднн я электроники/MEMS и средства тестирования для фабов. например. TSMC, UMC RFID метки «Микрон», RFID-метки «РСТ-Инвент» Контроллер Siemens Synco 700. Контратер Bosch Rexroth EW4S00. Контроллер Siemens RVD Sigmagir 3/9 Цифровая платформа для датчиков производственного оборудования и процессов: программное обеспечение для проектирования электронных систем (Cadence. Synopsys. Altium Ansys) Нет массовых решений или разработки отсутствуют Cadence. Synopsys, Altium. Ansys -/9 Цифровая платформа для бионических датчиков: программное обеспечение для проектирования электронных систем (Cadence. Synopsys. Altium. Ansys) Нет массовых решений или разработки отсутствуют Cadence. Synopsys, Altium. Ansys -/9 Цифровая платформа для датчиков готовой продукции: программное обеспечение для проектирования электронных систем (Cadence. Synopsys. Altium Ansys) Нет массовых решений или разработки отсутствуют Cadence. Synopsys, Altium. Ansys -/9 Сети связи Модемы беспроводные, модемы проводные ICBcom PM-485-C AN-01 «АйСиБиКом», TELEOFIS RX102-R4 «Телеофис» Cisco Aironet серин 1570, GE MDS Intrepid & Intrepid Ultra. DOLPHIN HCP DOO 5/9 Протоколы, проводные и беспроводные стандарты связи XNB Стриж «СРТ» NB-IoT (13 Rei). Zigbee. Решения на базе 802,3 (Ethernet), 802,11, MQTT RS485/232, Проприетарные 3/9 Комплексы разработки, прототипирования систем радиосвязи и средства тестирования Нет массовых решений или разработки отсутствуют National Instruments, оборудование SMT -/9 Программная платформа для моделирования (Matlab. Octave. LabView, National Instruments. Cadence. Synopsys, Ansys) Нет массовых решений или разработки отсутствуют Matlab, Octave. LabView, National Instruments. Cadence. Synopsys, Ansys. -/9 Платформы промышленного интернета СУБД промышленного назначения Postgres Pro «Постгрес Профессиональный», «Линтер Бастион» «Линтер» Oracle Database (Oracle), Microsoft SQL Server (Microsoft), PostgreSQL (PostgreSQL) 8/9 Системы аналитики (предиктивной) Loginom «Аналитические Технологии». Eglitec Системы машинного обучения и прогнозирования «СМОП» SAP BusinessObjects Predictive Analysis (SAP), SAS Rapid Predictive Modeler (SAS Institute), IBM Predictive Insights (IBM) 7/9 Программные системы хранения данных (Озеро данных) AERODISK vAIR «Аеро Диск» DELL EMC (DELL), IBM System Storage (IBM), HPE StoreVntual (HP) 7/9 Системы искусственного интеллекта промышленного назначения Нет массовых решений или разработки отсутствуют AWS IoT (Amazon.com, Inc.), НРB Industrial IoT (НР) -/ 9 Цифровые модели, тени и двойники Нет массовых решений или разработки отсутствуют Autodesk Product Design & Manufacturing Collection (Autodesk), Azure Digital Twins (Microsoft) -/ 9 Накопители на базе HDD/SSD, магнитных лент Нет массовых решений или разработки отсутствуют Профессиональное оборудование производства и сборки от Toshiba. ASML, Hitachi и др -/9 Цифровая платформа СУБД промышленного интернета: программные среды разработки ПО (встраиваемого ПО) на базе языков C/C++/ASM/Java/ PL/SQL и др. Нет массовых решений или разработки отсутствуют Visual Studio (Microsoft), NetBeans (NetBeans Community), IntelliJ IDEA (JetBrains) -/9 Цифровая платформа системы аналитики: программные среды разработки ПО (встраиваемого ПО) на базе языков C/C++/ASM/Java/ PL SQL JS РНР/Реrl и др. Нет массовых решений или разработки отсутствуют Visual Studio (Microsoft), NetBeans (NetBeans Community), IntelliJ IDEA (JetBrains) -/9 Программные среды разработки ПО, электроники н механики Нет массовых решений или разработки отсутствуют Visual Studio (Microsoft), NetBeans (NetBeans Community), IntelliJ IDEA (JetBrains) -/9 Цифровая платформа программных систем хрпанения данных: программные среды разработки ПО (встраиваемого ПО) на базе языков C/C++/ASM/Java/ PL SQL JS РНР/Реrl и др. В случае встраиваемых систем - SoC Нет массовых решений или разработки отсутствуют Visual Studio (Microsoft), NetBeans (NetBeans Community), IntelliJ IDEA (JetBrains) -/9 Система искусственного интеллекта промышленного интернета: программные среды разработки ПО (встраиваемого ПО) на базе языков C/C++/ASM/Java/ PLSQLJSPHP/Perl и др. Нет массовых решений или разработки отсутствуют Visual Studio (Microsoft), NetBeans (NetBeans Community), IntelliJ IDEA (JetBrains) -/9 Вычислительная техника для функционирования платформ IIoT Серверное оборудование ДЕПО «ДЕПО Электроникс»,СХД Булат «БУЛАТ» HP ProLiant DL (НР),Dell PowerEdge (Dell),Huawei FusionServer(Huawei) 3/9 Электронно-компонентная база «Эльбрус» МЦСТ; «Байкал», «Байкал Электроникс» Intel Core (Intel), AMD Ryzen (AMD), VIA KX (VIA Technologies) 3/9 Память (ПЗУ),блейды, стойки,блоки питания,сетевыеинтерфейсы,кабели Нет массовых решений или разработки отсутствуют Transcend. Kingston, Seagate 3/9 Аппаратное обеспечение электронно-компонентной базы: комплексыразработки,прототипированияэлектроники/MEMS, включаямикроконтроллеры, сигнальные процессоры,пассивная ЭКБ, идругиеполупроводниковые приборы, средстватестирования дляфабов, например,TSMC, UMC Нет массовых решений или разработки отсутствуют IDE фирм Keil, Intel, STM, Microchip, ARM 3/9 Цифровая платформа серверного обоурдования: программное обеспечение для проектирования электронных, электрических н механических систем (Cadence. Synopsys. Altium. Ansys. Autodesk. Siemens и др.) Нет массовых решений или разработки отсутствуют Cadence. Synopsys, Altium. Ansys. Autodesk. Siemens -/9 Цифровая платформа электронно-компонентной базы: программное обеспечение для проектирования электронных систем (Cadence. Synopsys. Altmm. Ansys. microchip. STM и др.) Нет массовых решений или разработки отсутствуют Cadence. Synopsys, Altium. Ansys. Microchip. STM -/9 Средства визуализации и человеко-машинного взаимодействия Дисплейные технологии БТ-22w-рез-EM «Билтех Груп»,Импульс-5K10, «МЭЛТ» JYG-102476806G(R)-VA, DNA-17-W «Ниеншанц-Автоматика». LG Electronics MS75AMBB,Sharp PN-V601A,WinMate CommunicationR23L100-CHS1,ADVANTECH FPM-7181W-P3AE, LG Electronics 86TR3E 2/9 Системы поддержки принятия решений (аналитические системы) Встроенные модули платформ Winnum «Сигнум», «Ротек», «Ротек». «Диспетчер», «Цифра» SАР, IBM, Cisco 2/9 Дисплейные контроллеры (процессоры), драйверы Отсутствует или НИР, или ОКР Texas Instruments LM3916N-1/NOPB, NXP SAA1064T/N2, Microchip TC7129CPL -/9 Программные среды разработки (Cadence, Synopsys. Altnmi. Ansys. ArtiosCAD. Zemax и др.) Нет массовых решений или разработки отсутствуют Cadence. Synopsys, Altitun, Ansys. ArtiosCAD, Zenxax -/9 Программные среды разработки ПО (встраиваемого ПО) на базе языков C/C++/ASM/Java/ PL SQL, JS PHP/Perl и др.) Нет массовых решений или разработки отсутствуют Microsoft Visual Studio (NET). Oracle. SAP и др. -/9

Перспективными российскими разработками в данной сфере являются сенсоры вибраций, давления, газоаналитики, температуры, радиации и влажности широкого ассортимента, создаваемые холдинг «Российская электроника» (входит в «Ростех»).

Субтехнология «Сети связи» представляет собой совокупность линий связи, коммутационных станций, конечных устройств, обеспечивающая передачу и распределение сообщений. Субтехнология состоит из проводных и беспроводных модемов, протоколов, проводных и беспроводных стандартов связи.

Объем мирового рынка оборудования для сетей связи в $2017 г. составил $47 млрд, к 2023 г. он вырастет до $63 млрд. В России к 2024 г. сети пятого поколения сотовой связи покроют от 60% до 80% территории, на них будут приходиться от 10% до 40% всех подключений. Российские разработки в области сетей связи находятся на пятом уровне готовности, мировые – на девятом.

На российском рынке доминируют зарубежные разработки, например, беспроводные модемы от Cisco, TI, Qualcomm, Huawei, Mediatek и др. Перспективными российскими разработками являются решения от «Российской электроники»: микросхемы и электронные приборы для обеспечения связи по беспроводным и проводным каналам, и проприетарные протоколы, основанные преимущественно на зарубежных стандартах.

Платформы промышленного интернета и вычислительная техника для них

Субтехнология «Платформа промышленного интернета» является цифровой платформой, которая обеспечивает централизованный сбор, хранение, передачу и обработку данных, а также предоставление таких данных пользователям или приложениям в соответствии со стандартизованными программными интерфейсами (API). Платформа может быть использована для создания широкой линейки сервисов и приложений в сфере промышленного интернета.

Субтехнология «Платформа промышленного интернета» состоит из СУБД (системы управления базами данных) промышленного назначения, систем аналитики (предиктивной), программных систем хранения данных (Озеро данных), системы искусственного интеллекта промышленного назначения, цифровых мдоелей, тени и двойников.

Объем мирового рынка в данной сфере в 2017 г. составил $,2,6 млрд, к 2023 г. он вырастет до $13,8 млрд. На российском рынке в 2019 г. будет 2 тыс. цифровых платформ, в 2024 г. их число будет составлять от 5,5 тыс. до 7,6 тыс. На российском рынке популярны иностранные разработки: облачные платформы ThingWorx, Qburst и SAP Leonardo IoT.

Российские технологии для «Платформы промышленного интернета» находятся на седьмом-восьмом уровне готовности. Мировые технологии находятся на девятом уровне готовности.

Перспективными российскими разработками являются программно-аппаратные комплексы систем диагностики роторного оборудования (разработка «Крок»), Winnum – платформа для мониторинга и диагностики изделий («Сигнум»), система мониторинга производства АИС «Диспетчер» (ГК «Цифра»), информационно-аналитическая платформа «РТК-Энергоменеджмент БО» («РТК-Энергобаланс», «дочка» «Ростелекома») и платформа InOne HeadPoint для подключения цифровых датчиков («Хед Пойнт»).

Субтехнология «Вычислительная техника для функционирования платформ интернета» представляет собой совокупность технических средств, используемых для автоматизации процессов вычислений и обработки информации в промышленности. Состоит из серверного оборудования и электронно-компонентной базы.

Мировой рынок в данной сфере оценивался в 2016 г. в $3,3 млрд, к 2022 г. он вырастет до $4,7–15 млрд. В России серверное оборудование для поддержания функционирования промышленных платформ в 2019 г. будет состоять из 9 тыс. единиц, к 2024 г. его количество будет варьироваться от 16,5 тыс. до 22,8 тыс.

Перечень отечественных и зарубежных решений, соответствующих выявленным потребностям компаний и организаций



Субтехнология Рынок Потребность отечественных компаний и организаций Отечественное решение Зарубежное решение Уровень развития (от 1 до 9) Сенсорное оборудование Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство Нательные сенсорные системы для крупного рогатого скота Нательные сенсорные системы, Ovi-bovi «Распределенные сенсорные системы»; МуМонитор, Торговый дом «Агросила»; Мониторинг КРС, «ИОТсфера», AfLMilk AfuMilk, Израиль Cowlar Cowlar, США; Moocall HEAT Moocall, Ирландия 5/9 Сенсорное оборудование Сельское лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство Автономные сенсорные системы для мониторинга химического и микробиологического состава почв РПЛ-2 Ранцевая почвенная лаборатория, НИН «Эконика»; ExactFarming, «Точное землепользование»; Автономные сенсорные системы НУТРИ-СТАТ, «АгроПлюс», Scanntronik Mugrauer Chnbh, Германия; Agrocares Nutrient Scanner, Agrocares, Голландия; Sentek Multi, Sentek, Австралия 5/9 Сенсорное оборудование Сельское лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство Биохимические сенсоры микроскопического размера Нет массовых решений или разработки отсутствуют, PlaniSens, Серия LP-2, LP-3 PlaniSems, Германия; Bio-Rad Laboratories, США; TekScan, США -/9 Сенсорное оборудование Обрабатывающие производства Микроскопические (до 100 мкм) датчики влажности НСН-1000, «Сенсорика», HCH-1000-001, Honeywell, США; CHIPCAD-D, GE, США; SMRT-YI, RainBird, США 5/9 Сенсорное оборудование Обрабатывающие производства Высокочувствительные и недорогие инерциальные сенсоры Инерциальные сенсоры, «Совтест АТЕ»; Инерциальные сенсоры, «РАМЭМС»; Инерциальные сенсоры, «Датчики и системы», Freescale Semiconductor, США NXP Semiconductors NV, Голландия; Analog Devices, США 5/9 Сенсорное оборудование Добыча полезных ископаемых Недорогие инерциальные сенсоры небольшого размера Нет массовых решений или разработки отсутствуют, iSeasors, Analog Device, США; Сенсоры Bosch, Германия; Сенсоры Siemens, Германия -/9 Сенсорное оборудование Добыча полезных ископаемых Печатные сенсоры Печатные сенсоры, «Остек»; Печатные сенсоры, «Институт физики полупроводников им, А,В, Ржанова»; Печатные сенсоры, АФК «Система», Printed Electronics Arena, Швеция; Samsung Electronics, Южная Корея; Agfa, Бельгия 5/9 Сенсорное оборудование Транспорт и хранение Сенсорных системы для авиации и транспорта, широкой номенклатуры Сенсоры для транспорта «КамАЗ»; Сенсоры «РедСистемс»; Сенсоры «Камов», Honeywell, США; РСВ Piezotronics, Inc,, США; Jewell Instruments, США 5/9 Сенсорное оборудование Обеспечение электрической энергией, газом и паром Биочувствительные сенсорные системы для контроля биологических загрязнителей в воздухе и воде Нет массовых решений или разработки отсутствуют, Газовый сенсор, Honeywell, США; Сенсор СО2 Sensirion AG, Германия; Газовый сенсор, Amphenol, США -/9 Сенсорное оборудование Обеспечение электрической энергией, газом и паром Высокочувствительные сенсорные системы для контроля вибраций и оценки износа движущихся элементов (турбины и др.) Высокочувствительные сенсоры для контроля вибраций «ВиброСпектр»; Высокочувствительные сенсоры для контроля вибраций «Компания ОКТАВА+»; Высокочувствительные сенсоры для контроля вибраций HI 111 «Пьезоэлектрик», КВ Piezotronics, Inc, США; Adash, Чехия; Jewell Instruments, США 5/9 Сети связи Сельское лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство Модемы, чипы, системы связи низкого энергопотребления и широкого радиуса действия (LPWAN) Системы связи низкого потребления, «СРТ»; Waviot, «Телематические решения»; Модемы и чипы, «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) NB-IoT, Huawei, Китай; Линейка LoRa HOPERP, Китай; Линейка LoRa Senitech, США, 5/5 Сети связи Обрабатывающие производства Модемы, чипы, системы связи устойчивые к электромагнитным помехам и наводкам, включая проводные (Ethernet-based) Оборудование связи НИИ «Масштаб»; Линейка «Индустриальный Интернет» «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО); Оборудование связи НП «Полигон», Mission Critical Networks, Ericsson, Швеция YLVerkot, Финляндия; Rollili, Голландия, 5/9 Сети связи Обрабатывающие производства Протоколы маршрутизации для динамических самоорганизующихся сетей Протоколы маршрутизации НИИ «Масштаб»; Протоколы маршрутизации НП «Полигон»; Протоколы маршрутизации «Радиозавод им. А.С.Попова» (РЕЛЕРО), YLVerkot, Финляндия; Intel, США; Cellwize, Израиль 5/9 Сети связи Обрабатывающие производства Системы связи со сверхмалыми задержками,модемы, чипы для соответствующих систем Модемы и чипы, «Радиозавод им. А.С.Попова» (РЕЛЕРО); Системы связи со сверхмалыми задержками, «Радиогигабит», Qualcomm, США;Huawei, Китай УГТ5/9 Сети связи Добыча полезных ископаемых Системы связи низкого энергопотребления и широкого радиуса действия(LPWAN) и короткого радиуса действия и высокой скорости передачи данных. Модемы,чипы для соответствующих систем Системы связи низкого энергопотребления «Мегафон»; Waviot, «Телематические решения»; Модемы и чипы, «Радиозавод им. А.С.Попова» (РЕЛЕРО) Behrtech, Канада; Longview, США; Ellenex, Австралия 5/9 Сети связи Транспорт и хранение Гетерогенные шлюзы Гетерогенные шлюзы «Т8»;Гетерогенные шлюзы «Протей»;Гетерогенные шлюзы «Ниеншанц-Автоматика» Гетерогенные шлюзы Cisco, США;Гетерогенные шлюзы Juniper,США;Гетерогенные шлюзы Novotek,Швеция 5/9 Сети связи Транспорт и хранение Системы связи широкого радиуса и малого радиуса действия. Модемы, чипы для соответствующих систем Системы связи, «Радио Гигабит» Intel, США; Ericsson, Швеция; Bosch, Германия, 5/9 Сети связи жкх Системы связи низкого энергопотребления малого радиуса действия Модемы, Чипы для соответствующих систем Модемы и чипы, РТЛС; Модемы и чипы, ПАО «Микрон» Qualcomm, США; Intel, США; , Wirepas, Финляндия, 5/9 Сети связи жкх Протоколы маршрутизации для самоорганизующихся сетей Протоколы маршрутизации, НП «Полигон»; Протоколы маршрутизации, НИИ «Масштаб»; Протоколы маршрутизации, «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) YLVerkot, Финляндия; , Intel, США; Wirepas, Финляндия, 5/9 Сети связи Обеспечение электрической энергией, газом и паром Протоколы маршрутизации для самоорганизующихся сетей Протоколы маршрутизации, НИИ «Масштаб»; Протоколы маршрутизации, НП «Полигон»; Протоколы маршрутизации, «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) Honeywell, США; Intel, США; Wirepas, Финляндия 5/9 Сети связи Обеспечение электрической энергией, газом и паром Системы связи низкого энергопотребления и широкого радиуса действия (LPWAN). Модемы, чипы для соответствующих систем Waviot, «Телематические решения»; Системы связи низкого энергопотребления, СРТ; Системы связи низкого энергопотребления, «Мегафон» U-blox, Швейцария; Mediatek, Тайвань; Ericsson, Швеция 5/9 Сети связи Обеспечение электрической энергией, газом и паром Гетерогенные шлюзы Гетерогенные шлюзы, «Протей» Гетерогенные шлюзы, «Т8»; Гетерогенные шлюзы, «Моха» Cisco, США; Juniper, США; Novotek, Швеция 5/9 Платформы промышленного интернета Сельское лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство Системы учета биоресурсов Система учета биоресурсов, «Софтлайн»; Система учета биоресурсов, «Спутниковые Системы Мониторинга» Connected Agriculture, Bosch, Германия; TheThings,io, Испания; Envira IoT, Испания 5/9 Платформы промышленного интернета Сельское лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство Системы автоматизированного мониторинга биоресурсов в режиме реального времени Система мониторинга бноресурсов в режиме реального времени, «Софтлайн»; Система мониторинга биоресурсов в режиме реального времени, «Спутниковые Системы Мониторинга» Connected Agriculture, Bosch, Германия; ThingWorx, PTC, США; Envira IoT, Испания 7-8/9 Платформы промышленного интернета Сельское лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство Системы сбора данных на основе беспилотных летательных аппаратов (BILIA) Система сбора с БПЛА, «Геоскан»; Система сбора с БПЛА, «Автономные аэрокосмические системы»; Система сбора с БПЛА, «ЗАЛА Аэро Групп» Multirotor, Германия; , My Drone Semes, Филиппины; Phoenix Drone Senices, США 7-8/9 Платформы промышленного интернета Сельское лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство Системы автоматизированного анализа состояния почв и подбора удобрений Система анализа почв, «Спутниковые Системы Мониторинга»; Система анализа почв, «Геомир», Teinboo, США; Sigfox, Франция; AgroPad, IBM, США 7-8/9 Платформы промышленного интернета Обрабатывающие производства Системы прогноза потребления сырья АИС «Диспетчер», ГК «Цифра»; Система прогноза потребления сырья, «Борлас»; Система прогноза потребления сырья, «Бамомас», ГБ1, ThingWorx, РТС, США; Digital Enterprise, Siemens, Германия; WorkerBase, Германия 7-8/9 Платформы промышленного интернета Обрабатывающие производства Системы анализа руды, прогнозирования объемов готовой продукции АСУ ГТК «Карьер», «ВИСТ Групп», ГК «Цифра»; Система прогноза объемов готовой продукции, «Русэлпром»; Система прогноза объемов готовой продукции, НПФ «Ракурс» Minalytix, Канада; SAP Mining, SAP, Германия; ABB, Швейцария 7-8/9 Платформы промышленного интернета Добыча полезных ископаемых Системы машинного обучения для управления буровой установкой (добыча нефти и газа) Автоматизированная система управления буровыми работами VG Drill, «ВИСТ Групп», ГК «Цифра»; Автоматизированная система управления буровыми работами, «Уралмаш НГО Холдинг»; Автоматизированная система управления буровыми работами, «Урало-Сибирская Промышленная Компания» Kongsberg Digital, Норвегия; Ability, ABB, Швейцария; Bosch Rexroth, Германня 7-8/9 Платформы промышленного интернета Транспорт и хранение Системы автоматизированного анализа непроизводительных логистических затрат Система анализа логистических затрат, «Цифровая логистика»; Система анализа логистических затрат, «Умная Логистика»; Система анализа логистических затрат, «Контубер» Digital Logistics, Siemens, Германия; Lufthansa Cargo, Германия; Shipa, ОАЭ 7-8/9 Платформы промышленного интернета ЖКХ Системы адаптивного управления зданиями - «умный дом» Умный дом, «Умный дом СенсХоум» Умный дом, «Ириднум Мобайл»; Умный дом, МГТС Schneider Electric, Франция; Ноnеу, Athoin, Голландня; Cozify, Финляндия 7-8/9 Платформы промышленного интернета Обеспечение электрической энергией, газом и паром Программные платформы управления распределенной энергетикой КОТМИ-Росэл («Российская Электроника»); , «УПлатформа», РТСофт; КТПС-ПН, «Московский завод «Физприбор», Fortum, Финляндия; Small Energy, Honeywell, США; Thing Worx, PTC, США 7-8/9 Вычислительная техника для функционирования платформ ПО Сельское лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство Портативные вычислительные системы Портативные вычислительные системы, «Руднев-Шнляев»; ICP21U «АйПиСи2Ю»; FrontMan, «Ниеншанц-Автоматика», Tangent, США; ICP, Германия; ICP-DAS, Германия 3/9 Вычислительная техника для функционирования платформ ПО Сельское лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство Микроконтроллеры низкого электропотребления Микроконтроллеры, «Микрон»; Микроконтроллеры, «Российская Электроника» Kontron, Германия; Intel, США; AMD, США 3/9 Вычислительная техника для функционирования платформ ПО Обрабатывающие производства Распределенные вычислительные системы iRobo Server, «АйПиСи2Ю»; Распределенные вычислительные системы, «ДЕПО Электроникс»; Распределенные вычислительные системы, «Открытые Технологии» ICP, Германия; TX Series, ШМ; МЕС Platform, Cisco, США 3/9 Вычислительная техника для функционирования платформ ПО Обрабатывающие производства Высокопроизводительные вычислительные системы повышенной надежности Высокопроизводительные вычислительные системы, «ДЕПО Электроникс»; «Ангара» ЕС1740,000Х, НИЦЭВТ; Высокопроизводительные вычислительные системы, «Открытые Технологии» ICP, Германия; НРС, Intel, США; НРЕ, HP, США 3/9 Вычислительная техника для функционирования платформ ПО Добыча полезных ископаемых Высокопроизводительные вычислительные системы повышенной надежности Модульный ЦОД «РосЭнергоИнжиниринг»; Высокопроизводительные вычислительные системы, «ДЕПО Электроникс»; Высокопроизводительные вычислительные системы, «Открытые Технологии» ICP, Германия, НРС, Intel, США; MDX Platform, Siemens, Германия 3/9 Вычислительная техника для функционирования платформ ПО Добыча полезных ископаемых Автономные, модульные центры обработки данных Модульный ЦОД, ЗАО «РосЭнергоИнжиниринг»; , Модульный центр обработки данных, «ГРИН ЭмДиСи»; Модульный центр обработки данных, «Софтлайн» ICP, Германия; Delta Power Solutions, Тайвань; IBM, США 3/9 Вычислительная техника для функционирования платформ ПО Транспорт и хранение Автономные, модульные центры обработки данных Модульный ЦОД, ЗАО «РосЭнергоИнжиниринг»; Модульный ЦОД, «ГРИН ЭмДиСи»; Модульный ЦОД, «Софтлайн» ICP, Германия; Delta Power Solutions, Тайвань; IBM, США 3/9 Вычислительная техника для функционирования платформ ПО ЖКХ Интегрированные вычислительные системы с резервированием «Ангара» ЕС1740,000х, НИЦЭВТ; Интегрированные вычислительные системы с резервированием, «ДЕПО Электроникс»; Интегрированные вычислительные системы с резервированием, «ИБО ПЛАТФОРМИКС» ICP, Германия; Cisco HyperFlex, США; НРС, Intel, США 3/9 Вычислительная техника для функционирования платформ ПО Обеспечение электрической энергией, газом и паром Автономные, модульные центры обработки данных Модульный ЦОД, «РосЭнергоИнжниринг»; Автономный ЦОД, «Софтлайн»; Автономный ЦОД, «ГРИН ЭмДиСи», ICP, Германия; ШМ, США; Delta Power Solutions, Тайвань 3/9 Вычислительная техника для функционирования платформ ПО Обеспечение электрической энергией, газом и паром Высокопронзводительные, кластерные вычислительные системы высокой надежности Кластерные вычислительные системы, «Открытые Технологии»; Кластерные вычислительные системы, НИЦЭВТ; Кластерные вычислительные системы, «ГРИН ЭмДиСи» НРС, Intel, США; Delta Power Solutions, Тайвань; ШМ, США 3/9 Вычислительная техника для функционирования платформ ПО Обеспечение электрической энергией, газом и паром Интегрированные вычислительные системы Интегрированные вычислительные системы, «Московский завод «Физприбор»; Интегрированные вычислительные системы, «РосЭнергоИнжниринг»; Интегрированные вычислительные системы, «Открытые Технологии», Small Energy, Honeywell, США; Bosch Rexroth, Германня; ШМ, США 3/9 Средства визуализации и человеко-машинного взаимодействия Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство Влагопылезащищенные экраны, клавиатуры БТ-19-ПЗ, «БИЛТЕХ ГРУП»; 5,1,1,2, TKG-0S3b-TB38-MGEH-USB-US,CYR (KG1S207-NA), «Ниеншанц-Автоматика»); DNA-17-TR-W-R20, «Ниеншанц-Автоматика»), WTD-22, Wincomm Corporation, Тайвань; , W32L300-65A3/GS, WinMate Communication, Тайвань; TXG-107-TOUCH-IP68-WHITE-USB-US/CYR (KG22307), InduKey, Германия 3/9 Средства визуализации и человеко-машинного взаимодействия Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство Системы представления информации на основе дополненной реальности Нет массовых решений или разработки отсутствуют, Scope AR professional services, США -/9 Средства визуализации и человеко-машинного взаимодействия Обрабатывающие производства Дисплеи и системы ввода данных в промышленном исполнении DNA-17-W, «Ниеншанц-Автоматика»); Орион МКМ, «Компания СМД»; JYG-102476806G(R)-VA, МЭЛТ PowerVue VarTech Systems, США; FPM-3121G Advantech, Тайвань; RI5L600-65СЗ, WinMate Communication Тайвань, 2/9 Средства визуализации и человеко-машинного взаимодействия Обрабатывающие производства Системы представления информации на основе дополненной реальности Нет массовых решений или разработки отсутствуют Scope AR professional services, США, -/9 Средства визуализации и человеко-машинного взаимодействия Добыча полезных ископаемых Дисплеи и системы ввода данных в промышленном исполнении DNA-17-W,«Ниеншанц-Автоматика»; Дисплеи промышленные, «Компания СМ3»; JYG- 102476806G(R)-VA, «МЭЛТ», PowerVue VarTech Systems, США; FPM-3121G Advantech, Тайвань; R15L600-65C3, WinMate Communication Тайвань 2/9 Средства визуализации и человеко-машинного взаимодействия Добыча полезных ископаемызх Системы представления информации на основе дополненной реальности Нет массовых решений или разработки отсутствуют Scope AR professional seivices, США -/9 Средства визуализации и человеко-машинного взаимодействия Транспорт и хранение Системы представления информации на основе дополненной реальности Нет массовых решений или разработки отсутствуют Scope AR professional services, США; AIRBUS ACE trainer, Франция; Boeing trainer, США -/9 Средства визуализации и человеко-машинного взаимодействия ЖКХ Влагопылезащищенные экраны, клавиатуры БТ-19-ПЗ, «БИЛТЕХ ГРУП»; 5,5,1,2, TKG-0S3b-MGEH-PS/2-US/CYR, «Ниеншанц-Автоматика»; DNA-17-TR-W-R20, «Ниеншанц-Автоматика» WTD-22, Wincomm Corporation, Тайвань; W32L3GO-65 A3,GS, Win-Mate Communication, Тайвань; TKG-107-TOUCH-IP68-WHITE-USB-US/CYR (KG22307), InduKey, Германия 2/9 Средства визуализации и человеко-машинного взаимодействия Обеспечение электрической энергией, газом и паром Дисплеи и системы ввода данных в промышленном исполнении Irobo Panel, «АйПиСи2Ю»; JYG- 102476806G(R)-VA, «МЭЛТ»; DNA-17-W, «Ниеншанц-Автоматика» PowerVue VarTech Systems, США; FPM-3121G Advantech, Тайвань; RI5L600-65C3, WinMate Communication, Тайвань 2/9 Средства визуализации и человеко-машинного взаимодействия Обеспечение электрической энергией, газом и паром Системы представления информации на основе дополненной и виртуальной реальности Нет массовых решений или разработки отсутствуют Scope AR professional services, США -/9

В России популярна продукция зарубежных вендоров: серверы Intel, Dell и HP. Технологическая готовность российских разработок в данной сфере находится лишь на третьем уровне. Напомним, это означает, что для технологии даны аналитические и экспериментальные подтверждения по важнейшим функциональным возможностям или характеристикам выбранной концепции. Готовность мировых технологий находится на девятом уровне.

Перспективными российскими разработками являются серверное оборудование и промышленные компьютеры на базе «Эльбрус 4» (разработка МЦСТ), серверное оборудование и промышленное компьютеры на базе процессоров x86 (Kraftway, Depo), электронно-компонентная база («Микрон») и серверное оборудование и электронно-компонентная база от «Российской электроники».

Средства визуализации и человеко-машинного взаимодействия

Наконец, субтехнология «Средства визуализации и человеко-машинного взаимодействия» представляет инженерные решения, обеспечивающие отображение информации, а также взаимодействие оператора и управляющего персонала с данными. Состоит из дисплейных технологий и систем поддержки принятия решений.

Мировой рынок соответствующих решений в 2016 г. составил $4,1 млрд, к 2022 г. он вырастет до $5,9–12 млрд. В России в 2019 г. будет 5 млн средств визуализации и дополненной реальности. К 2024 г. их число увеличится до 65–95 млн. Российские разработки в данной сфере находятся лишь на втором уровне готовности. Это означает, что для технологии сформулированы технологическая концепция и возможные применения концепций для перспективных объектов. Мировые находятся на девятом уровне готовности.

Перспективными российскими разработками являются мониторы различной диагонали и температурных режимов, созданные преимущественно на зарубежных панелях (разработка «Дисплейные системы»), мониторы различной диагонали и температурных режимов («Ниеншанц-Автоматика») и система визуализации и обработки данных Luxms BI (ЯСП).

Таким образом, из пяти субтехнологий только в сфере «Платформа промышленного интернета» российские технологии близки к серийному выпуску и могут сравниться с иностранными. Наиболее слабые позиции у российских разработчиков в субтехнологиях «Вычислительная техника для функционирования платформ интернета вещей» и «Средства визуализации и человеко-машинных коммуникаций».

Рейтинг российской продукции в области промышленного интернета

В дорожной карте приведена оценка более 100 российских разработок промышленного интернета по пяти параметрам: технические характеристики, эргономичность, стоимость, срок поставки и производства, а также поддержка SLA. По каждому из этих параметров выставлялись баллы от 1 до 10.

На основе этих оценок CNews составил рейтинг российских разработок промышленного интернета (см. рейтинг в отдельном материале CNews). Каждому продукту выставлялся балл как среднеарифметическое между вышеобозначенными оценками. Некоторые продукты по-разному оценивались для различных отраслей применения.

Пятерку лучших продуктов составили разработки ГК «Цифра»: система анализа руды АСУ ГТК «Карьер», автоматизированная система управления буровыми работами VG Drill и система прогноза потребления сырья АИС «Диспетчер». На четвертом и пятом местах находится решение «Умный дом» от МГТС и программная платформа управления распределенной энергетикой «Платформа» «РТСофт».

100 млрд рублей на поддержку отечественного интернета вещей

Дорожная карта предполагает план мероприятий на общую сумму более 100 млрд руб. В первую очередь, предлагается обеспечить законодательное увеличение частот и ширины канала для узкополосных нелицензированных сетей для промышленного интернета. Узкополосные сети для интернета вещей – LPWAN – должны быть развернуты по всей стране: в городах-миллионниках, на крупных промышленных объектах, на крупных карьерах и месторождениях.

Должны быть осуществлена разработка следующих продуктов: датчиков для edge computing, беспроводных датчиков с радиомодулями, SIM-карт для промышленного интернета, процессоров для конечных устройств промышленного интернат и совместимых с ним устройств, ПО для обработки данных edge, создание небольших по размеру радиомодулей, совместимых с конечными устройствами, и специализированной SIM-карт для конечного устройства. Доля российской продукции в этих сферах должна достигнуть 70%.

Запланирована также разработка вычислительных кластеров с процессорами улучшенного качества: интернета на кристалле, протокола связи на основе и совместимого с Ethernet, чипов и процессора улучшенной производительности и меньшей энергоемкости и ПО для ускорения работы процессора. Доля российской продукции в этом сегменте достигнет 50%.

Кроме того, запланирована программа создание программно-аппаратного комплекса криптошифрования в промышленном интернете, разработка требований по защите промышленного интернета и введение разрешения на использование технологии e-SIM в России для стимулирования сетей интернета вещей на базе сетей NB-IoT (интернет вещей на базе сотовых сетей).

Стимулирование использования продуктов промышленного интернета

Разработчики дорожной карты наметили ряд мер по стимулированию различными отраслями использования продуктов промышленного интернета.

В обрабатывающем производстве на финансирование пилотных проектов нужно будет потратить 10 млрд руб. Пилотные зоны должны будут появиться у всех госкомпаний и компаний с госучастием и также у 80% крупных частных компаний. На стимулирование цифровой трансформации промышленных предприятий, создание MDC-систем и цифровых двойников заводов потребуется 5 млрд руб. Предполагается, что у 70% крупных и средних промышленных предприятий будут полностью интегрированные MDC-системы.

На проект разработки инновационных датчиков промышленной автоматизации для основных отраслей дискретного и непрерывного производства потребуется 10 млрд руб. По результатам его реализации более 20 российских компаний будут производить всю номенклатуру датчиков промышленной автоматизации.

В сфере добычи полезных ископаемых стимулирование роботизации и использования беспилотной горнодобывающей техники в карьерах и шахтах обойдется в 1 млрд руб. Степень роботизации горной добычи открытым и закрытым способами составит 60–80%. На реализацию проекта обязательного контроля бортов карьеров и шахтной инфраструктуры при помощи датчиков потребуется 200 млн руб.

3 млрд руб. планируется направить на стимулирование цифровой трансформации комбинатов, создание MDC-систем и цифровых двойников. По итогам реализации проекта 70% крупных и средних горнодобывающих компаний внедрят полностью интегрированные MDC-системы. Еще 500 млн руб. на финансирование пилотных зон.

В области сельского хозяйства перевод всех отечественных сельскохозяйственных компаний на принципы «точного земледелия» потребует 2 млрд руб. Проекты по обязательному использованию датчиков мониторинга здоровья скота для сельскохозяйственных предприятий и по субсидированию обязательной предустановки телематических систем и датчиков в сельскохозяйственной технике потребуют по 1 млрд руб. каждый.

Еще 300 млн руб. необходимо будет на стимулирование внедрения «умных теплиц». По итогам реализации указанных проектов 70% агропредприятий внедрят системы промышленного интернета для мониторинга состояния полей, автоматизированного управления теплицами и мониторинга состояния здоровья скота.

В области транспорта и хранения на стимулирование внедрения транспортной телематики в логистических компаниях и организациях городского пассажирского транспорта потребуется 1 млрд руб. После этого 80% городского транспорта будут использовать системы телематики.

Аналогичная сумма потребуется на программу обязательного оборудования датчиками мониторинга состояния ключевых агрегатов локомотивов, кораблей и авиатехники. Еще 300 млн руб. необходимо будет для обязательного оборудования логистических складов и хабов пожарными датчиками и датчиками мониторинга состояния воздуха.

В сфере ЖКХ запланирован переход потребителей на «умные счетчики» воды, тепла и газа со встроенными радиомодулями. Эти программы потребуют, соответственно, 5 млрд, 1 млрд и 1 млрд руб. По результатам данных мероприятий на «умные счетчики» перейдет 90% потребителей.

На внедрение управляющими компаниями датчиков заполнения для оптимизации вывоза твердых бытовых отходов, датчиков мониторинга магистральных трубопроводной и другой инженерной инфраструктуры уйдет 500 млн руб. Столько же уйдет на внедрение датчиков мониторинга люков на дорогах, открытия/закрытия дверей в подвалах/крышах многоквартирных домов и камер слежения в подъездах. По результатам мероприятий 70% управляющих компаний и многоквартирных домов будут оборудованы данными датчиками.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром 5 млрд руб. будет потрачено на переход потребителей на умные электросчетчики со встроенными радиомодулями. Ожидается переход 90% на такого рода счетчики. 2 млрд руб. будет потрачено на внедрение систем телеметрического сбора данных и MDC-систем, совместимых с АСУ на всех негенерирующих мощностях объектах.

500 млн руб. потребуется на оборудование датчиками трансформаторных подстанций и электросетевых объектов. Ожидается, что данными датчиками будет оборудовано 70% трансформаторов. Столько же средств потребуется на создание цифровой платформы энергоменеджмента и управления энергоресурсами объектов бюджетной сферы, которая будет внедрена во всех регионах. Еще 100 млн потребуется для разработки платформы промышленного интернета для объектов генерации электроэнергии.

Акселерация промышленных стартапов

Отдельные планы заложены в дорожной карте для стимулирования спроса на продукты промышленного интернета. На создание акселераторов промышленных стартапов нужно будет потратить 10 млрд руб – предполагается создать 20 промышленных акселераторов.

Программа софинансирования проектов цифровой трансформации, внедрения MDC-систем и разработки специальных кастомных приложений интернета вещей обойдется в 8 млрд руб. По ее результатам 70% крупных и средних промышленных горнодобывающих предприятий внедрят полностью интегрированные MDC-системы.

Программа субсидирования НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) производителями промышленных серверных систем и элементно-компонентной базы потребует 5 млрд руб. Это позволит увеличить долю серверов российского производства до 50%, а экспорт повысить на 15%.

Стимулирование перехода крупных промышленных предприятий на аутсорсинг обслуживания парка станков и другого оборудования с целью увеличения спроса со стороны аутсорсинговых компаний на цифровые решения на основе промышленного интернета для предиктивных ремонтов и контроля работы оборудования обойдется в 3 млрд руб. По результатам 20% крупных и средних предприятий будут использовать данную схему оборудования.

В аналогичную сумму обойдется реализация мероприятия по присваиванию первого приоритета отечественным поставщикам ИТ-решений при проведении конкурсных процедур на государственных промышленных предприятиях. Ожидается, что статус отечественного производителя получат более 50 компаний.

Программа развития производителей контрольно-измерительных приборов, датчиков, сенсоров и актуаторов потребует 2 млрд руб. По ее результатам доля российского производства достигнет 70%, а экспорт вырастит на 30%.

Аналогичная сумма потребуется на развитие платформ, программных решений и промышленных приложений. По ее результатам доля ПО российского производства составит 50%, а экспорт увеличится на 15%.

Реализация мероприятия по созданию налогового вычета для компаний-разработчиков ИТ-решений для ключевых отраслей промышленности обойдется в 3 млрд руб. Еще 1 млрд руб потребуется на создание лабораторий при государственных корпорациях и ведущих отечественных компаниях с целью тестирования перспективных разработок и их интеграцию в регуляторную деятельность – планируется создать не менее 10 лабораторий. Также предлагается создать механизмы патентной защиты изделий промышленного интернета.

Субсидирование производителей платформ для бесплатной установки оборудования и базового ПО с целью дальнейшей коммерциализации за счет сопутствующего ПО и приложений обойдется 800 млн руб. Ожидается установка бесплатного ПО и оборудования на 15% промышленных предприятий.

Покупка зарубежных разработчиков перспективных решений промышленного интернета

На развитие экспортного потенциала потребуется 800 млн руб. Речь идет о проведении маркетинговых мероприятий и выставок, помощи в получении разрешительной документации на продажу систем промышленного интернета за рубеж и субсидирование производителей датчиков с целью приведения в соответствие с заявленными характеристиками для успешного экспорта.

В области международного сотрудничества 5 млрд руб планируется направить на поиск перспективных компаний-разработчиков с целью их покупки/инвестирования в них для переноса компетенций на территорию России. Планируется купить не менее 10 перспективных компаний. Аналогичная сумма должна быть направлена на программу локализации производства элементов промышленного интернета.

Онлайн-курсы промышленного интернета

В области образования планируется потратить 900 млн руб. Предлагается создать онлайн-курсы промышленного интернета, которые пройдут 50–100 тыс. человек. Также планируется разработать программу повышения квалификации в области промышленного интернета для менеджеров среднего и высшего звена и инженеров, которой воспользуется более 10 тыс. человек. Кроме того, предлагается создать новые программы и направления при ведущих вузах, посвященные промышленному интернету – соответствующие курсы пройдут 30–50 тыс. студентов.

В области нормативной базы предполагается определить юридический статус данных, собираемых с датчиков, стандартизации и хранения данных и юридические аспекты персональных данных. Необходимо разработать базовые модели угроз для основных типовых отраслей применения устройств интернета вещей.

Предлагается провести мероприятия по снятию ограничений на использование ERP-платформ, вынесенных в облака в стратегических отраслях промышленности. Следует провести НИОКР на разработку спецификации и прототипа защищенного устройства интернета вещей на одной из распространенных программно-аппаратных платформ. Кроме того, планируется осуществлять стимулирование компаний, разрабатывающих как комплексные встраиваемые решения, так и отдельные компоненты, реализующие встроенные механизмы защиты информации.