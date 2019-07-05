Запуская цифровизацию, в любой момент будьте готовы к перезагрузке

Сергей Кочепасов

генеральный директор iRU

Для того, чтобы получить реальный эффект от цифровизации, компании, начинающей очередной этап цифровой трансформации, нужно быть готовой в любой момент отменить или изменить сделанные нововведения. Выстраивая цифровую модель бизнеса на достаточно длинный период, невозможно заранее предугадать, на какую именно технологию автоматизации можно будет опереться в тот или иной период в долгосрочной перспективе. Цифровую модель бизнеса следует изначально делать максимально гибкой и устойчивой к любым изменениям.

Проблема планирования цифровых изменений в бизнесе имеет одну критически важную деталь – чем более цифровым становится наш мир, тем более он склонен к быстрым и радикальным изменениям моделей потребления и использования ИТ-решений и продуктов.

Многолетний опыт компании iRU, одного из старейших российских производителей компьютерной техники, показывает, что при планировании производства оборудования стоит быть готовым к разворотам рынка на 180 градусов – от тех продуктов, которые казались трендовыми к каким-то новым, либо старым, получившим второе дыхание за счет очередных инноваций.

Пользователи (корпоративные – в том числе) очень быстро меняют приоритеты, переходя с ноутбуков на планшеты, затем на смартфоны, после чего может оказаться в тренде сегмент настольных ПК. Другой пример – гибридные облака, подразумевающие возможность в любой момент осуществить перенос бизнес-процессов и элементов ИТ-инфраструктуры из внутреннего облака во внешнее и наоборот. Турбулентность рынка, характеризующаяся сменой пользовательских предпочтений, бизнес-процессов и инструментов автоматизации, подогревается стремлением ИТ-производителей продвигать новые цифровые продукты и ИТ-услуги.

Все это приводит к необходимости регулярной, глубокой модернизации цифровой модели действующего бизнеса. Отсюда основной принцип цифровизации – запуская этот процесс, нужно в любой момент быть готовым к перезагрузке.