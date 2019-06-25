Социальное сообщество роботов

Социальное сообщество роботов, социум роботов, или сообщество социальных роботов – децентрализованная самоорганизующаяся система, состоящая из многих простых, обычно преимущественно однотипных агентов-роботов, с роевым интеллектом (swarm intelligence), сложным коллективным поведением, которое определяется взаимодействиями между роботами и взаимодействиями роботов с окружающей средой (инфраструктурой) и с человеком.

Значение понятия «социальный робот» (social robot, редко societal robot) менялось по мере развития робототехники. Первые социальные роботы и социальные сообщества роботов создавались по образу и подобию природных биологических систем – коллективных, общественных, роевых, стайных (муравейников, пчелиных колоний). Взаимодействие роботов с человеком несколько изменило значение понятия «социальный робот», и теперь под ним понимается робот, социально взаимодействующий с человеком, а также демонстрирующий социальное поведение в сообществе роботов.

Исследования в области групповой, коллективной и интеллектуальной робототехники свидетельствуют о возможности использования моделей и методов социального поведения для создания социальных сообществ искусственных агентов-роботов в качестве важного шага на пути к осмыслению природы искусственного интеллекта и к его реализации.

Главные особенности подобных систем – самосоциализация и самоорганизация, межагентное взаимодействие, возможности формирования и функционирования команд, коалиций, стай, роев роботов с различной архитектурой. Разработка таких систем требует применения серьезных математических моделей, выбора способов представления, хранения и обмена данными в группе (рое) роботов, создания алгоритмов, архитектур и программно-аппаратных решений для различных прикладных задач. Ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» на основе природоподобных механизмов создали социальное сообщество агентов-роботов, способное решать самые разные задачи, которые оказались не под силу отдельным его членам, в том числе охрана, мониторинг и патрулирование больших территорий, командные игры, перемещение объектов и др. Отметим, что здесь есть опасность смешения понятий группового и социального поведения роботов.

Создание систем сильного искусственного интеллекта (ИИ) является одной из приоритетных целей многих развитых стран, поскольку лидеры в этой области смогут, по всей вероятности, занять и/или упрочить доминирующее положение в мировом бизнесе.

Почему это важно для бизнеса?

Работы в области социумов роботов носят в основном исследовательский характер, их значение будет расти по мере массового внедрения сервисных, боевых и мобильных роботов. Однако современный начальный этап этих работ в ближайшей перспективе мало скажется на ИТ-бизнесе.