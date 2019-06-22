Оптимизация ИТ-инфраструктуры: отрезать или оставить?

Оптимизация в компании – всегда вопрос насущный. Когда же речь заходит об ИТ-инфраструктуре, удачная оптимизация может сэкономить компании десятки тысяч долларов. При этом решение подобных задач не обязательно означает затягивание пояса потуже и отрезание всех «лишних» функций. Как именно оптимизировать затраты и ресурсы, какими методами воспользоваться, говорили на CNews Forum Кейсы, в секции «Оптимизация ИТ-инфраструктуры».

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«Лучшая оптимизация это такая оптимизация, которой не было, – парадоксально заявил Иннокентий Андрущенко, начальник отдела тестирования производительности, банк «ФК Открытие» и продолжил, – или та, что продолжается непрерывно». В своем выступлении он обрисовывал перспективы, которые открывает тестирование производительности и роль такого тестирования в планировании ИТ-инфраструктуры. Оптимизации может не быть, если мы заранее знаем, какие мощности потребуются для работы. Что касается второй части утверждения, то имелось в виду следующее: организации следует постоянно следить за тем, чтобы возможности совпадали с потребностями, тогда не придется устранять избыточность. В этом деле поможет не только регулярное тестирование систем, но и моделирование процессов резкого роста данных, миграций или трансформаций.

Сделайте всё за меня

Одно из очевидных и традиционных решений для оптимизации ИТ-инфраструктуры – отдать часть функций ИТ-отдела сторонней компании. Первое, что отправляется на аутсорсинг – это процессы, некритичные для бизнеса. Например, печать. Несмотря на то, что электронный документооборот внедряется повсеместно, и руководство, и сотрудники продолжают нуждаться в печатных материалах. И обычные точки экономии: использование неоригинальных картриджей или централизация печати, когда все работники компании идут в единый принт-рум, не очень эффективны. «Большинство людей неправильно оценивают у себя стоимость печати. Забывают посчитать стоимость логистики, администрирования процессов закупки, цену обеспечения бесперебойности работы, поддержки пользователей, – отмечает Алексей Виноградов, руководитель направления контрактного бизнеса, Brother. – Они считают только видимую часть айсберга: сколько стоит устройство, расходники, бумага и ремонт».

Зачем бизнес выбирает облака





Источник: Selectel, 2019

По мнению Алексея Виноградова, для оптимизации важен баланс, что означает разумное использование инструментов там, где это требуется. Аутсорсинг печати может освободить ресурсы сотрудников ИТ-департамента под более важные задачи, что особенно важно именно сейчас, когда повсеместно говорят о цифровизации бизнеса.

Но аутсорсинг годен не только под небольшие задачи. Иногда можно доверить другим даже работу с собственными базами данных. Этот вопрос – развивать ли собственную команду или отдать управление на аутсорсинг – актуален для среднего и малого бизнеса. И там, и там есть свои минусы. В первом случае возникает страх, касающийся безопасности, а также опасения, что аутсорсер не будет уделять должного внимания специфике бизнеса своего заказчика. Во втором случае на весах деньги и эффективность. Собственная команда – это дорого. Как подсчитал Виталий Савенков, технический директор Distributed Service, на пятерых сотрудников в месяц уйдет около ₽1,5 млн. При этом содержать их не всегда эффективно: ДБА скучает, так как в маленьких компаниях часто нет возможностей для роста, а мотивация для внедрения постоянных улучшений низка или отсутствует.

Симптомы того, что отдел по управлению базами данных требует оптимизации, просты. Если регулярно что-то не работает, ДБА жалуется на объемы работ, но при этом задачи долго не выполняются, проекты не внедряются, а денег на увеличение мощностей инфраструктуры уходит все больше и больше. В этом случае аутсорсинг может сократить расходы предприятия вдвое. Виталий Савенков привел несколько конкретных кейсов. По его словам, компания, которая тратила на команду собственных ДБА ₽1,7 млн, смогла сократить расходы до ₽800 тыс. При этом не за счет качества обслуживания. Наоборот, качество выросло. И если до обращения к аутсорсеру у компании было по два инцидента с базами в день, то после количество инцидентов снизилось до одного в месяц.











1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Алексей Виноградов, руководитель направления контрактного бизнеса Brother: При оптимизации важен взвешенный подход и баланс, что означает разумное использование инструментов там, где это требуется

Именно аутсорсинг выбрали в Volvo Car Russia, когда нужно было решать вопрос технического обеспечения нового сервиса по подписке на автомобили. Это новая сфера деятельности для компании, поэтому внутренние ИТ-компетенции были не наработаны, а реализация должна была состояться в сжатые сроки. В итоге VolvoCarRussiaрешила отдать на аутсорсинг разработку и поддержку.

«Неважно, что именно вы будете аутсорсить, – сказал Антон Мошаров, ИТ-директор Volvo Car Russia. — Важно, как именно вы это будете делать». По его словам, для качественного аутсорсинга необходимы три составляющие: хороший партнер, хорошая коммуникация и хороший руководитель. Партнер-аутсорсер должен работать не по SLA, не по метрикам, а на ваш бизнес. Правда, когда Антон Мошаров произнес эти слова, в зале засмеялись. Действительно, найти хорошего аутсорсера – задача непростая, однако в Volvo Car Russia с нею справились. Аутсорсинг отлично работает, если компании срочно нужна высококвалифицированные кадры и мощная экспертиза, а также чужие ресурсы на ограниченный срок. А вот использование аутсорсинга в качестве замены основных сотрудников компании, при этом с неналаженной коммуникацией между исполнителем и заказчиком – идея плохая.

Сложный вопрос — простой ответ

Аутсорсинг – не единственное решение в условиях, когда компания должна быстро откликнуться на изменения в своей работе и оптимально сконфигурировать свои службы и департаменты. Иногда помочь могут самые неожиданные технологии, например, VDI. Практикой решения сложных задач цифровизации поделился Николай Фридберг, руководитель направления серверов и СХД «Сонет». К ним поступил запрос от российской инжиниринговой компании, основным профилем деятельности которой было проектирование и сопровождение строительства химических производств. Компания плавно развивалась, но внезапно получила внеочередной проект, сравнимый по масштабу сразу с несколькими предыдущими. ИТ-отдел должен был быстро решить такие задачи, как модернизация коммутационной и серверной инфраструктуры, а руководству, чтобы осилить новый проект, пришлось бы закупать графстанции и выделять большие площади под новых сотрудников.

Расходы по сценариям управления ИТ-активами

Источник: Iterbi, 2019

Корень проблемы здесь лежал не только в том, что потребовались денежные вложения. В регионе просто не было такого количества необходимых сотрудников. Сценарии действия понятны: можно сотрудников перевезти из других мест, нанять удаленщиков с выдачей последним графических станций, наконец, обеспечить доступ внешних «приходящих» работников к инфраструктуре компании. Все эти сценарии отвергли: либо дорого, либо небезопасно. Выходом стала инфраструктура виртуальных рабочих столов. Увеличение площадей отменили, инженерную инфраструктуру модернизировали по-минимуму (поставили оборудование во внешний ЦОД) и решили вопрос с кадрами: сотрудников набрали по всей России. Они, с одной стороны, были допущены к ИТ-ресурсам компании, но риски с точки зрения информационной безопасности оставались минимальными.

Облачные перспективы

В попытках оптимизировать свою ИТ-инфраструктуру, организация может сосредоточиться на использовании облачных решений. С ростом и распространением облачных технологий происходит смена приоритетов у бизнеса. У многих компаний уже не только по два поставщика облачных решений, но и собственный ЦОД. В этой связи Дмитрий Родионов, менеджер по корпоративным продажам Selectel, предложил снизить стоимость владения ИТ-ресурсами за счет использования гибридных и мультиоблаков.

Сейчас облачная инфраструктура становится нормой, и доля облачных услуг в целом растет. Так, по прогнозу исследовательской компании 451 Researchк 2020 году доля локальных частных облаков вырастет до 21% (17% было в 2018 году), также как и SaaS, PaaS, и частные облака, размещенные у провайдера, в то время как доля классической ИТ-инфраструктуры существенно уменьшится: с 46% в 2018 году до 21% к 2020 году.

Как объяснил Дмитрий Родионов, бизнес выбирает мультиоблака для того, чтобы не зависеть от одного вендора, обеспечить катастрофоустойчивость и непрерывность ведения своего бизнеса, чтобы сэкономить, а также для того, чтобы соответствовать местным законам, что в России последнее время особенно актуально.

Чтобы проиллюстрировать выбор в пользу гибридного облака, Дмитрий Родионов рассказал случай с промышленным предприятием, который воспользовался гибридным облаком VMWare. При этом бизнес-критичные приложения предприятие оставило у себя, а все остальные приложения были перенесены в облако, с последующей организацией бесшовной архитектуры.











1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Глеб Калкутин, руководитель департамента по работе с партнерами «Право.ру»: После внедрения системы автоматизации рабочие процессы были структурированы, был дан совместный доступ к документам, отчеты любой сложности могли формироваться автоматически, а затраченное на работу время контролировалось.

В компании «АльфаСтрахование» с помощью облаков оптимизируют затраты на разработку ИТ-продуктов. Чтобы повысить эффективность разработки, продуктовым командам требуется гибкая, быстрая и довольно объемная инфраструктура. Стоимость одного дня разработки может достигать $54 тыс.(если взять команду из 180 разработчиков, каждый из которых получает $300 в день). Именно поэтому переход к работе с гибкой инфраструктурой может дать заметный выигрыш в эффективности.

Антон Исанин, директор по разработке компании «АльфаСтрахование» объяснил, что гибкая инфраструктура используется разработчикам для развития и обучения, для формирования тестовых сред, для размещения инфраструктуры непрерывной интеграции и доставки, для проработки вариантов снижения доли неэффективных, устаревших технологий в бизнес-продукте. Если работать на устаревшем legacy-стеке, то эффективность разработки постепенно снижается. В результате только 20% усилий будет направлено на инновации , а 80% — на решение проблем разработки, устранение дефектов, сопровождение продукта. Инвестируя в облачные технологии, «АльфаСтрахование» старается избежать таких проблем и повысить инновационность своих бизнес-продуктов.

Наблюдай и автоматизируй

Оптимизировать ИТ-инфраструктуру компании возможно, если проводить мониторинг на всех уровнях или полностью автоматизировать те отделы, которые раньше вообще никто не пытался автоматизировать. Первый вариант предложил Сергей Сорокин, директор компании Zabbix. По его мнению, 5% бизнес-метрик может сгенерировать 95% ценности для бизнеса. При этом каждая отрасль, будь то финансовые организации, нефтедобывающие компании, ритейл, мониторит специфичные показатели и делает выводы. Даже агросектор, который совсем не ассоциируется с высокотехнологичной средой, на деле является бизнесом, использующим большое количество IoT-девайсов. Такие устройства нуждаются в мониторинге.

Как повысить эффективность разработки

Источник: Альфа-Страхование, 2019

Что касается автоматизации, то интересным кейсом поделился Глеб Калкутин, руководитель департамента по работе с партнерами «Право.ру». Он рассказал о решении оператора сотовой связи «Мегафон», где автоматизировали юридический отдел. Раньше никто вообще не задумывался о том, что юристов было бы неплохо автоматизировать. Как заметил Глеб Калкутин, юристы сегодня – это как отдел продаж 15 лет назад: никакой CRM, люди работают в Excel. В «Мегафоне» множество филиалов. Проблема заключалась в том, что долгое время каждый из филиалов имел свой штат юристов, что приводило к искусственному созданию избыточных вертикальных связей и сложной отчетности.

После внедрения системы автоматизации рабочие процессы были структурированы, был дан совместный доступ к документам, отчеты любой сложности могли формироваться автоматически, а затраченное на работу время контролировалось. В результате на составление и обработку повторяющихся документов стало уходить вдвое меньше времени. Любопытным «побочным» эффектом такой автоматизации стало то, что компания стала предоставлять аутсорсинговые услуги внешним заказчикам силами своих разгрузившихся юротделов. И в России это первый подобный пример.

Давайте посчитаем

Оптимизация начинается с бюджета, в частности, с ИТ-бюджета компании. Об этом говорил Николай Четвериков, управляющий партнер «ИнфраМенеджер». По его словам, нужно вовлекать бизнес-руководителей в планирование ИТ расходов. Типичная процедура формирования ИТ-бюджета во многих компаний требует арифметического сокращения финансов. ИТ-подразделение, будучи не в состоянии показать связь между технологическими решениями и бизнес-результатами, начинает передавать свои функции в облако или на аутсорс, либо просто перестает закупать что-либо.

По мнению Николая Четверикова, ИТ-отделу и бизнесу необходимо сменить парадигму мышления и перейти на диалог на языке ИТ-сервисов. «Нужно начать измерять объемы использования ИТ сервисов и через них демонстрировать взаимозависимость инвестиций в ИТ и бизнес-результатов, — заявил он. — Поэтому необходимо активно вовлекать руководителей направлений бизнеса в процесс бюджетирования».



В самом начале мы сказали, что оптимизация — это не обязательно отрезание всего лишнего и затягивание пояса потуже. Но именно ликвидацию функционального дублирования положили в основу оптимизации ИТ-ландшафта в банке «ФК Открытие». При этом, перед компанией встал вопрос: как сократить ИТ-затраты, обеспечив при этом поддержку амбициозным планам по редизайну и развитию бизнеса? Чем можно пожертвовать, а от чего нельзя отказаться?

Алгоритм действий выбрали очевидный — прежде всего разобраться со структурой ландшафта и издержками на его эксплуатацию. Аудит ИТ-ландшафта показал, что налицо, с одной стороны избыточность, архитектурное и функциональное дублирование, а с другой – слабое соответствие имеющих решений требованиям новой бизнес-стратегии банка. Андрей Залманов, директор направления ИТ-архитектуры «ФК Открытие» пояснил, что в результате был выбран путь «отказа от идеала». «Мы не строим идеальную ракету. Мы анализируем имеющиеся в ИТ-ландшафте решения и отбираем для дальнейшего развития те из них, которые оказываются наиболее перспективными с точки зрения реализации вытекающих из бизнес-стратегии ключевых функциональных и нефункциональных требований, – говорит он. – Такой подход позволяет нам обеспечивать решение задач перезапуска и дальнейшего развития бизнеса, одновременно сокращая издержки на эксплуатацию ИТ-ландшафта. Что касается нагрузок на ИТ-системы, то в сейчас мы исходим из того что решение должно выдерживать планируемую нагрузку в течение среднесрочной перспективы, а большего пока не требуется».



Если самому бизнесу такое здравое решение принять трудно, лучше всего обратиться за помощью к консалтинговой фирме. Так, Дмитрий Гольдверг, заместитель директора по консалтингу ITERBI, рассказал, что их клиенты после совместных проектов могут снизить стоимость владения ИТ-инфраструктурой на 25%. Он привел множество примеров того, как именно это происходит.

Один из озвученных кейсов касался компании, которая сама предоставляет услуги по ИТ-аутсорсингу. У компании были внедрены процессы учета ИТ-активов, но ITERBI предложила иной подход к управлению. Сперва были проанализированы все имеющиеся ИТ-активы. Далее было выявлено, что все пользовательское ПО приобреталось, исходя из территориальных потребностей, а постоянная миграция пользователей в зависимости от проектов не учитывалась. В связи с этим часть ПО не всегда использовалось в полном объеме и простаивало.

Совместно с клиентом были разработаны профили пользователей в привязке к типам проектов. Каждый профиль предполагал определенный набор сервисов. Часть ПО перевели на подписку, чтобы использовать только по необходимости. Также были рассмотрены планы по модернизации серверного оборудования и произведены расчеты по миграции части сервисов в облака. «В результате в разрезе пяти лет мы достигли 30% экономии денежных средств, при этом не снижая уровень предоставления сервисов и учитывая уже инвестированные в инфраструктуру средства», – сказал Дмитрий Гольдверг.





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