Аналитика в режиме реального времени

Аналитика [данных, событий] в режиме реального времени, потоковая аналитика – технология анализа «на лету», в режиме реального времени потоковых данных, поступающих из различных источников. Это могут быть данные с датчиков систем автоматизации, роботизированных, технологических систем промышленного производства, данные устройств и объектов интернета вещей (IoT), данные ИТ-систем организаций и данные социальных сетей.

Кроме больших данных (Big Data), которые традиционно обрабатываются и анализируются не в режиме реального времени, появились и приобрели особую важность так называемые быстрые данные (Fast Data) – потоки данных и событий, которые требуют и быстрого анализа (с целью возможного влияния на события в то время, когда они происходят), и, соответственно, новых методов и технологических инструментов анализа различных показателей в реальном времени, что раньше было технически неосуществимо.

Такие вызовы современной экономики с всепроникающей компьютеризацией и цифровизацией обусловили появление платформ и технологий нового поколения, принципиально упрощающих обработку потоков событий и анализ данных «на лету» (on-the-fly), с возможностями обработки миллионов событий в секунду при миллисекундных задержках, с мощными инструментами для создания приложений и для управления «быстрыми данными», с интуитивными интерфейсами, не требующими знания программирования. Это позволяет организациям создавать надежные, отказоустойчивые и высокопроизводительные системы, которыми могут пользоваться не только ИТ-специалисты, но и непосредственно бизнес-аналитики.

Почему это важно для бизнеса?

Потоковая аналитика, наряду с предиктивной аналитикой, – универсальный инструмент, который может с успехом применяться бизнесом в самых разных областях. Информационные системы бизнес-аналитики реального времени дают возможность организации комбинировать статические исторические данные с динамическими потоковыми данными реального времени, визуализировать их, то есть отображать в наглядной графической форме, благодаря чему можно составить более целостное представление о собственном бизнесе, принимать более грамотные и обоснованные бизнес-решения – и тем самым снизить уровень рисков, уменьшить затраты и повысить эффективность бизнеса.