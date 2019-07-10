Тренд на аналитику: российские компании все чаще задействуют анализ больших данных в бизнес-процессах

В последнее время данные становятся одним из самых ценных активов компании, в какой бы отрасли она не работала. И если несколько лет назад сложно было говорить о стремительном развитии аналитики больших данных в России, то сегодня она тесно вплетена в повседневную деятельность организаций. Для того, чтобы выяснить, как российские компании используют данные, сколько вкладывают в проекты и кто ими руководит, аналитическая компания IDC совместно с Hitachi Vantara провели масштабное исследование «Аналитика Больших данных как инструмент бизнес-инноваций».

Аналитика – для бизнеса

Проведенное исследование подтвердило потребность российских компаний эффективно обрабатывать растущие объемы данных для различных бизнес-целей. Рост данных происходит чаще всего за счет появления новых источников данных, в большей степени содержащих неструктурированную информацию. Так, уже сегодня 31% российских компаний из числа опрошенных ставит перед ИТ-отделом задачу подключения новых источников несколько раз в месяц. В 27% компаний аналогичная задача ставится перед ИТ-отделом раз в месяц, и еще в 27% – раз в три месяца. «Анализ дополнительной информации необходим для учета рыночных рисков, анализа конкурентов, сбора разнородной информации из экосистемы партнеров и заказчиков, – считает директор по исследованиям компании IDC Елена Семеновская. – Такая экосистема привычна для компаний, прошедших через цифровую трансформацию и подразумевает необходимость простого подключения, быстрого обмена и анализа различных типов данных, а также эффективное взаимодействие между всеми участниками бизнес-процессов».

В ближайшие пару лет российские компании планируют использовать в качестве основных источников данных бизнес-приложения – такой вариант ответа выбрали 74% из числа опрошенных. При этом на данный момент их уже используют 65%. Также на лидирующих позициях находятся такие источники, как хранилища данных (69%) и файлы (53%).





Не удивительно, что и цели использования аналитики данных в большей мере связаны с улучшением бизнес-показателей. Так, в основном, информацию, полученную с помощью анализа данных, компании используют для стратегического планирования (58%). Очень важны для развития бизнеса анализ моделей поведения клиентов (50%), управление финансовыми рисками (50%), оптимизация и мониторинг существующих бизнес-процессов (44%), а также прогнозирование необходимости технического обслуживания (43%). «Конечно, на сегодняшний день аналитика – это в первую очередь инструмент реализации бизнес-инноваций, – рассказывает Максим Аннюк, руководитель направления «Аналитика больших данных и интернет вещей» в Hitachi Vantara. – Даже те данные, которые собираются с различных технических устройств, впоследствии будут анализироваться для улучшения качества работы оборудования: во избежание простоев, для увеличения срока службы. В конечном счете, это позволит существенно сэкономить затраты компании на техническую поддержку».

А кто руководит?

Каждая компания принимает свое решение о том, кто именно будет осуществлять руководство проектами по аналитике данных. Так, по словам Елены Семеновской, на данный момент решение о необходимости анализа больших данных на 70% находится в зоне ответственности ИТ-директора. При этом в компаниях, где есть выделенные должности Chief Data Officer, решение принимается этими должностными лицами.

Однако можно выделить одну наиболее явную тенденцию последних лет: очень часто аналитика больших данных уходит от ИТ-подразделений и перестает быть прерогативой ИТ-директора, как это было года четыре назад. Руководителей, занимающихся аналитикой данных, становится все больше, в первую очередь в связи с тем, что растет их востребованность на рынке. Как правило, если в компании есть стратегия работы с данными, есть понимание возможных вариантов ее монетизации, то за аналитику отвечает выделенный руководитель через специальный отдел, в котором и работают аналитики данных.





Ожидается, что представители бизнес-подразделений будут оказывать все большее влияние на принятие решений в отношении анализа больших данных в течение ближайших двух лет. Пока что за эти внедрения отвечают в большей̆ степени CIO, IT VIO, однако эксперты прогнозируют, что в ближайшее время их доля сократится до 67%, при этом большое количество решений будет приниматься с привлечением CDO по мере распространения этой̆ должности в компаниях. «Фактически, аналитика данных и выстраивание на ее основе соответствующей стратегии – это и есть основная задача, стоящая перед CDO, – продолжает Максим Аннюк. Если исходить из общемировых тенденций, в зоне ответственности CDO находится анализ информации, поступающей от оборудования, собственных систем и активов компании, организация работы с различными инструментами, среди которых не только аналитика данных, но и искусственный интеллект и машинное обучение. При этом CDO должен фокусироваться на стратегических целях внедрения той или иной технологии, понимая и возможную выгоду, и возможные риски при реализации проектов».

Можно отметить и наличие тенденции, связанной с увеличением числа специалистов, работающих с данными напрямую. Не стоит забывать, что аналитика данных включает в себя очень много аспектов, например, управление данными, их безопасностью, релевантностью и целостностью. Уже сейчас в «продвинутых» компаниях, для которых аналитика данных крайне важна, анализом данных занимаются специализированные отделы, отвечающие за экспертизу в этой области. В будущем их будет становиться все больше.

Объемы инвестиций и взгляд в будущее

Стоит отметить, что бюджетом на внедрение решений по аналитике больших данных сейчас располагают 55% компаний. Как правило, направление аналитики больших данных является частью отдела, например, инновационных решений, поэтому и бюджеты выделяются на ИТ-инновации в целом. В среднем на решения по аналитике данных приходится 5–10% всего ИТ-бюджета у 35% опрошенных компаний и даже более 10% – у других 35%. Суммы инвестиций разнятся в зависимости от того, насколько компания заинтересована в аналитике. При этом объем рынка программного обеспечения для анализа больших данных в России оценивается экспертами IDC в 450-500 миллионов долларов США.

В будущем инвестиции в решения по аналитике данных будут только расти, о таких планах говорят многие российские компании. В первую очередь увеличатся финансовые вливания в системы хранения. И, безусловно, будут расти инвестиции в программное обеспечение, в ИТ-услуги, которые этому сопутствуют.

Стоит ожидать, что в ближайшее время аналитика больших данных станет обыденным процессом, поэтому внедрять и развивать это направление российским компаниям нужно на постоянной основе. «Аналитика данных – это больше не отчет, который запускается раз в сутки или раз в час, – говорит Елена Семеновская. – Это стандартная практика работы с данными на всех стадиях работы компании. И, по большому счету, это ключевой вывод, который мы сделали из нашего исследования».

По мнению экспертов, стоит ожидать, что аналитика больших данных будет все больше интегрироваться с решениями искусственного интеллекта. Будет трансформироваться подход к решению основной задачи – принятию обоснованного решения на основе проверенных данных. Решения все чаще будут принимать (или подсказывать) алгоритмы/ программные коды, в основе которых обязательно будет лежать аналитика данных. Таким образом, основная цель, которую должны перед собой ставить современные компании, – собрать как можно больше надежных данных и научиться принимать решения на всех этапах своей деятельности.