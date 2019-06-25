Цифровой след

Digital Shadow (наша цифровая тень, цифровая копия, цифровой двойник, цифровой след) – это совокупность всех данных, которые остаются в компьютере или в сети каждый раз, когда мы пользуемся какими-либо цифровыми устройствами и услугами, будь то интернет или мобильный телефон, а это в условиях цифровой экономики обязательная и естественная составляющая нашей жизни и деятельности.

При обращении к цифровым сервисам с ноутбука или со смартфона мы активно и/или пассивно оставляем свои цифровые данные, цифровые следы (digital traces) – практически ежедневно это делает каждый человек при поиске в интернете, посещении новых веб-сайтов, выкладывании фотографий, комментариев, постов в социальных сетях, при приеме телефонных звонков или отправке смс-сообщений. Цифровые следы собираются в Сети – чаще всего без ведома и согласия людей, часто потому, что они сами передают их третьим лицам, например когда делятся фотографиями в Инстаграмме или заказывают авиабилет, – из этих цифровых следов создается цифровой двойник конкретного человека.

При любых операциях в компьютерных сетях цифровой двойник оказывается в принципе доступна для третьих лиц – для сервис-провайдеров, для правоохранительных органов, а также для групп пользователей, имеющих собственные серверы. И мы никогда не можем в точности знать, что происходит с нашими цифровыми двойниками, для каких целей они используются, и это само по себе уже неприятная проблема.

Законы об охране прав личности, о неприкосновенности частной жизни не могут реально защитить нашего цифрового двойника, поскольку в правоприменительной практике по этим законам существует множество ограничений и оговорок, связанных с национальной безопасностью, с условиями лицензирования сервис-провайдеров и др.

Почему это важно для бизнеса?

Аналогичный цифровой двойник создается и для компаний, что позволяет прогнозировать развитие ее бизнеса, находить уязвимые стороны, которыми могут воспользоваться конкуренты, киберпреступники, правоохранительные органы и др. Непростая задача служб информационной безопасности компании минимизировать цифровые следы компании и ее ведущих сотрудников.