Как взлететь на крыльях «тяжелых» ИТ-проектов?

В начале июня был опубликован очередной рейтинг CNews Analytics «100 крупнейших ИТ-компаний России 2018». В нем 51 место заняла группа компаний Safe Logic с совокупной выручкой за 2018 г. на уровне 3,2 млрд. рублей. Это очень и очень неплохой результат для компании, которая вышла на рынок в 2016 г., и одновременно повод для переосмысления критериев бизнес-успеха ИТ-компаний.

Несколько лет назад ИТ-эксперты обратили внимание на странное явление: выполнение ИТ-проектов стало тормозиться, несмотря на общий количественный рост и расширение функциональности. Оказалось, что «подъемная сила» нишевой информатизации, охватывающей отдельные задачи компании, иссякла. А попытки выйти с прежними методическими подходами на комплексные ИТ-проекты в рамках одной крупной организации заканчиваются неудачей, утонув в море деталей технологической интеграции и пучине согласований бизнес-процессов. С точки зрения маркетинга, можно говорить о новой рыночной нише в смысле известной стратегии «Голубого океана» (той, где практически нет прямых конкурентов) – нише обеспечения безопасности крупных объектов и организационных систем.

Игорь Лянд, член совета директоров группы компаний Safe Logic, подтверждает: «Действительно, нам удалось найти свою нишу на отраслевом рынке безопасности. Имея достаточно большой личный опыт на этом рынке и привлекая квалифицированных специалистов, нам удалось увидеть возможности для развития крупной компании. На мой взгляд, мы лишь заполнили образовавшиеся пустоты, которые сложившиеся игроки рынка по тем или иным причинам не хотели закрывать». Как компания сделала это на практике?

Детали рыночного позиционирования

В фокусе внимания компании – заказчики, для которых критически важна безопасность своих объектов: транспорт, торговые центры, гостиницы и отели, а также города в целом – как безопасные и умные территории. Главный принцип подхода к таким проектам: внимание к деталям! И четкое понимание главной «болевой точки» сегодняшних больших проектов: всегда легче работать с объектом, где ничего не установлено, но это в прошлом. Нынешнее разнообразие ИТ-систем на предприятиях создает большие сложности для переоснащения, но заказчики неохотно соглашаются на соответствующие финансовые расходы, поскольку ожидают, что процессы информатизации будут протекать, как и раньше. Но «как раньше» уже не будет, и на очередном витке эволюции ИТ-рынка в лидеры выходит тот, кто это понял первым.

Рабочий момент в компании Safe Logic

Внимание к деталям подразумевает равно высокие требования к качеству работ на всех этапах: поставка оборудования, проектирование, монтаж системы, пуско-наладочные работы, сервисное обслуживание. Эффективный метод снижения сложности интеграционных усилий – декомпозиция комплексной задачи на оптимальные составные части: создание защищенной ИТ-инфраструктуры, безопасная и легко масштабируемая система хранения данных, системы физической безопасности, включая видеонаблюдение.

Создание защищенной ИТ-инфраструктуры подразумевает:

построение инженерных систем предприятий и учреждений (проектирование и создание инженерной инфраструктуры зданий и инфраструктуры ЦОД);

создание ЦОД, СХД, инфраструктуры ИС;

построение сетей связи и систем передачи данных, в том числе беспроводных сетей;

создание систем и инженерно-технических средств защиты зданий и территориально-распределенных объектов, включая проведение аудита безопасности, подготовку паспорта безопасности объекта, ПИР и СМР.

Работа на таком уровне требует специалистов квалификации, подтвержденной сертификатами, а также соответствующих лицензий. Тогда компания может брать обязательства по качественному выполнению полного цикла работ в качестве системного интегратора в сложных инженерных проектах, а также отвечать за проектные работы на уровне генподрядчика. «Рынок, действительно, сложный, имеет определенную специфику, – отмечает Игорь Лянд. – Барьеры для входа достаточно высоки - это и дефицит специалистов, и специфичные знания, и, конечно же, финансовые ограничения». К специфичным знаниям относятся, в частности, техническая политика и технические стандарты, принятые в компании заказчика. Как говорят в Safe Logic, прийти в такую компанию и предложить свое решение – вещь невозможная. Нужно хорошо понять специфические требования заказчика и лишь затем предложить адекватное ИТ-решение.

Игорь Лянд: Нам удалось найти свою нишу на отраслевом рынке безопасности

Второй вид специфичных знаний – грамотное построение диалога с заказчиком, в основе которого – понимание, что отдельные департаменты крупных структур, в первую очередь, это касается профильных и ИТ-отделов, имеют различные представления о желательном функционале, составе ИТ-систем и их стоимости.

Выбор технологических партнеров

Целевой рынок клиентов Safe Logic включает существенный сегмент госструктур, в частности, по направлению безопасного умного города. Однако к вопросам импортозамещения компания относится предельно аккуратно, используя в качестве критериев выбора параметры цены, качества и безопасности. «При сотрудничестве с любой компанией-поставщиком составляющих успешной реализации достаточно много. Но я бы выделил пять основных: технологичность, коммерческая политика, надежность поставщика и качество его продукции, постпродажная сервисная поддержка и социальная значимость, – перечисляет Игорь Лянд. – В нашей стране достаточно много производителей, отвечающих данным параметрам. Но в условиях повышающейся межстрановой налоговой конкуренции отечественные компании производители и разработчики, увы, уводят свой бизнес за рубеж. Мы не можем подвести своего заказчика и работаем только с поставщиками имеющий многолетний положительный опыт. Как минимум это касается значимого для проекта оборудования».

Для современной ИТ-инфраструктуры в разряд значимого оборудования попадают системы хранения данных. К их технологическим параметрам сегодняшние ИТ-системы, стремящиеся к обработке больших данных и поддержке интеллектуальных систем, предъявляют особые требования по всем главным направлениям: функциональности, стоимости, безопасности. Эти требования объясняют появление в списке вендоров Safe Logic компании «Арго Ист» с ее флагманским продуктом – СХД «Арго». Safe Logic получила эксклюзивные права на его дистрибуцию.

СХД «Арго», представленная на конференции 31 мая, вызвала большой интерес партнеров Safe Logic

Архитектура «строительных блоков» «Арго» разработана с целью упростить систему хранения данных без ухудшения производительности, масштабируемости, надежности и при этом сохранить ее невысокую стоимость. Так, в продуктовой линейке дисковых полок «Аргус», СХД «Арго», как и прочих продуктах «Арго Ист», используется архитектура х86, в которой работает собственная операционная система Dilos, обеспечивая горизонтальное масштабирование СХД.

«Максимальная гибкость СХД Арго достигается путем уникальной архитектуры, – поясняет Игорь Лянд. – «Арго» использует собственную ОС, не имеющую аналогов на отечественном рынке, а также файловую систему ZFS, лишенную традиционных ограничений по масштабированию. Главными преимуществами архитектуры СХД Арго являются: высокая готовность к масштабированию, производительная стартовая конфигурация, технологии обеспечения отказоустойчивости и надежности. «Арго» занимает заслуженное место в нише проверенного оборудования современных ЦОД».

Для Safe Logic такая гибкая система, которая обеспечивает неснижаемую производительность петабайтных масштабов при минимизации затрат на поддержку единицы хранения данных, имеет особое значение – современные системы видеонаблюдения требуют крупных хранилищ для больших объемов цифрового видео, а также высокой производительности, малой задержки при записи и низкой стоимости в расчет на Терабайт данных, включая энергопотребление.

Дополнительные достоинства СХД «Арго» – открытость, поддержка различных типов хранилищ (блочное, объектное, файловое, архивные хранилища и т.д.), транзакционная подсистема, а также возможность создавать распределенные кластерные конфигурации. Расстояние между узлами таких кластеров может достигать 100 км, при этом задержки не будут превышать 1 мс.

Собственные ИТ-продукты

Появление у интеграторской компании собственных продуктов – нередкое явление. Чаще всего оно связано с решением развивать отдельное бизнес-направление разработки коммерческих продуктов. Однако у Safe Logic иная мотивация: «Мы не ставим себе цель продвижения собственного бренд, – рассказывает Игорь Лянд. – На рынке достаточно устоявшихся торговых марок отменного качества. Но в нашей работе мы достаточно часто сталкиваемся с ситуациями, когда типовые решения не подходят, либо мы не можем найти требуемые решения на рынке. Тогда мы вынуждены изобретать новое, либо модернизировать имеющиеся продукты. Такие изделия мы выпускаем под собственным товарным знаком».

Отличный пример – мультифункциональная носимая интеллектуальная система видеофиксации Bodycam, разработанная для использования сотрудниками специальных служб: Росгвардии, МВД России, МЧС России, подразделений транспортной безопасности, частных охранных предприятий, контролерами-распорядителями на стадионах, скорой медицинской помощи и т.д. – в любых местах массового скопления людей, где необходим мониторинг их перемещения в реальном времени. Для идентификации личности в Bodycam использованы новейшие технологии: нейросетей, машинного зрения, биометрического анализа.

Система видеонаблюдения Safe Logic формирует видеопотоки и отправляет их в ЦОД для дальнейшего анализа

При распознании «нежелательного» лица из имеющегося набора, информация с камеры уходит на серверную платформу и через 1 секунду начинает исполняться один из двух возможных сценариев. Первый – система по ГЛОНАСС/GPS-координатам автоматически обнаруживает ближайшего человека с регистратором и отправляет всю информацию ему. Второй сценарий – информация об обнаружении «объекта» направляется оператору ситуационного центра, который находит на карте наиболее подходящего сотрудника, и нажатием кнопки отправляет ему на регистратор информацию с задачей. При этом само фото человека в системе не сохраняется, то есть неприкосновенность личных данных человека не нарушается, так как серверная платформа преобразует снимок человека в биометрический дескриптор (набор цифровых описаний).

Видеокамера в составе системы видеонаблюдения Safe Logic

В конце мая компания представила рынку свою новую разработку – умный многоквартирный IP-домофон с функциями, дополняющими возможности «Умного дома» и усиливающими контур безопасности жилых помещений в целом. Устройство совместимо с существующими аналоговыми системами, считывает стандартные ключи RFID, управляет замками подключенных дверей. Высокочувствительная камера устройства имеет инфракрасную подсветку, функцию распознавания лиц и возможность подключения к централизованным системам идентификации личности.

Умный домофон Safe Logic

По оценке Игоря Лянд, разработка и производство собственных специализированных продуктов обычно связано с относительно небольшими партиями. Однако необходимость в разработке собственных программно-аппаратных комплексов в рамках задач заказчиков привела к созданию собственной платформы – ПАК «Ландау» на базе отечественных чипов. Основная особенность продукта – комплексное решение с возможностью расширения для поддержки новых технологий, например, технологий связи 5G, смартфонов с гибкими экранами, системы дополненной реальности (AR/VR) или глубоких нейронных сетей.

Схема программно-аппаратной платформы «Ландау»

Цифровая платформа «Ландау» предназначена для разработки новых уникальных сервисов, интеграции продуктов различных вендоров, как отечественных, так и иностранных. И здесь перед разработчиком теоретически открываются более широкие перспективы. «Мы получаем конкурентное преимущество: превосходное качество самих чипов, помощь разработчиков, конкурентоспособная цена, возможность мелкосерийного производство, что для нового продукта очень важно, – комментирует Игорь Лянд. – И, конечно же, мы не видим серьезных преград для выхода на зарубежные рынки с российским продуктом. Уже сейчас мы оцениваем потенциал и изучаем сложившиеся каналы продаж зарубежья. Надеемся в ближайшее время получить положительные результаты».

Уникальность проектов vs. опыт

Выбранный сегмент заказчиков отличают очень высокие требования заказчиков к исполнителю проектов, включая практический опыт. Однако большой опыт внедрения типовых ИТ-решений зачастую оказывается недостаточен для выполнения уникальной задачи, а именно такие обычно и ставят клиенты из данного сегмента. В такой ситуации ключевое значение приобретает квалификация сотрудников. Большую часть коллектива Safe Logic составляют высококвалифицированные специалисты, работающие на рынке безопасности не менее 10 лет.

Второй важный момент – быстрый набор положительного опыта внедрений. С 2016 г. команда из 70-150 человек выполнила 170 проектов, среди которых весьма значительные, в частности:

создание систем видеонаблюдения для проведения в школах России ЕГЭ;

оснащение 50 тыс. избирательных участков видеокамерами на выборах Президента РФ и выборах депутатов в Государственную Думу 2016 г.;

поставка более 85 тыс. камер для проекта «Безопасный город Москва»;

монтаж уникальных комплексов видеонаблюдения с системой омывания объектива на МКАД и Третьем транспортном кольце Москвы;

интеллектуальная система видеонаблюдения в системе метро-трамвая Волгограда.

В ходе проектов Safe Logic создана система видеонаблюдения на транспортно-пересадочных узлах Москвы, обзорное видеонаблюдение по программе «Безопасный город Санкт-Петербург», технологическое видеонаблюдение на спецоборудовании, видеонаблюдение в морских портах и воздушных гаванях Москвы, Сочи, Калининграда, Минска, других городов РФ и стран Таможенного Союза.

Монтаж системы видеонаблюдения Safe Logic на транспортном узле

Передовые решения биометрической аналитики, реализованные в системе видеонаблюдения от Safe Logic, используются для защиты банкоматов.

«Заказчики, видя подход наших специалистов, оценивая результат по сравнению даже с крупными интеграторами, поверили в нас и доверили более крупные контракты. И если заказчик проголосовал за нас рублем, значит, мы делаем все правильно!» – отметил Игорь Лянд. И добавил: «Опытом принято называть собственные ошибки. Мы, безусловно, перенимаем чужой опыт, но не ошибки, а выводы, сделанные из них».

Кстати, в Safe Logic – собственный подход к работе с уникальностью каждого крупного проекта. Вот что говорит об этом Игорь Лянд: «В крупных проектах много типовых решений. Основная задача заключается в том, что типовые решения должны работать друг с другом. На этом этапе у нас работают продуктовые менеджеры – каждый по своему направлению. Каждый проект ведет определенная рабочая группа, состоящая как правило из 5-6 человек. При этом один специалист может входить в две или три рабочие группы других проектов. Таким образом, опыт одного проекта переносится в другой проект с помощью коммуникаций между коллегами. Обобщение происходит в формате регламентированных процессов и при необходимости - их корректировки. Типовые решения и проекты выкладываются в облачное хранилище и всегда доступны для новых специалистов».

Что является тем главным стержнем, который скрепляет и гармонизирует описанные выше элементы бизнес-стратегии? Игорь Лянд знает короткий ответ: «Жесткая дисциплина, внутренняя конкуренция и правильная постановка целей!»