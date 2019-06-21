CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках

Первый CNews Forum Кейсы был посвящен практическому воплощению заложенных в программе «Цифровая экономика» идей. Несмотря на то, что государственное финансирование программы задерживается, многие компании уже начали самостоятельно реализовывать проекты цифровизации. И при грамотном подходе они приносят реальную выгоду.

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В ожидании цифрового профиля

Важной темой состоявшегося 11 июня 2019 г. CNews Forum Кейсы стало обсуждение государственных инициатив в области цифровизации экономики и их влияния на развитие бизнеса и жизнь граждан.

Одним из самых интересных государственных ИТ-проектов ближайших лет обещает стать создание цифрового профиля гражданина. Инфраструктура цифрового профиля даст возможность автоматизировать получение данных о гражданах через «единое окно» и станет основой повышения эффективности бизнес-процессов и полного отказа от бумажного документооборота. В 2019 г. пилотный проект создания цифрового профиля должен стартовать в 16 банках и 3 страховых компаниях. В дальнейшем необходимо будет заняться модернизацией других ИТ-систем, включая финансовые. По словам Тимура Аитова, заместителя генерального директора группы компаний «Программный продукт», россияне смогут уже к 2021 году прочувствовать как преимущества, так и возможные проблемы реализации проекта.

Концепция инфраструктуры цифрового профиля





Источник: Программный продукт, 2019

Еще одна масштабная госинциатива последнего времени – запуск Единой биометрической системы. На сегодняшний день биометрические данные принимают 146 банков в 5,2 тыс. отделений. Правда пока число желающих их сдать невелико. По мнению Тимура Аитова, для того чтобы стимулировать интерес граждан, надо предложить им способы использования биометрии, облегчающие жизнь. Кроме того, в тщательной проработке нуждается вопрос обеспечения информационной безопасности данных.

Тимур Аитов привел несколько примеров использования элементов цифрового профиля граждан в конкретных проектах и решениях. Среди них приложение «Помощник Москвы», информационные системы «Умный госавтоинспектор» и «Умный паркинг», позволяющие в автоматизированном режиме выявлять нарушения правил дорожного движения и парковки, различные транспортные сервисы для водителей и пешеходов. Спикер рассказал о запущенном недавно группой компаний «Программный продукт» транспортном ИТ-акселлераторе, для участия в котором приглашаются стартапы, предлагающие новые полезные для города транспортные сервисы.















1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Большой интерес у участников «CNews FORUM Кейсы» вызвало открытое интервью председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича

Развитию платформенных сервисов посвятил свое выступление Владимир Трояновский, директор департамента ИТ НСПК. Бесконтактные платежи с использованием мобильных платежных сервисов становятся все более популярны. 4 марта 2019 года НСПК представила рынку сервис Mir Pay, который позволяет производить оплату смартфоном с ОС Android (начиная с версии 6.0) и функцией NFC во всех POS-терминалах, где уже принимают бесконтактные карты «Мир». Помимо функции оплаты товаров и услуг, в приложении Mir Pay есть информирование о проведении различных акций с торгово-сервисными предприятиями – партнерами платежной системы.

Еще одна технологическая платформа была разработана в НСПК в рамках создания Системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет клиентам банков-участников быстро перевести друг другу деньги по одному простому идентификатору – номеру телефона. Сегодня в СБП 15 банков-участников, еще более 100 находится на разной стадии сертификации и тестирования своих систем. Количество операций в системе с каждой неделей увеличивается на 15-20%.

Как стать независимым

Еще одна актуальная тема – технологическая независимость. Как противостоять давлению мировых вендоров и оставить за собой выбор наиболее оптимального с точки зрения бизнеса решения? Этой теме было посвящено сразу несколько докладов CNews Forum Кейсы.

В 2025 г. Oracleи SAPпрекращают поддержку своих on-premise ERP. Пользователям предлагается перейти на облачное решение. Однако, по словам Пола Хоупа, вице-президента EMEA Rimini Street, переход на облачное решение не гарантирует сохранение функциональности, но зато несет с собой рост затрат на эксплуатацию ERP и полную зависимость от облачной стратегии вендора. Он предложил использовать гибридное решение, в рамках которого можно будет объединить on-premise и облачные ресурсы. При этом Rimini Street готова обеспечить техническую поддержку уже имеющихся у компаний систем SAP и Oracle.

Дорожная карта CF Industries





Источник: Rimini Street, 2019

В качестве примера Пол Хоуп привел опыт CF Industries, которая перешла на техподдержку SAP ERP от Rimini Street и одновременно подключилась к облаку S/4 HANA. Благодаря такому подходу, по предварительным расчетам, компании за 7 лет удастся сэкономить около $25 млн.

Георгий Масберг, заместитель генерального директора Долгопрудненского исследовательского центра, напомнил участникам форума о том, что существуют отечественные решения, способные заменить продукцию иностранных вендоров. Например, такие как «Турбо ERP» – система управления ресурсами и процессами на современных предприятиях. Система предназначена для работы с любыми ресурсами любой организации или бизнеса. В ее состав входит модуль, обеспечивающий сквозную аналитику, поддерживающий уникальную модель транзакций, позволяющий формировать аналитические отчеты с открытым API и осуществлять визуализацию данных.











1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Тимур Аитов, заместитель генерального директора ГК «Программный продукт»: Россияне смогут уже к 2021 году прочувствовать как преимущества, так и возможные проблемы создания цифрового профиля

Большое внимание при создании «Турбо ERP» уделялось эргономике, и теперь, по словам Георгия Масберга, она представляет собой настоящую информационную систему поколения Z. В ее состав входит встроенная среда разработки, могут быть использованы внешние компоненты и средства разработки, а также тиражные решения независимых разработчиков. В настоящее время «Турбо ERP» с успехом используется компанией Berg, Райффайзенбанком, российским представительством Gorenje.

Большой интерес у участников «CNews FORUM Кейсы» вызвало открытое интервью председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, в ходе которого он поделился своими взглядами на проблему импортозамещения ИТ в госкорпорациях и госкомпаниях. В его понимании, успех внедрения на них отечественных технологий зависит не от степени давления государства, а от позиции их непосредственных руководителей, и в конечном счете упирается в вопрос коммерческой эффективности новшеств. «Конечно госкомпании должны отчитываться, но я же видел, когда работал в Правительстве, что если есть желание обойти имеющиеся ограничения на покупку зарубежных технологий — софта или элементов, то они обходятся», – сказал он.

Как начать цифровую трансформацию

Цифровая трансформация – настолько важный процесс, что многие организации не решаются доверить его внешним исполнителям и предпочитают все делать собственными силами. Участники CNews Forum Кейсы поделились своим опытом в этой сфере.

Россия является мировым лидером цифровизации финансового сектора, уверен Александр Глазков, председатель совета директоров, управляющий директор «Диасофт». Это произошло благодаря инвестициям, которые сделали в развитие отрасли Сбербанк, Альфа-банк, «Тинькофф» и, конечно, «Диасофт». В процессе трансформации бизнеса компания сделала немало ошибок и приобрела богатый опыт, которым теперь готова поделиться.

Ошибки и опыт цифровой трансформации





Источник: Диасофт, 2019

По словам Александра Глазкова, задача-минимум цифровой трансформации – ведение бизнеса в цифровом пространстве, а задача-максимум – организация бизнеса на основе данных. Для их решения нужны абсолютно другие технологии, и они уже появляются. Фактически, речь идет о совершенно новом классе ИТ-продуктов, в основе которых лежат классические учетные системы, а сверху – микросервисы, доступ к которым осуществляется с помощью множества каналов, объединенных в единое пространство.

Как организовать создание таких продуктов? Популярная сегодня in-house-разработка имеет как плюсы, так и минусы, при этом плюсы по большей части находятся в сфере личных амбиций руководителей. Наиболее эффективным, по мнению Александра Глазкова, является путь совместной разработки на территории заказчика, которая позволяет в полной мере использовать все компетенции вендора для достижения наилучшего результата.

Для реализации крупных ИТ-проектов в группе «Мечел» в сентябре 2018 г. была создана компания «Мечел-ИнфоТех». В настоящее время в ней работает около 100 сотрудников: это аналитики, программисты и специалисты по технической поддержке. Основная задача инсорсера – снижение стоимости внедрения и эксплуатации информационных систем. Валерий Дьяченко, директор управления ИТ «Мечел», рассказал участникам форума об основных проектах, которые реализуются компанией.

Уже завершено внедрение единой системы «1С:БП.Корп», с помощью которой автоматизирован бухгалтерский учет на малых и средних предприятиях группы. В настоящее время ее используют более 60 предприятий. На единую систему «1С:ЗУП.Корп» перешло 57 компаний, учет ведется для 47 000 сотрудников. С января 2020 г. промышленная эксплуатация решения начнется еще на 16 предприятиях. К 2023 г. на 6 крупных промышленных предприятиях группы будет запущена «1С:ERP», пользователями которой станут 7000 человек, а также «1С: Документооборот» и «1С: Управление холдингом».

Как убедить бизнес в необходимости цифровой трансформации

Цифровизация требует от бизнеса немалых затрат. И конечно, он хочет быть уверенным в том, что они не окажутся напрасными. Отдельный блок выступлений на CNews Forum Кейсы был посвящен вопросу позиционирования ИТ в современной организации.

«С точки зрения бизнеса ИТ – это сплошные затраты, – начал свое выступление Сергей Путятинский, заместитель председателя правления Московского кредитного банка. – Никто не воспринимает цифровизацию как бизнес». Для того, чтобы изменить отношение бизнеса к ИТ, надо понять, какая часть ИТ-расходов связана с ростом бизнеса, какая – с его развитием или трансформацией. А затем доказать, что ИТ приносят дополнительный доход или позволяют экономить. Кроме того, ИТ несут с собой нематериальную ценность, которая выражается в снижении рисков.

Как изменить позиционирование ИТ в компании





Источник: МКБ, 2019

«Если не изменить позиционирование ИТ в компании, то отношение к ним как к лишним расходам никогда не изменится, а значит они не станут ценнейшим ресурсом», – говорит Сергей Путятинский. Для того чтобы перепозиционирование было успешным, надо наращивать доходно-экономическую часть, фиксировать факт дохода и экономии, постоянно проводить экспертизу регуляторных требований и контролировать, чтобы в затратах не было скрытой «автоматизации без экономии». Кроме того, необходимо стремиться к снижению расходной части, определять ценность всех изменений и вместе с бизнесом придумывать задачи в зоне «Создание ценности».

Банк «Уралсиб» находится на санации 3 года, и на сегодняшний день уже стал прибыльным. Роли ИТ в процессе оздоровления банка посвятил свое выступление Максим Белоусов, заместитель председателя правления банка «Уралсиб». «Важно было стабилизировать ситуацию, а затем перейти к внедрению не хайповых технологий, а тех, которые смогут приносить реальную пользу и прибыль», – вспоминает он.

Перед ИТ-службой были поставлены задачи повышения скорости реализации новых клиентских сервисов, улучшения пользовательских свойств и функциональности систем, сокращения среднего времени реализации ИТ-изменений до менее чем 60 дней. Кроме того, надо было снизить совокупную стоимость владения ИТ без снижения качества и функционала и сделать так, чтобы бизнес видел реальный эффект от инвестиций в ИТ. Между ИТ-подразделением и бизнесом было заключено реальное SLA-соглашение, которым было предусмотрено обеспечение непрерывности бизнес-процессов, повышение отказоустойчивости сервисов и обеспечение уровня непрерывной работы ИТ-сервисов более 99%. Все соглашения с бизнесом были выполнены.

В настоящее время в банке реализуется новая ИТ-стратегия, которая направлена на развитие цифрового банка. В 2019 г. планируется развитие фронт-офисных систем и ДБО, хранилища данных и интеграционных шин, аналитических инструментов и BI, модернизация ИТ-инфраструктуры, а также совершенствование процессного управления, в частности, процессов сопровождения систем, улучшение взаимодействия с бизнес-заказчиками и развитие процессов внедрения инноваций (Fasttrack, iLAB).

X5 Retail Group при развитии ИТ для нужд внешних пользователей ориентируется преимущественно на микросервисы, рассказал Денис Харитонов, директор по информационным технологиям торговой сети «Перекресток». Компания перешла к IaaS-модели предоставления ИТ-услуг, в рамках которой проектные команды имеют возможность резервировать мощности, например, для разработки новых сервисов. Созданы кросс-функциональные команды, используются DevOps-практики, активно развиваются цифровые компетенции сотрудников.

Приоритетным направлением развития сети «Перекресток» Денис Харитонов считает роботизацию. Недавно в компании провели масштабное обследование, в ходе которого были выявлены повторяющиеся процессы. Затем они были сгруппированы, и теперь ИТ-служба работает над их роботизацией. Среди других интересных проектов – создание VR-курсов для обучения продавцов. По словам спикера, эффективность такого обучения оказалась на 19% выше обычной. Кроме того, в «Перекрестке» внедряются системы видеоконтроля товаров на полках, а также «умные» электрические щиты, благодаря которым компания снизила потребление электроэнергии примерно на 10%.

«Индустрия 4.0» в действии

Цифровизация промышленности – одно из важнейших направлений развития цифровой экономики. «Евраз» является одним из лидеров внедрения технологий «Индустрии 4.0» в России. Практическим опытом цифровой трансформации поделился Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «ЕвразХолдинг». Он подчеркнул, что в ходе цифровой трансформации нельзя недооценивать базовые ИТ-сервисы – именно на них опираются инновации. Одним из наиболее перспективных направлений цифровизации Артем Натрусов считает искусственный интеллект. Однако пока ни одно из имеющихся решений не способно сравниться с человеческим мозгом. Поэтому речь идет о внедрении экспертных систем, математических моделей и технологий машинного обучения, которые смогут заменить человека на отдельных этапах. Именно им надо отдавать приоритет.

Статус по ключевым направлениям цифровых инноваций





Источник: ЕвразХолдинг, 2019

«Евраз» внимательно следит за развитием цифровых проектов во всем мире и затем принимает решение об их реализации в холдинге. Артем Натрусов привел несколько примеров таких проектов. Среди них система математического моделирования производства дивизиона Сибирь, которая содержит математические модели всех переделов и рассчитывает сквозной экономический результат при существующих ограничениях и возможностях для изменения состава сырья и полуфабрикатов, или Центр управления Распадской угольной компании, в который стекаются данные локальных производственных систем и систем безопасности шахты и после обработки выводятся на экран с необходимой детализацией.

Будущее авиационной отрасли тесно связано с цифровизацией и работой с большими данными. В будущем игроки, не поспевающие за изменениями, будут вынуждены покинуть рынок, уверен Роман Марковский, директор департамента ИТ «Гражданские самолеты Сухого». В данный момент анализируется только часть из всех возможных параметров. Однако авиакомпании больше не могут использовать данные исключительно по своему парку для поддержания и повышения операционной эффективности. Необходима информация о всей индустрии.

Роман Марковский представил участникам форма концепцию цифровой платформы «Управление флотом», которая должна объединить производителей, авиакомпании, лизинговые компании и центры технического обслуживания. Наличие единого хранилища всевозможной информации позволит повысить качество воздушных судов и их предполетного обслуживания, усовершенствовать систему заказа запасных частей и программы технического обслуживания, более точно планировать бюджеты, оперативно устранять недостатки эксплуатационной документации, а также обеспечить конкурентоспособность на рынке за счет увеличения налета и повысить точность расчетов при реализации самолетной сделки.

Платформа авиационной отрасли





Источник: Гражданские самолеты Сухого, 2019

На путь цифровой трансформации ступил Ульяновский автозавод. По словам Евгения Ступина, директора по ИТ УАЗ, при разработке стратегии компания ориентируется на принципы цифрового производства, заложенные в методике оценки уровня зрелости цифровых технологий Siemens Lifecycle DNA. К настоящему времени завершен анализ зрелости цифровых процессов и выявлены критические процессы для оптимизации, проведено обследование критических процессов и заданы целевые показатели эффективности. В компании стартовал 41 ИТ-проект по 8 направлениям. Они должны быть завершены к концу 2019 г.

Так, создание цифрового двойника изделия должно привести к сокращению времени проектирования и конструирования на 20-25%. Внедрение MES-системы позволит обеспечить ритмичность производства, сократить простои главного конвейера, повысить контроль за устанавливаемыми комплектующими на конкретный автомобиль и снизить складские запасы. В планах УАЗ также внедрение QMS-системы, призванной вывести качество продукции на принципиально новый уровень, и WMS-системы, благодаря которой главный конвейер будет точно в срок обеспечиваться комплектующими и материалами.

На УАЗе уже реализуется пилотный проект промышленного интернета вещей, внедряются RFID-технологии, создаются цифровые двойники процессов. В конечном итоге предприятие планирует создать единое цифровое пространство, объединяющее все имеющиеся информационные ресурсы.

Облачный CNews Баттл

Интересным событием форума стал CNews Баттл «Облако: Возможности vs Риски», в котором участвовали Глеб Лигачев, директор по ИТ СО ЕЭС, и Алексей Клепиков, вице-президент по информационным технологиям «Ингосстрах». Модератором выступил Олег Коверзнев, директор по развитию «Яндекс.Облако». «На волне цифровой трансформации облако попало в зону позитива, однако о нем многие говорят, но немногие делают. Возможно облако – это не так уж хорошо, и многое лучше делать внутри организации», – обозначил тему баттла ведущий.

Плюсы и минусы облаков

По мнению Глеба Лигачева, облака несут с собой множество рисков, особенно для промышленных предприятий и компаний, которые используют технологии для внутренней работы. Во-первых, облако сильно подвержено государственным войнам. Во-вторых, если компания сделала что-то только для себя, то в случае сбоя она будет оперативно восстанавливать работоспособность своей системы. А в случае облака провайдер в первую очередь будет решать проблемы ключевых клиентов. Алексей Клепиков уверен, что для малых и средних предприятий облако незаменимо. А крупным компаниям оно дает возможность моментально получить необходимые ресурсы и при этом избежать огромных инвестиций в то, что используется эпизодически. Он видит выход в использовании гибридных инфраструктур, которые позволяют сохранить критически важные приложения внутри компании, но при этом иметь возможность использовать дополнительные мощности.

Есть ли безоблачная жизнь?

Для таких компаний как ЕЭС надежность существенно важнее, чем риски, связанные с использованием новейших технологий. Поэтому компания не боится оказаться в числе отстающих, если откажется от использования облаков, по крайней мере до тех пор, пока технология не станет совершенно надежной, говорит Глеб Лигачев. Для более динамичного бизнеса, каким является страховой, облако становится инструментом, без которого практически невозможно обеспечить конкурентоспособность, возражает ему Алексей Клепиков.

Глеб Лигачев также не согласен с тем, что облака являются основой цифровой трансформации. Цифровая трансформация начинается в головах, и до тех пор, пока она там не произойдет, никакие облака не помогут ее начать. Алексей Клепиков согласен с тем, что цифровизация начинается в головах. Однако облака помогают сформировать понимание ее необходимости. Он привел два примера того, как это происходит в «Ингосстрах». Во-первых, там внедрено облачное решение MicrosoftTeams, благодаря которому скорость коммуникации сотрудников существенно возросла. Во-вторых, компания использует облачную ITSM-систему, и бизнес в полной мере оценил ее преимущества.

Можно ли выполнить все запросы бизнеса без облаков? По мнению Глеба Лигачева, часто бизнес приходит к ИТ с запросами, эффективность которых весьма сомнительна, и задача ИТ-директора заключается не в том, чтобы мгновенно браться за их выполнение, в том числе и используя для этого облака, а в том, чтобы тщательно все просчитать и принять взвешенное решение. Алексей Клепиков уверен, что облака обеспечивают высокую скорость реализации ИТ-проектов. В России пока нет хороших облаков, поэтому «Ингосстрах» пользуется зарубежными для разработки и тестирования новых продуктов. Однако скоро все крупнейшие вендоры перенесут свои ИТ-системы в облака, и тогда им придется разворачивать мощности и на территории России.





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