Консолидируйте данные и оценивайте эффект от цифровизации

Алексей Быстров

операционный директор Energy Time

Цифровая трансформация сегодня находится в основе любой корпоративной стратегии. В этом нет ничего удивительного, ведь переход на «цифру» действительно сокращает издержки и повышает операционную эффективность бизнеса. О цифровизации сейчас говорят много. По сути, это цифровые технологии, которые позволяют обеспечить стратегическое преимущество бизнеса, поэтому мы рекомендуем для ключевых бизнес-процессов, таких, как производство, логистика, сбыт, персонал, финансы, объединенные коммуникаций и безопасность использовать современное рабочее место Microsoft 365.

Набор существующих технологий для цифровизации достаточно широк. он позволяет вывести на новый уровень бизнес-приложения, безопасность, хранение и вычисление, инструменты разработки и анализ данных и видео. В итоге компании могут получить полный технологический цикл вплоть до создания «цифровых копий» бизнеса с возможностью моделирования угроз и финансовых сценариев.

Ключевой инструмент цифровизации – это глобальная консолидация и классификация данных с помощью облачных технологий. Так например, совместно с ИТ-департаментом международного сетевого коммуникационного агентства OMD OM GROUP мы реализовали современное рабочее место на базе решений Microsoft 365 и Azure. В результате производительность труда сотрудников увеличилась на 25-30%.

Мы рекомендуем облачные цифровые сервисы для хранения, вычисления, обработки и анализа данных, а также инструменты для разработчиков. Дополнительно разработчики могут разместить свои решения в EnergyTime для совместного продвижения в канал корпоративных клиентов. Таким образом, мы представляем клиентам портфель проверенных инновационных технологий для цифровой трансформации. Такие технологии и решения позволяют нашим клиентам реализовать задачи цифровизации с лучшим показателем возврата инвестиций от внедрения «цифры» и получить стратегические преимущества для бизнеса.