Не создавайте искусственные бизнес-процессы

Лина Архипова

коммерческий директор Addreality

Решая задачу цифровой трансформации, не нужно выдумывать новых искусственных процессов и задач. Нужно взять хорошо прижившиеся, привычные и результативные для бизнеса практики и трансформировать их в digital, сделав, тем самым, еще более удобными и эффективными.

Возьмем, к примеру, розничную сеть модной одежды и потребительской электроники. Если в сегодняшней реальности эта сеть существует и чувствует себя комфортно, то, гарантировано – она успешно использует онлайн-инструменты, ecommerсe и мобильные продажи. На сайте, в онлайн-магазине, ритейлер встречает своего покупателя, сразу же узнает его, предлагает персонализированные акции и специально подобранные товары. В мобильном приложении ритейлера покупатель продолжает свой путь, все больше и больше наполняя свою корзину, начатую на сайте. В то же время, тот же покупатель попадает как бы в слепое пятно для ритейлера, приходя в живой реальный магазин из стекла и бетона. Чтобы правильно трансформировать магазин в цифровую эру, нужно сделать его еще одной точкой контакта на пути взаимодействия клиента с ритейлером, максимально бесшовно и комфортно для покупателя. Если говорить простыми словами, при входе в магазин покупателя должны узнавать, продолжать собранную им корзину и предлагать персонализированные акции – все как в интернете.

В сфере корпоративных коммуникаций, в цифровой трансформации офисных, производственных или логистических пространств все так же – подумайте и соберите ту информацию, которую хотите доставлять до сотрудников – она уже есть у вас, возможно, на корпоративном портале или в архивах делопроизводителя, в СКУД, в системах видеонаблюдения или в датчиках производственной линии, в управленческих отчетах или дашбордах ситуационных центров. В самых успешных и интересных проектах в этой области наши заказчики использовали простые, но максимально полезные для сотрудников сведения – такие, как длина очереди в столовую в реальном времени, текущее среднее время отгрузки продукции со склада, количество сотрудников в офисе в неурочное время и, конечно же, датчики производительности смежных подразделений.

Пожалуй, самой важной задачей в области цифровизации реальных пространств для Addreality и наших клиентов мы видим создание инфраструктуры интернета вещей из цифровых экранов, ПК и видеокамер, благодаря которым мы получаем инструмент для постоянной проверки маркетинговых или управленческих гипотез. Каждые несколько часов или дней, меняя контент, расписание проигрывания роликов и параметры отображения таргетированной рекламы, мы измеряем эффективность в режиме реального времени, что позволяет нашим клиентам выбирать наилучшие гипотезы в коммуникациях с потребителями и максимально их монетизировать.