Машины баз данных

Машина (компьютер, процессор) базы данных, МБД (database computer, database engine, database machine, database processor, DB) или базы знаний, БЗ (knowledge base, KB) – специализированный компьютер, представляющий собой часть системы управления базой данных, СУБД (DBMS) или базой знаний, СУБЗ (KBMS) и аппаратно реализующий ряд функций управления данными и/или знаниями в соответствии с командами, поступающими от приложений.

Размеры баз данных и знаний постоянно растут и одновременно растут требования и сложности обработки больших массивов данных, их резервного копирования и восстановления в случае сбоев и отказов. Сегодняшние сверхбольшие базы данных (СББД, Very Large DataBase, VLDB) содержат информацию объемами десятки петабайт, но это далеко не предел. Развитие технологий, появление больших данных (Big Data), новые научные исследования и проекты, всепроникающая компьютеризация, интернет вещей, цифровая экономика порождают громадные объемы данных – и речь уже идет о БД, размеры которых выражаются сотнями петабайт и больше, а число регистрируемых ежедневно событий и запросов на обращение и поиск информации, число транзакций составляет сотни миллиардов и более.

Количество переходит в качество – столь большие масштабы СББД требуют новых специальных архитектурных решений, а также новых технологий хранения, управления, обработки, обслуживания, резервного копирования и восстановления данных. Чтобы эффективно выполнять подобные задачи, машины БД должны обладать высочайшей производительностью и надежностью, обеспечивать минимальные задержки. Это должны быть многопроцессорные системы (содержащие тысячи и десятки тысяч процессоров) с сохранением работоспособности даже при выходе из строя части процессоров (мягкая деградация). Такие машины относятся к классу суперкомпьютерных систем. Они нужны прежде всего для так называемых облачных вычислений, осуществляемых в центрах обработки данных (ЦОД).

В чистом виде МБД на рынке отсутствуют – они разрабатывались в виде экспериментальных образцов, но в серийное производство не пошли – победили решения на стандартных многоядерных процессорах. Можно предположить, что в эпоху ЦЭ машины баз данных все же появятся, но могут быть найдены и принципиально иные решения.

Почему это важно для бизнеса?

Появление МБД может улучшить производительность частных облаков (корпоративных ЦОД), а также существенно улучшить работу ЦОД всех уровней.