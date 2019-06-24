Гиперконвергентная инфраструктура

Цифровизация экономики ставит перед создателями компьютерных систем все новые задачи, сложность решений постоянно растет, системы нужно запускать быстро, обеспечивая необходимую гибкость при дальнейших изменениях конфигурации. В ответ на запросы рынка появились облачные технологии, предоставляющие вычислительные мощности как сервис по требованию, и конвергентные решения – заранее интегрированные вычислительные модули, включающие вычислительные мощности, системы хранения, сетевое оборудование, средства виртуализации. Следующий этап – гиперконвергенция.

Гиперконвергенция (hyperconvergence) – методология и технология построения гиперконвергентных систем путем объединения в одном модульном решении различных ИТ-компонентов (серверов, систем хранения данных (СХД), сетевых функциональных устройств), причем виртуальных, программно определяемых, программно-конфигурируемых (в отличие от обычной конвергенции, convergence, предусматривающей объединение преимущественно физических ИТ-компонентов организации). Гиперконвергентные системы становятся сегодня одним из основных решений для построения ИТ-инфраструктур корпоративного уровня, они позволяют упростить и ускорить ввод в эксплуатацию ИТ-ресурсов, снизить затраты на управление и общую стоимость владения.

Гиперконвергентная инфраструктура (платформа, система), ГКИ – полностью программно-конфигурируемая ИТ-инфраструктура, содержащая все элементы традиционных аппаратно-конфигурируемых систем, но в виртуализованном виде. В состав ГКИ входят, как минимум, виртуализированный вычислитель-гипервизор (virtualized computing, hypervisor), виртуализированная СХД и виртуализированные сетевые средства (software-defined network). Как правило, ГКИ использует обычные, стандартные для отрасли покупные серверы. Поскольку, в отличие от обычной конвергентной инфраструктуры, в ГКИ все компоненты реализуются программно, причем с привязкой к гипервизору, всеми ресурсами можно управлять централизованно, гибко и эффективно, оперативно предоставляя нужные для конкретной задачи вычислительные мощности, с обеспечением заранее заданных требований к отказоустойчивости и производительности. Таким образом, ГКИ может предлагаться по сервисной модели, как услуга, как сервис.

Почему это важно для бизнеса?

Аналитики предсказывают гиперконвергентным системам большое будущее. Согласно прогнозу MarketsandMarkets, к 2022 г. рынок гиперконвергентных инфраструктур достигнет $12,6 млрд при среднегодовом темпе роста 43,59%.