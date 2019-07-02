Нельзя автоматизировать хаос

Вячеслав Черников

руководитель разработки Binwell

В компании Binwell мы уже не первый год работаем с различными бизнесами в России и можем с уверенностью сказать, что прежде, чем переходить к цифровой трансформации, требуется проделать работу по формализации и структурированию бизнес-процессов. Ведь целью цифровой трансформации является, в первую очередь, выстраивание бизнес-процессов на основе ИТ-продуктов, что в дальнейшем помогает прийти к состоянию «бизнес говорит – надо, ИТ отвечает – сделаем». Начинать стоит с ключевых и корневых бизнес-процессов, последовательно включая новые роли и функциональность. Также цифровая трансформация немыслима без современных подходов Agile/DevOps, сокращающих время на выпуск новых версий ИТ-продуктов и повышающих прозрачность работы ИТ. И здесь камнем преткновения выступают существующие в организации процессы и ограничения (например, требования службы безопасности), без изменения которых не может идти речи о полноценной цифровой трансформации. Чем больше компания, тем сложнее и дольше проходит реальная цифровизация.