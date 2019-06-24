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VDI

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Интерфейсы виртуальных устройств являются неотъемлемой частью СУБД, обеспечивая резервное копирование, и систем промышленной автоматизации и интеграции, где они обеспечивают функционирование (использование) виртуальных устройств.

Интерфейс виртуального устройства резервного копирования (Virtual Backup Device Interface, VDI) базы данных (БД) должен обеспечивать устойчивое резервное копирование и восстановление БД, причем с соблюдением принципов и требований ACID (atomicity, consistency, isolation, durability) – «атомарность (неразрывность); согласованность, непротиворечивость (целостность); изолированность; устойчивость (надежность, долговечность; живучесть)». Эти принципы обработки транзакций в системах управления базами данных (СУБД) гарантируют сохранность данных при совместной работе многих пользователей с БД. Атомарность гарантирует, что никакая транзакция не будет зафиксирована в системе частично – будут либо выполнены все ее подоперации, либо не выполнено ни одной. Согласованность БД обеспечивается тем, что каждая успешная транзакция по определению фиксирует в ней только допустимые результаты. Изолированность означает, что во время выполнения транзакции параллельные транзакции не должны оказывать влияния на ее результат. Устойчивость (надежность, живучесть) БД – гарантия того, что изменения, сделанные успешно завершенной транзакцией, даже в случае сбоев и отказов сохранятся в системе после восстановления и возвращения системы в работу.

Существует ГОСТ Р ИСО 20242-3-2012 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Служебный интерфейс виртуального устройства VDSI. Данный ГОСТ определяет виртуальные устройства как совокупность функциональных возможностей, которые могут представляться одним или несколькими физическими устройствами и/или программными модулями в драйверах физических устройств или в интерфейсе платформы.

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