Профессиональные сервисы

Профессиональные сервисы, точнее профессиональные услуги – это услуги, которые специалисты-профессионалы или специализированные компании оказывают на возмездной основе другим физическим и/или юридическим лицам; это предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение потребностей других лиц и являющаяся одной из ключевых составляющих формирующейся в настоящее время мировой экономики знаний. В области ИТ термин «сервис» чаще употребляется в значении «инструментарий, подсистема, система, модель» предоставления определенных услуг.

Для эффективной организации и ведения бизнеса необходимы профессиональные услуги высококвалифицированных специалистов, имеющих соответствующее образование (дипломы, сертификаты, ученые степени от известных, признанных учебных заведений) и документально доказанный опыт успешной работы в своей области. Наибольшее распространение имеют консалтинговые, юридические, бухгалтерские, финансовые, информационные, образовательные профессиональные услуги.

Для цифровой экономики особенно важны профессиональные услуги в области и на основе информационных технологий – ИТ-услуги (Ай-Ти услуги), включающие оказание помощи пользователям в освоении компьютерной грамотности, в обучении их работе с новыми программными продуктами, а также услуги по установке, обновлению и сопровождению программных продуктов и компьютерной техники. Компании, специализирующиеся на ИТ-консалтинге, обычно предлагают и обеспечивают поддержку бизнес-процессов и ИТ-систем организации-заказчика, специализированных приложений, офисной инфраструктуры; сбор данных, анализ сбоев и отказов и уменьшение их негативных последствий; обучение персонала заказчика; снижение рисков информационной безопасности (ИБ) и др. Профессиональный компьютерный сервис может помочь, например, повысить привлекательность и эффективность веб-сайта.

В категорию профессиональных услуг входят также услуги индивидуально практикующих (самозанятых) специалистов – врачей (например, стоматологов), адвокатов, инженеров, архитекторов, переводчиков, репетиторов, дизайнеров, брокеров, риэлторов и многих других. Есть и такие виды услуг, как профессиональная уборка помещений (клининг-сервис), профессиональное обслуживание бытовой техники на дому и др.

При выборе независимого исполнителя или консультанта, предоставляющего профессиональные услуги, обычно руководствуются сведениями о его квалификации, знаниях, репутации, моральных принципах и творческих способностях. При этом стоимость услуг (гонорары) специалистов даже одной и той же категории могут меняться в широких пределах. Отметим, что, в отличие от прошлых лет, когда нужных специалистов находили по рекомендациям друзей и знакомых либо по справочникам, сейчас в Интернете есть много сайтов по профессиональным услугам, так что профессионалы могут предлагать свои услуги более широкой аудитории, а индивидуальные клиенты или компании могут быстро и легко находить нужных профессионалов.



