Сокращение Time-To-Market стало угрозой ИБ

Участники секции «Безопасность» организованного CNews Conferences и CNews Analytics форума «CNews Forum Кейсы» обсудили роль и место ИБ в условиях цифровой трансформации.

Разговор начался с того, что в мае 2019 года в России зафиксирован первый случай отъема квартиры путем фальсификации электронной цифровой подписи (ЭЦП). Владелец недвижимости обнаружил, что в очередной квитанции за коммунальные услуги у квартиры указан уже новый владелец. Гражданин обратился в Росреестр и выяснил, что осенью он подарил свою квартиру некоему жителю Уфы. Причем сделал это дистанционно, подписав документы своей ЭЦП. Как так могло случиться?

Цифровая имитация vs трансформация

«При чем тут цифровизация?», – задал тон дискуссии Алексей Плешков, начальник управления режима информационной безопасности Департамента защиты информации Банка ГПБ, и привел еще целый ряд вопиющих кейсов невыполнения требований защиты информации, доказывающих наличие фактов цифровой имитации цифровой же трансформации.

Риски ИБ никуда не подевались, как не назови ту реальность, в которой мы живем: цифровая трансформация, революция или банальная цифровизация. Да, между этими понятиями есть разница, но ИБ продолжает оставаться ключевым элементом любого бизнес-процесса. Но так почему же сотрудники всеми силами пытаются игнорировать элементарные меры безопасности, оправдывая свои действия цифровой трансформацией? Что же должно измениться в ИБ?

Чтобы найти способ примирить ИБ, ИТ и бизнес, требующий непрерывного повышения скорости Time-To-Market, Алексей Плешков предположил: «Наше общее будущее – это переход от «запрещающей» политики информационной безопасности к «разрешающей» под контролем службы информационной безопасности! Только повышение культуры ИБ работников в организации позволит достичь синергетического эффекта от цифровизации».

Но и сама по себе ИБ также меняется. В своем докладе «Новые ИБ-угрозы и как к ним подготовиться?» Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, ИБ и непрерывности бизнеса Московской Биржи, привел четыре относительно новых, но уже ставших актуальными угроз, воздействующих на три основные зоны ИБ цифровой экономики.

Три основные зоны ИБ цифровой экономики





Источник: Московская Биржа, 2019

Во-первых, нарастающий разрыв между средствами атаки и средствами защиты. Во-вторых, нехватка квалифицированных кадров. Далее, как ни прискорбно, – неэффективность процессов ИБ. И, наконец, ужесточение регулирования.

Что с ними можно поделать? Эксперт предложил не гнушаться более тесного диалога с регуляторами – ему нужны сигналы от участников рынка. Но диалог необходим также с собственниками бизнеса, иначе без построение современного риск-ориентированного подхода к ИБ невозможно. Крайне важно делегирование ответственности и более тесная работа с ИТ-департаментом.

Андрей Нуйкин, начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем компании «Евраз», в докладе «Опыт разделения корпоративной и технологической сетей» развил ряд озвученных чуть ранее тезисов. «Евраз» – одна из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических компаний мира. Соответственно, любое ее начинание – масштабное и уникальное, часто ломающее стереотипы и экономику проектов, характерных для меньших по размеру производств.

Начатый в 2015 г. проект по разделению технологических и корпоративных сетей имел целью максимально ограничить прямое их взаимодействие и повысить общий уровень ИБ. Одна из причин – участившиеся случаи атак на АСУ ТП и MES-системы. Задача была успешно решена на уровне пилота в одном из подразделений «Евраз». А вот далее начинались круги масштабирования, основными вопросами которого стали: какое количество DMZ строить, что делать с MES-системами, а хватит ли вообще ресурсов на такой проект? Список только основных сложностей занял целый слайд. Тем не менее, проект оказался успешным.











1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Алексей Плешков, начальник управления режима информационной безопасности Департамента защиты информации, Банк ГПБ: Риски ИБ никуда не подевались, как не назови ту реальность, в которой мы живем: цифровая трансформация, революция или банальная цифровизация

Алексей Мартынцев, начальник отдела защиты информации ГМК «Норильский никель», затронул тему соответствия Регламенту о защите персональных данных GDPR, который вступил в силу 25 мая 2018 г. на территории ЕС и отменил действие Директивы 95/46/EC о защите персональных данных.

Почему о GDPR необходимо думать российской компании? Эксперт привел две выдержки из регламента. Применимость GDPR распространяется, во-первых, «на компании, расположенные на территории Евросоюза и осуществляющие обработку персональных данных граждан Евросоюза в рамках внутренних бизнес процессов». И, во-вторых, на «компании, предлагающие услуги субъектам персональных данных Евросоюза при помощи систем бронирования авиабилетов, гостиничных номеров, осуществляющие сбор информации с помощью сайтов и т.д.».

Несмотря на значительные усилия и финансовые затраты, бизнес получил и некоторые дополнительные бонусы в виде роста капитализации, прозрачности бизнес-процессов, а также повышения доверия со стороны контрагентов, не говоря уже о достижении качественно нового уровня зрелости ИБ.

Если у металлургов и финансистов ИБ уделялось должное внимание с незапамятных времен, то в такой сфере, как коммунальное хозяйство, многое приходится начинать с нуля. Именно об этом в докладе «Движение вверх. Информационная безопасность в ЖКХ» рассказал Сергей Путин, CIO Росводоканала.

После проведения первичного аудита в Росводоканале встал вопрос о сценарии движения к новому уровню зрелости ИБ. Рассматривались варианты построения «Консультативного центра», «Единого центра», предлагалось также оставить все как есть. В итоге победило «Стремление к единой синергичной организации», допускающее единое управление организационными изменениями.

Чем ответят вендоры?

Что же, взгляды представителей заказчиков понятны. Чем могут им ответить и что в состоянии предложить вендоры и рыночные эксперты? Алексей Кулешов, директор блока организационного развития и технологий компании ОТР, напомнил, что «театр начинается с вешалки, а ИБ с идентификации». А если речь идет о государственном учреждении, то важна интеграция со множеством других сервисов.







1 | 2 | 3 | 4 Алексей Кулешов, директор блока организационного развития и технологий, ОТР: Использование централизованных средства идентификации, аутентификации и авторизации – эффективный масштабируемый подход

Поэтому тема выступления эксперта была соответствующей: «Типы интеграции ИС ОГУ с системой идентификации, аутентификации, авторизации и аудита (СИААА)». Модульный подход, использованный в соответствующем решении, имеет ряд ключевых преимуществ.

Во-первых, применение централизованных средств идентификации, аутентификации и авторизации – эффективный масштабируемый подход. А, во-вторых, снижается совокупная стоимость владения и при одновременном снижении стоимости внедрения новой системы.

Иван Гузев, директор по информационной безопасности компании IBS DataFort, уверен: «В условиях цифровизации экономики в разы увеличилась динамика роста событий информационной безопасности. Защита организации по периметру не работает, появились новые технологии вторжения, наблюдается лавинообразный рост количества вредоносного ПО, которое распространяется через сеть интернет». В результате еще в 2018 г. Gartner оценил, что 25% корпоративного трафика данных будет обходить периметральную защиту. Требуются более надежные инструменты.

Преимущества облачных ИБ-сервисов





Источник: IBS DataFort, 2019

Поэтому вопреки расхожему недоверию к поставщикам сервисов, особенностям менталитета топ-менеджмента и былой всеобщей приверженности концепции «лучше хуже, но свое ИБ», компании, умеющие находить баланс между инвестициями и уровнем получаемых услуг безопасности, все чаще предпочитают облачные сервисы SECaaS и MSSP.

Руслан Рахметов, генеральный директор ГК «Интеллектуальная безопасность» (бренд Security Vision), в докладе «Эволюция Cybersecurity: инструменты систем реагирования (IRP) в достижении авто-compliance» был довольно смел. На фоне всеобщей любви к Security Operation Center (SOC) он доказывал, что система автоматизации действий по реагированию на инциденты кибербезопасности (Incident Response Platform, IRP) имеет гораздо больший функционал и области применения.

Это достигается за счет снижения рисков человеческого фактора и ошибок персонала, привлекаемого на реагирование инцидентов кибербезопасности (две трети киберинцидентов связаны с человеческим фактором). Кроме того, гораздо проще достигается автоматическое насыщение инцидента информацией об событиях и, как следствие, увеличивается глубина проверок. Роботизация выполнения дежурных процедур в режиме реального времени – это, само собой разумеется, по умолчанию.

Кроме того, спикер рассказал об основных предпосылках построения Auto-Compliance. Самые очевидные его преимущества: снижение трудозатрат на процесс контроля за соответствием и на подготовительные мероприятия к аудитам. Кроме того, снижаются риски штрафных санкций в отношении компании. Auto-Compliance применим при взаимодействии с FinCERT Банка России и НКЦКИ, при исполнении требований ФЗ-187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» и т.д.

«Самая значительная по агрегатному ущербу часть утечек данных происходит там, где информация чаще всего создается, используется и хранится: на персональных компьютерах, рабочих станциях и мобильных устройствах обычных пользователей корпоративных ИС», – заявил в своей презентации Сергей Вахонин, директор по решениям DeviceLock DLP компании «Смарт Лайн Инк».

Один из способов избежать утечек корпоративных данных из незащищенных информационных систем – проводить регулярную ревизию своих информационных активов. Чем раньше будет обнаружена уязвимость организации и реализации систем хранения данных в облаках и других хранилищах данных, доступных извне, тем ниже риск обнаружения данных злоумышленниками и последующей утечки.

Распределение причин утечек приватных данных





Источник: «Смарт Лайн Инк», 2019

Сервис DeviceLock Data Breach Intelligence включает в себя следующие услуги: разведка уязвимостей хранения данных и мониторинг предложений о продаже чувствительных данных. Первая услуга позволяет проводить анализ внешней серверной инфраструктуры заказчика с выявлением недостатков реализации хранения в целях обнаружения незащищенных чувствительных данных организации. А вторая ищет данные заказчика на различных закрытых площадках, в группах Telegram и на мошеннических ресурсах в DarkNet.

Алексей Мунтян, эксперт по защите персональных данных и информационной безопасности, поднял такую злободневную тему, как «Выполнение требований законодательства о локализации баз с персональными данными». В ст.18 ФЗ-152 добавлена норма следующего содержания: «При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет, оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона».

В связи с этим сбор персональных данных граждан РФ, в том числе с территории иностранных государств, должен вестись только в базы данных, находящиеся на территории РФ. Объем и актуальность персональных данных, хранящихся на территории РФ, должны быть равны или превосходить соответствующие показатели в отношении персональных данных, хранящихся за рубежом. Получение новых персональных данных посредством использования (анализа) имеющихся в наличии данных, которые ранее были собраны в базы данных на территории РФ и переданы за рубеж, может производиться посредством зарубежных баз данных и без предварительной локализации в РФ.

Практиками уже отработаны восемь стратегий выполнения требований ФЗ-242 в отношении баз с персональными данными.

Стратегии выполнения требований ФЗ-242





Источник: Алексей Мунтян, эксперт по защите персональных данных и информационной безопасности, 2019

В качестве выводов сессии необходимо отметить тот факт, что ИБ уже давно переросла этап локальной и периметральной концепции реализации. Цифровизация сделала мир глобальным, а происходящая цифровая революция – уязвимым по отношению к совершенном новым векторам атак. Возросла роль глобальных инфраструктурных элементов киберзащиты, например, FinCERT, НКЦКИ и т.д. Ужесточились и требования регуляторов. Поэтому, чтобы не стать легкой жертвой криминала, необходимо встраиваться в эту сеть и менять суть самой ИБ в бизнесе.