Как музеи объединяют классическую живопись и современные медиатехнологии

Классические музейные залы с застывшими экспонатами и строгими смотрительницами постепенно уходят в прошлое, уступая место современным интерактивным выставкам, которые погружают посетителя в экспозицию, вовлекают в диалог и вызывают эмоции. О медиатехнологиях в музейной сфере в интервью CNews рассказала Юлия Петрова, генеральный директор Музея русского импрессионизма.

CNews: Юлия, расскажите, как изменились в последнее время музеи в целом и Музей русского импрессионизма в частности? Какими сегодня должны быть выставки, чтобы заинтересовать посетителей?

Юлия Петрова: Те, кто часто ходит в музеи, наверняка обратили внимание, как изменилась эта сфера за последние годы. В музеях возникли новые должности, появились люди, ответственные за маркетинг, продвижение проектов, работу с аудиторией. Были проведены исследования, которые показали, каковы запросы посетителей и чего они ожидают от музеев. Стало ясно: хотя технологии и не способны заменить основного контента музеев – произведений искусства, но интерактив помогает дополнить экспозицию и сделать её более многогранной. Нам важно, чтобы выставка порождала у зрителя вопросы, а для этого нужно предлагать больше информации, причём не столько текстовой, сколько визуальной или даже воспринимаемой тактильно.

CNews: Каким образом вы применяете интерактивные технологии в ваших экспозициях? Что нужно сделать, чтобы создать мультимедийное выставочное пространство?

Юлия Петрова: Мы стараемся не повторяться и для каждой экспозиции придумать что-то свое. Год назад, когда мы готовили выставку футуриста Давида Бурлюка, нам в руки попала картина «Рабочие». Холст был сложен в несколько раз и в таком виде хранился десятилетиями, из-за этого от огромного полотна уцелела только центральная часть, боковые же оказались полностью утрачены. К счастью, сохранились фотографии картины целиком, и благодаря этому нам удалось виртуально восстановить первоначальный образ произведения. Гости выставки могли навести на картину планшет и с помощью технологии дополненной реальности увидеть ее полностью. Естественно, что для реализации подобного рода проектов нам необходимо участие технических партнеров – все-таки музейные сотрудники имеют иную специализацию. Чаще всего ИТ-специалисты не просто идут нам навстречу, но и стараются вникнуть в детали, предложить неочевидное для нас самих решение. Я таким подходом всегда дорожу.

CNews: Часто ли вы привлекаете подобных партнеров к участию в выставках?

Юлия Петрова: Да, регулярно. Хороший пример – наша последняя выставка, «Место под солнцем. Беньков / Фешин», посвященная двум художникам, которые близко дружили, но после революции и Гражданской войны оказались в разных частях света. Для нее нам хотелось найти решение, которое позволило бы погрузить зрителя в атмосферу тех стран, где оказались наши герои: «ревущие», джазовые, раскрепощенные Соединенные Штаты и берегущий свой традиционный, почти средневековый уклад Узбекистан. Партнером музея выступила компания Ricoh: они подобрали и предоставили нам ультракороткофокусные проекторы с высоким разрешением, так что удалось заполнить кинохроникой почти всю стену, но при этом посетители не могли «войти» в кадр и помешать восприятию. Без проекторов экспозиция смотрелась бы гораздо бледнее.

CNews: С чего началось ваше сотрудничество с Ricoh?

Юлия Петрова: Все большие дела начинаются с людей. Наше сотрудничество началось с того, что в Ricoh нас выслушали, не отмахнулись и захотели потратить свое время на то, чтобы разобраться в потребностях современного музея. Представители компании постоянно были на связи и не прекращали искать решения даже тогда, когда ненадолго показалось, что мы зашли в тупик.

CNews: Как сотрудники музея относятся к новым выставочным технологиям? Требуется ли им обучение в связи с использованием нового оборудования на выставках?

Юлия Петрова: В Музее русского импрессионизма молодой коллектив. Средний возраст наших сотрудников – 30 лет, что весьма нетипично для музейной сферы. Как следствие – абсолютная открытость новым решениям. Я ни разу не сталкивалась с тем, чтобы кто-то из моих коллег сказал: «Я не хочу разбираться, давайте делать по-старому». Нам интересно делать то, что не делалось до нас, и обязательно делать хорошо, так чтобы потом хотелось об этом вспоминать и рассказывать. Мы сами задали себе высокую планку.

CNews: Можно ли сказать, что использование мультимедийного оборудования расширяет возможности музея? Что говорят об этом посетители выставки?

Юлия Петрова: Безусловно, расширяет. Но технологии быстро развиваются, и то, что совсем недавно казалось новыми возможностями, сегодня становится нормой. Никого уже не удивляет использование в экспозиции планшетов, например. В нашем музее аудиогид встроен в бесплатное мобильное приложение, так что посетителям не нужно носить с собой тяжеловесную трубку с кнопками, выданную на кассе под залог паспорта. Знаете, сейчас упомянула эти трубки – и сама удивилась, как стремительно они устарели.

CNews: Как вы оцениваете сотрудничество с Ricoh и планируете ли продолжать его?

Юлия Петрова: Я буду очень рада, если Ricoh захочет работать в музейной сфере и дальше. Повторюсь – первое, что подкупает, это человеческий подход, оперативность и желание найти решение. Конечно, мы заинтересованы в таком партнере.

CNews: Расскажите о новых мультимедийных проектах вашего музея. Каких выставок нам ждать?

Юлия Петрова: Осенью в Музее русского импрессионизма откроется выставка «Импрессионизм и испанское искусство». Это очень красивый и довольно масштабный проект, в нем примут участие 14 испанских музеев. Мультимедийная составляющая у выставки непременно будет – боюсь, мы уже не в силах отказаться от тех возможностей, которые дает нам современность.